Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență

Un accident feroviar grav s-a produs marți dimineață în localitatea Buggenhout, din regiunea Flandra de Est, după ce un tren a lovit un autobuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată. Potrivit autorităților belgiene, impactul s-a soldat cu mai multe victime, inclusiv copii aflați în autobuz.
Echipajele de salvare au intervenit de urgență la locul accidentului, iar autoritățile au izolat complet zona pentru desfășurarea operațiunilor. Între timp, anchetatorii încearcă să stabilească modul în care s-a produs tragedia, iar informațiile despre starea victimelor sunt, deocamdată, limitate.
Barierele erau coborâte în momentul impactului
Accidentul s-a produs în jurul orei 08:08, iar primele informații indică faptul că sistemele de siguranță funcționau corespunzător în momentul coliziunii. Potrivit companiei Infrabel, barierele de la trecerea la nivel erau coborâte atunci când autobuzul școlar a fost lovit de tren.
„Coliziunea a avut loc la ora 8:08. Imaginile arată că barierele erau coborâte și semnalul era roșu”, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Baeken, potrivit presei belgiene.
„Nu cunoaștem circumstanțele accidentului. Poliția și parchetul trebuie să efectueze ancheta”.
„Trecerea la nivel se afla la un kilometru înainte de gară, astfel că trenul deja încetinea, însă impactul a fost totuși enorm”, a declarat un purtător de cuvânt al administratorului infrastructurii Infrabel pentru VRT.
„Mecanicul trenului a încercat să aplice frânele de urgență, dar a fost prea târziu.”
Conform informațiilor transmise de SNCB/NMBS, în tren călătoreau aproximativ 100 de persoane în momentul accidentului. Din fericire, niciunul dintre pasagerii aflați în garnitură nu a fost rănit.
„Totul s-a întâmplat în câteva secunde”, a declarat un pasager pentru Het Laatste Nieuws. „Am simțit un impact puternic și un geam din partea din față a trenului s-a spart, dar la început nu am știut ce s-a întâmplat.”
În autobuz se aflau șapte elevi, un însoțitor și șoferul, vehiculul fiind folosit pentru transportul școlar.
Primele informații arată că accidentul s-ar fi produs după ce autobuzul a intrat pe calea ferată în timp ce trenul se apropia de trecere. Mecanicul a acționat sistemul de frânare de urgență, însă impactul nu a mai putut fi evitat.
„Nu dorim să spunem nimic în acest moment. Familiile sunt informate mai întâi; acestea sunt îngrijite la o școală din apropiere”, a transmis Poliția Rutieră Federală pentru VRT, potrivit presei locale.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii oficiale privind starea victimelor. Ancheta este în desfășurare, iar operațiunile de salvare și evaluare a situației continuă la fața locului.