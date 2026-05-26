Acasă » Știri » Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților

Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților

De: Denisa Crăciun 26/05/2026 | 12:57
Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților
Valerie Lungu, mesaj după Asia Express Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Filmările pentru emisiunea Asia Express 2026 s-au încheiat. Concurenții au revenit în țară, iar printre ei se numără și Valerie Lungu alături de partenerul ei de viață Alex Gîlcă. Aceasta a făcut primele declarații după sosirea acasă și a prezentat cadoul pe care l-a primit de la iubit.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste de câțiva ani. Cei doi au acceptat să își testeze limitele în cadrul competiției Asia Express. Filmările s-au încheiat în urmă cu câteva zile, iar acum, influencerița a postat un mesaj incredibil pe rețelele de socializare. În plus, partenerul ei i-a oferit un cadou inedit și a împărtășit totul cu fanii ei.

Ce spune Valerie Lungu despre experiența Asia Express

Asia Express este unul dintre cele mai dure formate de televiziune difuzate în România. În acest an, echipele au fost alese cu atenție pentru a-i pune la încercare, iar printre persoanele publice care s-au simțit pregătite să treacă prin provocările senzaționale s-a numărat și Valerie Lungu. Aceasta a participat alături de iubitul ei, Alex Gîlcă, iar recent s-au întors acasă.

Valerie a mărturisit că nu îi vine să creadă ce a trăit și că a ajuns acasă, dar mai ales că are acces la telefon după o perioadă îndelungată. În plus, experiența din Asia Express a făcut-o să se acomodeze cu atmosfera din țările pe care le-a cutreierat și a recunoscut că ar repeta misiunea fără doar și poate.

Încă nu-mi vine să cred că suntem acasă și țin telefonul în mână. Ne-am obișnuit atât de mult cu viața din Asia Express și cu toată nebunia care a venit odată cu ea – un lucru e sigur – vrem să ne întoarcem. Dacă mă vedeți postând mai puțin atunci, e pentru că încă am mintea acolo și nu știu încă ce să postez aici. Abia aștept să vedeți totul în septembrie, a scris ea în mediul online.

Valerie Lungu, mesaj după Asia Express Sursa foto: Instagram
Valerie Lungu, mesaj după Asia Express Sursa foto: Instagram

Ce surpriză i-a făcut Alex iubitei sale

Relația dintre cei doi a început ca o simplă colaborare și deși ea era reticentă, iubirea a învins. Alex nu a ezitat să o surprindă la revenirea în țară din Asia Express, așa că i-a oferit un buchet impresionant de crini albi și bujori roșii. Totodată, i-a scris și două bilețele, iar pe unul dintre ele scrie: „După toată aventura, tu rămâi premiul meu favorit. Te iubesc”, ceea ce scoate în evidență dragostea pe care i-o poartă.

VEZI ȘI: Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și cine este iubitul ei

Valerie Lungu a refuzat să-și ajute mama, după ce a fost implicată într-un accident grav: ”M-a trimis acasă cu un taxi”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Știri
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Știri
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Mediafax
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
Gandul.ro
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis...
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de...
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
Adevarul
Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se...
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Mediafax
Țara celor o mie de insule, unde se află cheile paradisului
Parteneri
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de ani. Și-a făcut mai multe operații estetice
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini explozive cu fosta iubită a lui Dorian Popa! Cum arată Babs la 42 de...
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Prosport.ro
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
Click.ro
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al...
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul era legat şi cel mic a mers să-i dea de mâncare”
Digi 24
Noi detalii în cazul copilului de 4 ani, ucis de un câine ciobănesc. Primar: „Animalul...
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile...
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor.ro
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
go4it.ro
Ofertă LIDL la sculele Parkside și Ultimate Speed pentru casă și mașină
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
Gandul.ro
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să...
ULTIMA ORĂ
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Accident devastator cu morți și copii printre victime. Autoritățile au intervenit de urgență
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai ...
Cum a apărut porecla clanului Cămătaru. Ce dezvăluiri au ieșit la iveală: „Tradiția a mers mai departe”
Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am ...
Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la el”
Viața secretă a lui Vali Vijelie! Cu ce se ocupa, de fapt, manelistul în anii tinereții. Nuțu Cămătaru ...
Viața secretă a lui Vali Vijelie! Cu ce se ocupa, de fapt, manelistul în anii tinereții. Nuțu Cămătaru l-a dat de gol
Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui ...
Vacanță sfârșită dramatic! O femeie de 56 de ani a murit după ce a fost lovită de umbrela unui restaurant
Oana Ciocan a atras atenția cu ultima apariție! Fanii au observat imediat schimbarea
Oana Ciocan a atras atenția cu ultima apariție! Fanii au observat imediat schimbarea
Vezi toate știrile