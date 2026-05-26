Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au întors din Asia Express. Primele declarații ale concurenților

Filmările pentru emisiunea Asia Express 2026 s-au încheiat. Concurenții au revenit în țară, iar printre ei se numără și Valerie Lungu alături de partenerul ei de viață Alex Gîlcă. Aceasta a făcut primele declarații după sosirea acasă și a prezentat cadoul pe care l-a primit de la iubit.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste de câțiva ani. Cei doi au acceptat să își testeze limitele în cadrul competiției Asia Express. Filmările s-au încheiat în urmă cu câteva zile, iar acum, influencerița a postat un mesaj incredibil pe rețelele de socializare. În plus, partenerul ei i-a oferit un cadou inedit și a împărtășit totul cu fanii ei.

Ce spune Valerie Lungu despre experiența Asia Express

Asia Express este unul dintre cele mai dure formate de televiziune difuzate în România. În acest an, echipele au fost alese cu atenție pentru a-i pune la încercare, iar printre persoanele publice care s-au simțit pregătite să treacă prin provocările senzaționale s-a numărat și Valerie Lungu. Aceasta a participat alături de iubitul ei, Alex Gîlcă, iar recent s-au întors acasă.

Valerie a mărturisit că nu îi vine să creadă ce a trăit și că a ajuns acasă, dar mai ales că are acces la telefon după o perioadă îndelungată. În plus, experiența din Asia Express a făcut-o să se acomodeze cu atmosfera din țările pe care le-a cutreierat și a recunoscut că ar repeta misiunea fără doar și poate.

Încă nu-mi vine să cred că suntem acasă și țin telefonul în mână. Ne-am obișnuit atât de mult cu viața din Asia Express și cu toată nebunia care a venit odată cu ea – un lucru e sigur – vrem să ne întoarcem. Dacă mă vedeți postând mai puțin atunci, e pentru că încă am mintea acolo și nu știu încă ce să postez aici. Abia aștept să vedeți totul în septembrie, a scris ea în mediul online.

Ce surpriză i-a făcut Alex iubitei sale

Relația dintre cei doi a început ca o simplă colaborare și deși ea era reticentă, iubirea a învins. Alex nu a ezitat să o surprindă la revenirea în țară din Asia Express, așa că i-a oferit un buchet impresionant de crini albi și bujori roșii. Totodată, i-a scris și două bilețele, iar pe unul dintre ele scrie: „După toată aventura, tu rămâi premiul meu favorit. Te iubesc”, ceea ce scoate în evidență dragostea pe care i-o poartă.

