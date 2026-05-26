Sile Cămătaru, mărturisiri ireale despre momentul în care i-a spart casa lui Alain Delon: „Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la el”

Nuțu și Sile Cămătaru sunt două dintre cele mai controversate personaje cunoscute publicului larg pentru povești incredibile din viața lor. „Cămătarii”, noua producție documentară de la PRO TV, în regia lui Anghel Damian, încearcă să aducă în prim-plan poveștile necosmentizate ale celui mai cunoscut clan din România, reconstruind una dintre cele mai controversate perioade din istoria recentă. De la spargeri spectaculoase și jafuri care păreau desprinse din filme, până la povești despre bijuterii furate și lovituri date în străinătate, cei doi fac dezvăluiri incredibile despre viața pe care au dus-o ani la rând. Unul dintre cele mai spectaculoase episoade a fost cel în care au ajuns să dea lovitura chiar la casa legendarului Alain Delon. De ce anume l-au deposedat pe celebrul actor, aflăm de la Sile Cămătaru.

Sile Cămătaru a dezvăluit episodul incredibil în care a încercat să spargă una dintre proprietățile lui Alain Delon. Planul părea desprins dintr-un film de acțiune, însă finalul a fost unul complet neașteptat. Au plecat din locuința lui cu lucruri în valoare de zeci de mii de euro.

Sile Cămătaru, dezvăluiri incredibile despre metoda prin care i-au spart casa lui Alain Delon

Frații Cămătaru nu acționau singuri, ci aveau alături oameni specializați în astfel de lovituri. Potrivit lui Sile Cămătaru, ideea de a merge la una dintre casele lui Alain Delon a venit chiar de la cei doi hoți cunoscuți pentru spargeri de lux. Aceștia le-au propus fraților Cămătaru să dea lovitura în locuința celebrului actor francez.

„Bulgaru Ancuța, Măzăreanu erau șplingari și au venit într-o seară la hotel și au zis: Hai să-i facem o vizită lui Alain Delon. Și am mers la una din casele lui Alain Delon și era blindată de alarme”, a spus Sile Cămătaru.

Propunerea le-a sunat bine fraților Cămătaru, astfel că, au ajuns pregătiți, alături de ajutoarele lor, să spargă casa actorului. Însă, ajunși la proprietatea impunătoare, și-au dat seama că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Sistemele de securitate de la locuința sa făceau aproape imposibil accesul în casă, astfel că aceștia au decis să schimbe planul. În loc să forțeze intrarea principală, au căutat un punct vulerabil. În acest fel, au descoperit o cramă care nu avea sistem de alarmă. Au plecat de acolo blindați cu vinuri în valoare de 50.000 de euro

„Cum m-am plimbat eu pe acolo, am găsit în spate o cramă care nu avea, nu suna alarma. Mi-am dat seama că erau numai vinuri scumpe și le-am zis. Decât să intrăm în casă, mai bine luăm vinurile astea. Am luat vinuri în valoare de 50.000 de euro de la Alain Delon”, a mai povestit el.

