Nuțu Cămătaru, dezvăluiri despre ”ravagiile” făcute la raliul de la Monaco: „Luau portofele, le aruncau și eu le prindeam”

Lidia Balint, cunoscută și sub numele de Mica, a povestit cum a ajuns în Franța și prin ce situații a trecut, alături de partenerul său, în serialul-documentar ”Cămătarii” de la Pro TV.

Aceasta a precizat că a fost nevoită să plece după Nuțu Cămătaru, neavând prea multe opțiuni și fiind obligată de împrejurări să găsească o soluție pentru a ajunge în Franța. Tot atunci, spune ea, a văzut pentru prima dată Elveția, moment care i-a rămas puternic întipărit în memorie.

În cadrul aceluiași material, Ion Balint a povestit că, aflați la Nisa, Balaurul ar fi sustras bani de la ospătari. Potrivit acestuia, destinația inițială a grupului era raliul de la Monaco.

„Acum, gândul nostru care era? Era raliul de la Monaco. Păi am ajuns și la raliu acolo, crede-mă. Am ajuns la raliu, la Formula 1… Eu stăteam cu o geantă așa, Paul și Balaurul luau portofele și le aruncau, uite așa. Și eu le prindeam”, a declarat Ion Balint. Furtul din buzunare era la fel foarte simplu, pentru că foarte multe țări nici nu îl aveau legiferat ca infracțiune. Ei nu erau învățați. Ei nu stăteau cu mâna la spate, la buzunar, ca noi, pentru că la noi furtul din buzunar era una dintre cele mai frecvente infracțiuni. Și s-au făcut de toate”, a explicat Marian Tutilescu, fostul Șef al Poliției Capitalei.

Ce au reușit să fure la raliul de la Formula 1

Psihologul criminalist Leliana Pârvulescu a intervenit, precizând că Lidia Balint ar fi tratat cu umor afirmațiile făcute de partenerul său și că aceasta a susținut că nu a furat niciodată în viața ei „nici măcar o ață”.

De asemenea, Sile Cămătaru a oferit detalii despre modul în care, potrivit declarațiilor sale, ar fi acționat în acel context.

„Unul deposeda alarmele după ele, și o femeie purta pe ea pe sub fustă ceva care se lega în mijloc. Iar cea care o purta între picioare putea introduce în jur de 10-12 sticle de whisky . Într-o zi, la o rută, se strângeau în jur de 1.000 de sticle de whisky”, a declarat Sile Cămătaru.

