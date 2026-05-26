Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026: program complet și posturile care transmit meciul live

Emoții mari pentru Andrei Rațiu, titular la Rayo Vallecano, înainte de finala UEFA Europa Conference League 2026. Meciul dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano va avea loc pe Stadionul din Leipzig, în Leipzig, Germania. Iată unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026 și tot ce trebuie să știi despre meci.

UEFA Conference League 2026

După finale găzduite în Albania, Cehia, Grecia și Polonia, UEFA Europa Conference League ajunge în Germania pentru finala sezonului 2025/26, dintre Crystal Palace și Rayo Vallecano.

Crystal Palace și Rayo Vallecano se întâlnesc pentru prima dată, ambele echipe calificându-se în prima lor finală de competiție europeană de cluburi, în doar a doua lor campanie continentală.

Înainte de acest sezon, singurele meciuri europene ale lui Palace au fost în ediția din 1998 a fostei Cupe UEFA Intertoto, în timp ce singura campanie europeană anterioară a lui Rayo s-a încheiat cu o eliminare în sferturi în fața rivalilor spanioli de la Alavés, în Cupa UEFA 2000/01, precursoarea Europa League.

Emoții pentru Andrei Rațiu înaintea celui mai important joc din carieră

Andrei Rațiu, titular la Rayo Vallecano, a vorbit despre momentul special prin care trece, cu câteva zile înaintea unuia dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale.

Fundașul dreapta al naționalei României a vorbit despre șansele de a pleca spre alt club după un sezon de excepție.

El este titular de bază la Rayo Vallecano și visează ca sezonul să se încheie cu un trofeu european pentru echipa lui.

„Suntem fericiți ca grup, am făcut istorie pentru club și vom încerca să câștigăm finala, să facem un meci bun. E încă un pas în cariera mea. Am venit făcând lucrurile bine și asta m-a răsplătit.”

El a vorbit și despre posibilitatea despre unui transfer important.

„Da, consider că sunt într-un club bun, într-o ligă bună. Sigur vor veni echipe și se va schimba puțin, bineînțeles, dar sunt într-o situație bună și nu mă gândesc la altceva. Ar fi o performanță bună, încă un pas în carieră.

Știu cum se simteo finală, am fost în echipa lui Villarreal la finala Europa League din 2021, chiar dacă nu am jucat. Ne vom vedea la națională după această finală”, a declarat Rațiu, conform digisport.ro.

Unde se joacă finala Conference League 2026?

Sezonul 2025/26 al UEFA Europa Conference League se va încheia pe Stadionul din Leipzig, Germania, marcând finalul unei noi aventuri europene care încurajează afirmarea talentelor tinere.

Stadionul echipei RB Leipzig a găzduit patru meciuri la EURO 2024 și a fost utilizat și la Cupa Mondială FIFA 2006. Leipzig fiind în prezent o forță importantă în fotbalul german, arena este folosită frecvent în competițiile europene de top.

Când are loc finala Conference League 2026?

Finala, care încheie al cincilea sezon al celei mai noi competiții masculine de club UEFA, va avea loc pe 27 mai 2026.

Unde vezi la TV finala UEFA Conference League 2026

Iată unde poți vedea la televizor finala UEFA Conference League 2026:

Dacă ești în România, poți vedea finala pe Digi Sport.

Europa

Albania: Digit-Alb, RTSH

Armenia: Fast Media

Austria: Canal+, Sky Austria*, Servus TV*

Azerbaijan: TVNet, CBC Sport

Belarus: Okko, CTV

Belgia: RTBF, Telenet, Be TV*

Bosnia și Herțegovina: Arena Sport

Bulgaria: bTV, A1

Croația: Arena Sport

Cipru: CyBC, CYTA*

Cehia: TV Nova, Sport 1*

Danemarca: Disney+

Estonia: TV3

Finlanda: Viaplay

Franța: Canal+

Georgia: Setanta, Silknet

Germania: RTL

Gibraltar: Gibtelecom

Grecia: Antenna TV, Cosmote TV

Ungaria: M4 Sport, RTL*

Islanda: Syn*, Viaplay

Israel: Charlton

Italia: Sky

Kazahstan: Qaz Sport

Kosovo: RTK, Artmotion*

Letonia: TV3

Liechtenstein: blue, RTL, Sky Austria*

Lituania: TV3

Luxemburg: RTL, Be TV*

Malta: PBS, Melita

Moldova: Setanta, Jurnal TV

Muntenegru: Arena Sport

Țările de Jos: Ziggo Sport

Macedonia de Nord: Arena Sport

Norvegia: Viaplay

Polonia: Polsat

Portugalia: Sport TV, DAZN*

Irlanda: Premier Sports

România: DIGI, Clever Media

Rusia: Okko

Serbia: Arena Sport

Slovacia: JOJ, Sport1*

Slovenia: Šport TV, Sportklub*

Spania: Telefonica

Suedia: Disney+

Elveția: blue, SRG

Turcia: TRT

Ucraina: Megogo, Football TV UA*

Regatul Unit: HBO Max

Program complet

Program ospitalitate

19:00 – Se deschide zona de ospitalitate și începe servirea mâncării și băuturilor

21:30 – Acces în tribune (ocuparea locurilor)

21:45 – Ceremonia de deschidere

22:00 – Începerea meciului (ora României)

22:45 – Pauză: continuă servirea de mâncare și băuturi

Fluier final – Zona de ospitalitate rămâne deschisă încă 90 de minute după finalul meciului

Finala UEFA Conference League 2025/26 se va juca pe 27 mai, la Leipzig, Germania. Partida va avea loc pe Red Bull Arena, denumită în competițiile UEFA Leipzig Stadium, și va începe la ora 22:00 (ora României).

Vor exista prelungiri și lovituri de departajare?

Dacă scorul este egal după 90 de minute, se joacă două reprize de prelungiri de câte 15 minute. Dacă una dintre echipe marchează mai multe goluri în prelungiri, este declarată câștigătoare. Dacă egalitatea persistă, câștigătoarea este decisă la lovituri de departajare.

Ce primesc câștigătorii Conference League?

Trofeul UEFA Europa Conference League are 57,5 cm înălțime și cântărește 11 kg. Este alcătuit din 32 de „coloane” hexagonale care se răsucesc și se curbează din baza trofeului.

Baza și partea superioară sunt realizate din alamă periată manual, cu efect de oțel galvanizat mat, iar elementele structurale au un finisaj argintiu lucios. Trofeul a fost proiectat în studioul Pentagram din Londra.

Câștigătorii sezonului 2025/26 obțin și un loc în faza ligii din UEFA Europa League 2026/27, dacă nu s-au calificat deja prin competiția internă.

Statistici

Palace (25 de goluri) și Rayo (22) sunt cele mai bune atacuri din actuala ediție a Conference League, însă echipa engleză a avut un parcurs mai lung până în finală, jucând cu două meciuri mai mult decât Rayo, după ce a trecut prin barajul din faza eliminatorie. Ambele formații au câștigat opt meciuri și au pierdut trei de la începutul fazei ligii (Palace a remizat de trei ori, în timp ce Rayo a avut un singur egal). Cele două echipe au înregistrat o posesie medie de aproximativ 52% în meciurile lor.

La capitolul goluri, Ismaïla Sarr este principala armă ofensivă a lui Palace, fiind lider în clasamentul marcatorilor cu nouă goluri, marcând cel puțin o dată în ultimele cinci meciuri eliminatorii ale echipei sale din competiție. La Rayo, Alemão este golgheterul echipei din faza ligii, cu patru goluri, în timp ce Álvaro García și Isi Palazón au contribuit fiecare cu câte trei reușite.

Antrenorul lui Palace, Oliver Glasner, urmează să părăsească clubul în vară, austriacul aflându-se pe banca echipei din februarie 2024. În acest interval, a condus-o pe Palace către cel mai mare succes din istoria clubului, câștigarea FA Cup 2024/25, și ar putea încheia mandatul cu un trofeu și mai important la Leipzig. Are și experiență la nivel european, după ce a câștigat UEFA Europa League 2021/22 cu Eintracht Frankfurt.

De partea cealaltă, Iñigo Pérez nu are un palmares continental similar. Înainte de acest sezon, singura sa experiență în competițiile UEFA a fost ca jucător, cu 14 apariții în Europa League pentru Athletic Club, inclusiv un gol într-un meci câștigat cu 6-0 împotriva lui HJK Helsinki, în august 2012. Totuși, la primul său rol de antrenor principal, la 38 de ani (la fel ca Glasner, numit în februarie 2024), a demonstrat capacitatea de a face față adversarilor mai experimentați.

