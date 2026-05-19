Tot ce trebuie să știi despre finala Europa League 2026. Program complet și unde poți vedea meciul

Freiburg va înfrunta Aston Villa în finala Europa League din acest sezon, după victoriile din semifinale împotriva celor de la Braga, respectiv Nottingham Forest. Finala dintre echipele din Germania și Anglia va avea loc miercuri, 20 mai, la Istanbul, în Turcia, cu start de la ora 20:00 BST. Iată tot ce trebuie să știi despre finala Europa League 2026.

Program Europa League 2026

Este prima finală europeană majoră pentru Aston Villa de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni în 1982, în timp ce Freiburg nu a mai disputat niciodată până acum o finală continentală importantă.

Europa League 2026-2027 se desfășoară din iulie 2026 până la finala din 26 mai 2027, care va avea loc la Frankfurt. Mai jos este programul complet al tragerilor la sorți, rundelor și datelor importante.

Programul Europa League 2026-2027 pe scurt

9 iulie – 13 august: Tururi preliminare

20 și 27 august: Play-off-uri

28 august: Tragerea la sorți pentru faza ligii

16 septembrie – 28 ianuarie: Faza ligii

29 ianuarie: Tragerea la sorți pentru play-off-urile eliminatorii

18 și 25 februarie: Play-off-uri eliminatorii

26 februarie: Tragerea la sorți pentru fazele eliminatorii, plus sferturi și semifinale

11 și 18 martie: Optimi de finală

8 și 15 aprilie: Sferturi de finală

29 aprilie și 6 mai: Semifinale

26 mai: Finala Europa League la Frankfurt

Majoritatea partidelor din Europa League se joacă joi seara, dar există două excepții.

Prima rundă din faza ligii, programată pe 16-17 septembrie, se va disputa miercuri și joi. Finala Europa League din 2027 va avea loc miercuri, 26 mai 2027.

Unde poți vedea finala

Românii pot vedea finala în direct pe Digi Sport și Prima Sport. Câștigătorii Europa League se califică pentru Liga Campionilor din sezonul următor.

Cine se califică în Europa League?

Pentru primele 12 campionate europene, două echipe din fiecare țară se califică: echipa clasată pe locul 3, 4 sau 5 în sezonul precedent (în funcție de coeficientul țării) și câștigătoarea cupei interne. În Anglia, se califică echipa de pe locul 5 și câștigătoarea FA Cup.

Cum poți cumpăra bilete pentru Europa League

Aston Villa a pus rapid în vânzare biletele alocate pentru finală. Procesul de vânzare urma să fie încheiat miercuri.

Majoritatea fanilor Villa au rămas însă fără șanse reale, clubul primind doar 10.758 de bilete, inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, acces facil și unele locuri cu vizibilitate redusă.

Asta reprezintă mai puțin de un sfert din capacitatea stadionului Villa Park, care are 42.640 de locuri.

Abonații care au asistat la 12 sau mai multe meciuri din Europa League au avut prioritate.

Pentru al doilea nivel de prioritate, suporterii trebuiau să fi participat la cel puțin opt meciuri europene.

Doar acești suporteri aveau garanția unui bilet și trebuiau să finalizeze achiziția până marți.

A treia etapă de vânzare include un sistem de tragere la sorți pentru biletele rămase, destinat fanilor care au fost la șapte meciuri Europa League. Perioada se încheie miercuri la ora 17:00 BST, când vor fi anunțați cei selectați.

Freiburg va primi aceeași alocare ca Villa, în timp ce 5.500 de bilete vor fi puse în vânzare generală. Alte 10.000 sunt rezervate structurii locale de organizare, federațiilor membre UEFA, partenerilor comerciali, televiziunilor și „familiei fotbalului UEFA”.

Unde se joacă finala Europa League 2026

Finala se dispută pe stadionul Tupras, cu o capacitate de 42.684 de locuri, situat în cartierul Besiktas din Istanbul și folosit de echipa Besiktas din Super Lig.

Cunoscut anterior drept Besiktas Stadium, stadionul a fost inaugurat în 2016 și găzduiește atât meciurile lui Besiktas, cât și unele partide ale naționalei Turciei.

Vechea arenă Inonu Stadium a existat pe același amplasament între 1947 și 2013, înainte de a fi demolată și reconstruită.

Înainte de demolare, artiști precum Michael Jackson, Rihanna, Elton John și Madonna au susținut concerte acolo.

Stadioanele pentru finalele europene majore sunt selectate de UEFA, iar federațiile și arenele pot depune candidaturi pentru organizare.

Ce spun statisticile?

Aston Villa și Freiburg ajung în finala Europa League după parcursuri europene solide, dar foarte diferite.

Pentru Freiburg, acesta este un moment istoric. Prima lor finală europeană este rezultatul organizării, clarității tactice și disciplinei de joc.

Parcursul lor a fost eficient mai degrabă decât spectaculos: nouă victorii, 25 de goluri marcate și 10 primite, construite pe o defensivă bine organizată. Fazele fixe au reprezentat o armă importantă, cu opt goluri marcate astfel, iar numărul mare de șuturi arată disponibilitatea echipei de a risca ofensiv.

Compromisul este lipsa eficienței în fața porții. Freiburg a tras mai multe șuturi decât Villa, dar a marcat puțin mai puține goluri, ceea ce a făcut meciurile mai deschise decât și-ar fi dorit.

Villa, în schimb, a părut controlată pe tot parcursul competiției. Sub comanda lui Unai Emery — considerat „regele Europa League” după cele patru trofee câștigate anterior — echipa a obținut 12 victorii, a marcat 28 de goluri și a primit doar opt.

Cele opt meciuri fără gol primit evidențiază soliditatea defensivă, iar cele nouă goluri din faze fixe arată eficiența în momentele importante.

Aceasta este prima finală europeană majoră pentru Villa de la victoria cu Bayern Munchen din finala Cupei Campionilor Europeni din 1982, iar experiența lui Emery s-a văzut în modul în care echipa gestionează partidele.

Villa nu domină mereu posesia, dar este de obicei mai eficientă în momentele decisive.

Freiburg are și o semnificație suplimentară, fiind prima finalistă germană după ce Eintracht Frankfurt a câștigat trofeul în sezonul 2021-2022.

Freiburg vine cu entuziasmul unui parcurs istoric, iar Villa se bazează pe experiența antrenorului său în competițiile europene. Două echipe ajunse la Istanbul pe drumuri complet diferite, iar cea care își va impune stilul are cele mai mari șanse să ridice trofeul.

Când începe Europa League 2026-2027?

Tehnic, competiția începe cu primul tur preliminar, pe 9 și 16 iulie. Pentru majoritatea fanilor însă, adevărata competiție începe odată cu faza ligii, care debutează pe 16-17 septembrie.

Echipele din Anglia participante în Europa League — ocupanta locului 5 și câștigătoarea FA Cup — intră direct în faza ligii.

Datele tururilor preliminare Europa League 2026-2027

Primul tur preliminar

Tragerea la sorți: 16 iunie

Meciuri: 9 și 16 iulie

Al doilea tur preliminar

Tragerea la sorți: 17 iunie

Meciuri: 23 și 30 iulie

Al treilea tur preliminar

Tragerea la sorți: 20 iulie

Meciuri: 6 și 13 august

Play-off-uri

Tragerea la sorți: 3 august

Meciuri: 20 și 27 august

Europa League: trageri la sorți și programul rundelor

Aici începe partea urmărită de majoritatea fanilor. Vor participa 36 de echipe — 12 venite din preliminarii, 11 eliminate din calificările Champions League, 12 câștigătoare de cupe interne și deținătoarea trofeului Conference League.

Tragerea la sorți pentru faza ligii: 28 august 2026.

Etapele din faza ligii se joacă joia seara:

16-17 septembrie (miercuri-joi)

15 octombrie

22 octombrie

5 noiembrie

26 noiembrie

10 decembrie

21 ianuarie

28 ianuarie, când toate meciurile se joacă simultan

Datele fazelor eliminatorii Europa League

Echipele clasate pe locurile 1-8 în clasamentul fazei ligii se califică direct în optimi.

Play-off-uri eliminatorii

Acestea sunt pentru echipele clasate între locurile 9-24 în faza ligii. Formațiile de pe locurile 9-16 vor juca returul pe teren propriu.

Tragerea la sorți: 29 ianuarie

Meciuri: 18 și 25 februarie

Optimi de finală Europa League

Tragerea la sorți pentru optimi, sferturi și semifinale va avea loc pe 26 februarie 2027.

Echipele clasate pe locurile 1-8 în faza ligii vor disputa returul optimilor pe teren propriu.

Datele optimilor:

11 și 18 martie

Sferturi de finală

8 și 15 aprilie

Semifinale

29 aprilie și 6 mai

