Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă. Cine poate profita de această șansă

Cei care visează să trăiască în Spania, într-o comunitate liniștită, au acum la dispoziție o ofertă imbatabilă. Mai exact, se oferă locuințe gratuite și locuri de muncă stabile celor care vor să se mute în localitatea Arenillas, aflată în provincia Soria din Spania. Ce condiții trebuie să îndeplinească aceia care vor să se bucure de ofertă.

Pentru a evita depopularea și pentru a menține comunitatea activă, autoritățile din localitatea Arenillas au decis să lanseze o campanie dedicată familiilor care sunt dispuse să se stabilească permanent în zonă. În prezent, satul mai are doar 40 de locuitori, așa că autoritățile caută familii care sunt dispuse să se mute aici.

Localitatea din Spania care oferă casă și loc de muncă

Campania lansată de cei din Arenillas are ca scop evitarea depopulării, așa că se caută persoane care sunt dispuse să părăsească mediul urban și să se mute în acest sat. Iar pentru cei care sunt gata să facă pasul se oferă o locuință, dar și un loc de muncă stabil.

Principalul obiectiv este salvarea școlii locale de la închidere și menținerea activităților comunității, așa că autoritățile locale au anunțat că prioritate vor avea familiile care au copii de vârstă școlară. Cei mici sunt considerați esențiali pentru viitorul localității, iar administrația speră că noile familii vor contribui la revitalizarea satului.

De asemenea, pe lângă existența copiilor, un alt criteriu pentru cei care vor să se mute în Arenillas este dorința reală de a se stabili pe termen lung aici. Se caută persoane care se pot adapta stilului de viață rural și ritmului unei comunități mici.

Cei care sunt interesați de această ofertă trebuie să contacteze direct Primăria din Arenillas și să depună un dosar de aplicare. Printre altele, în dosar trebuie incluse informații despre situația familială, experiența profesională și motivele pentru care familia dorește să se mute în localitate.

Fiecare solicitare este analizată, iar prioritate vor avea familiile cu copii și cei care demonstrează intenția reală de a se stabili pe termen lung în Arenillas.

