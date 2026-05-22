Acasă » Știri » Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare

Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare

De: Elisa Tîrgovățu 22/05/2026 | 18:00
Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare
Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare / Sursa foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un cuplu din Marea Britanie a ales să renunțe la viața agitată din Anglia și a decis să se mute într-o zonă rurală din Franța, unde și-a construit un nou început. Ben Pearson și partenerul său, Nathan, au achiziționat o proprietate lăsată în paragină, formată din mai multe clădiri și descrisă ca un fel de „sat”, plătind în jur de 80.000 de euro pentru aceasta.

Proprietatea este situată în Sainte-Segros, în apropiere de orașul Dijon, în estul Franței. Aceasta cuprinde mai multe anexe, alături de circa două hectare de teren, conform informațiilor publicate de Daily Mail.

Cei doi parteneri au mărturisit că mutarea în Franța a fost o dorință mai veche. Mai mult, achiziția a reprezentat o investiție într-un viitor mai stabil. După o perioadă îndelungată în care au simțit că rutina zilnică le reducea energia și motivația, au hotărât să facă schimbarea și să înceapă un nou capitol.

Peste 100.000 de euro pentru renovare

În ultimele zece luni, Ben și Nathan s-au dedicat în totalitate lucrărilor de renovare, încercând să transforme proprietatea într-un spațiu în care să poată locui.

Deși își planificaseră inițial un buget de aproximativ 116.000 de euro pentru reamenajări, cei doi au ajuns să constate că fondurile s-au epuizat deja.

O mare parte din bani a fost direcționată către lucrări indispensabile, precum refacerea instalației electrice, montarea sistemului de alimentare cu apă și instalarea unei fose septice.

Ben, în vârstă de 40 de ani, a fost inginer de aeronave şi a lucrat în cadrul RAF. Pensionat între timp, s-a ocupat în mare parte personal de lucrările de pe șantier.

Primele luni petrecute în Franța nu au fost ușoare. Cei doi au locuit într-o rulotă amplasată într-un hambar al fermei, până când au reușit să se mute în casă, în octombrie 2025.

Până în prezent, au finalizat camera de zi și dormitorul, iar bucătăria se află aproape de finalizare. În plus, Ben a amenajat și o baie provizorie.

Sursa foto: Pixabay

Costurile totale ale renovării ar putea ajunge la 175.000 de euro, aproape dublu față de suma investită până acum

Deși economiile lor s-au epuizat, cei doi consideră că proiectul de renovare este încă departe de a fi finalizat.

Ben estimează că pentru a duce lucrările la bun sfârșit ar mai fi necesari între 116.000 și 175.000 de euro.

În acest moment, toate cheltuielile sunt atent evaluate, iar o parte dintre achiziții și lucrări sunt amânate până la acumularea unor noi resurse financiare.

Cuplul își dorește să păstreze caracterul rustic al proprietății și caută în mod constant piese de mobilier vintage și obiecte tradiționale pentru amenajare.

„Vrem ca totul să arate autentic și rustic, nu ca într-un showroom modern”, a spus Nathan.

Între timp, familia le oferă sprijin în timpul vizitelor. Cei doi se adaptează treptat la noul stil de viață din mediul rural francez.

Chiar dacă situația financiară s-a complicat, Ben afirmă că mutarea a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o.

„Ne place enorm. Micul nostru sat este minunat și nu am schimba nimic”, a declarat acesta.

CITEȘTE ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test de logică | Identificați toți elefanții din această iluzie optică virală. Câți sunt?
Știri
Test de logică | Identificați toți elefanții din această iluzie optică virală. Câți sunt?
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Știri
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior
Mediafax
Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit...
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut....
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi moștenească nasul”. Ideea a primit replici pe măsură: „La o operație pe creier te-ai gândit?”
Adevarul
Influencerița care și-a făcut rinoplastie pentru ca viitorii săi copii „să nu îi...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul, pentru că nu pot să pronunț”
Click.ro
Dani Oțil, în lacrimi după o întrebare neașteptată a lui Denise Rifai: „Scriu aici răspunsul,...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1...
ULTIMA ORĂ
Test de logică | Identificați toți elefanții din această iluzie optică virală. Câți sunt?
Test de logică | Identificați toți elefanții din această iluzie optică virală. Câți sunt?
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Doi pepeni Yubari, vânduți la preț de lux. Cumpărătorul a plătit 31.400 de euro
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune ...
Tragedie pe Dunăre! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără viață după ce a dispărut de la o pensiune din Dubova
Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea ...
Mama lui Robert, elevul care a murit la școală în Bacău, devastată: „Copilul avea puls, putea să fie recuperat”
Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul ...
Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul plin de evenimente: “Încerc să mă recuperez”
Puțini știu cum arată mama lui Valentin Sanfira. Artistul a făcut publică imaginea cu ea
Puțini știu cum arată mama lui Valentin Sanfira. Artistul a făcut publică imaginea cu ea
Vezi toate știrile