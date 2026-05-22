Un cuplu din Marea Britanie a cumpărat un „sat” abandonat din Franța. Cât a costat procesul de renovare

Un cuplu din Marea Britanie a ales să renunțe la viața agitată din Anglia și a decis să se mute într-o zonă rurală din Franța, unde și-a construit un nou început. Ben Pearson și partenerul său, Nathan, au achiziționat o proprietate lăsată în paragină, formată din mai multe clădiri și descrisă ca un fel de „sat”, plătind în jur de 80.000 de euro pentru aceasta.

Proprietatea este situată în Sainte-Segros, în apropiere de orașul Dijon, în estul Franței. Aceasta cuprinde mai multe anexe, alături de circa două hectare de teren, conform informațiilor publicate de Daily Mail.

Cei doi parteneri au mărturisit că mutarea în Franța a fost o dorință mai veche. Mai mult, achiziția a reprezentat o investiție într-un viitor mai stabil. După o perioadă îndelungată în care au simțit că rutina zilnică le reducea energia și motivația, au hotărât să facă schimbarea și să înceapă un nou capitol.

Peste 100.000 de euro pentru renovare

În ultimele zece luni, Ben și Nathan s-au dedicat în totalitate lucrărilor de renovare, încercând să transforme proprietatea într-un spațiu în care să poată locui.

Deși își planificaseră inițial un buget de aproximativ 116.000 de euro pentru reamenajări, cei doi au ajuns să constate că fondurile s-au epuizat deja.

O mare parte din bani a fost direcționată către lucrări indispensabile, precum refacerea instalației electrice, montarea sistemului de alimentare cu apă și instalarea unei fose septice.

Ben, în vârstă de 40 de ani, a fost inginer de aeronave şi a lucrat în cadrul RAF. Pensionat între timp, s-a ocupat în mare parte personal de lucrările de pe șantier.

Primele luni petrecute în Franța nu au fost ușoare. Cei doi au locuit într-o rulotă amplasată într-un hambar al fermei, până când au reușit să se mute în casă, în octombrie 2025.

Până în prezent, au finalizat camera de zi și dormitorul, iar bucătăria se află aproape de finalizare. În plus, Ben a amenajat și o baie provizorie.

Costurile totale ale renovării ar putea ajunge la 175.000 de euro, aproape dublu față de suma investită până acum

Deși economiile lor s-au epuizat, cei doi consideră că proiectul de renovare este încă departe de a fi finalizat.

Ben estimează că pentru a duce lucrările la bun sfârșit ar mai fi necesari între 116.000 și 175.000 de euro.

În acest moment, toate cheltuielile sunt atent evaluate, iar o parte dintre achiziții și lucrări sunt amânate până la acumularea unor noi resurse financiare.

Cuplul își dorește să păstreze caracterul rustic al proprietății și caută în mod constant piese de mobilier vintage și obiecte tradiționale pentru amenajare.

„Vrem ca totul să arate autentic și rustic, nu ca într-un showroom modern”, a spus Nathan.

Între timp, familia le oferă sprijin în timpul vizitelor. Cei doi se adaptează treptat la noul stil de viață din mediul rural francez.

Chiar dacă situația financiară s-a complicat, Ben afirmă că mutarea a fost cea mai bună decizie pe care au luat-o.

„Ne place enorm. Micul nostru sat este minunat și nu am schimba nimic”, a declarat acesta.

