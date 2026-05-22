Mălina Avăsiloaie a ajuns la perfuzii. Momente dificile pentru celebra artistă înainte de weekendul plin de evenimente: “Încerc să mă recuperez”

Sunt zile dificile pentru Mălina Avăsiloaie. Artista a ajuns să apeleze la perfuzii pentru a se pune rapid pe picioare, în contextul în care are programate evenimente importante în weekend. Deși organismul i-a dat semne clare de oboseală, aceasta spune că nu are de ales și trebuie să urce pe scenă pentru publicul care o așteaptă. În spatele zâmbetului de pe scenă, artista recunoaște că se ascund momente de epuizare, stres și nopți nedormite, însă susține că energia oamenilor din sală îi dă putere să meargă mai departe. CANCAN.RO are informații în exclusivitate despre starea de sănătate a artistei.

În plus, și copilul său a fost bolnav în aceeași perioadă, ceea ce a făcut situația și mai grea, mai ales pentru că a încercat să îmbine responsabilitățile de familie cu cele profesionale. În ciuda oboselii, aceasta v-a face tot posibilul să urce pe scenă.

Când show-ul continuă, dar acasă este greu

CANCAN.RO: Cum te simți Mălina?

Mălina Avasiloaie: Au fost câteva zile destul de grele pentru mine. Am ajuns să fac perfuzii ca să mă pun pe picioare cât mai repede, pentru că urmează evenimente importante în weekend și trebuie să fiu acolo, pe scenă, pentru oamenii care mă așteaptă. Acum mă simt mai bine, încerc să mă recuperez și să îmi ascult corpul puțin mai mult.

Sincer, ca artist, de multe ori simți că nu ai alternativa asta. Oamenii văd zâmbetul, energia, show-ul, dar în spate sunt momente în care poate îți este foarte rău și tot trebuie să urci pe scenă și să dai tot ce ai mai bun. Publicul merită respectul nostru și încerc mereu să nu dezamăgesc.

CANCAN.RO: Îți este greu să ascunzi aceste stări când ești pe scenă?

Mălina Avasiloaie: Uneori este greu să ascunzi stările astea în fața oamenilor. Suntem și noi oameni cu zile mai puțin bune ca orice om. Există oboseală, stres, nopți nedormite, drumuri multe, iar corpul la un moment dat cedează. Dar când urc pe scenă sau sunt în mijlocul oamenilor și îi văd cântând cu mine, parcă îmi iau energia înapoi. Asta mă motivează enorm.

CANCAN.RO: Familia ta cum este?

Mălina Avasiloaie: Și băiețelul meu, Zian, a fost răcit în aceeași perioadă, iar prioritatea mea a fost clar să am grijă de el. Ca mamă, indiferent cât de rău îți este ție, primul gând merge către copilul tău. Cred că multe mame mă înțeleg.

Mălina trăiește o poveste de dragoste alături de soțul ei, Alin Gabor, unul dintre cei mai apreciați medici stomatologi din România. Împreună, cei doi au un băiețel, care le-a schimbat complet viața și le aduce cea mai mare bucurie. Deși amândoi au programe încărcate, reușesc să păstreze un echilibru între viața profesională și cea de familie.

CANCAN.RO: Ce te ajută cel mai mult în astfel de momente?

Mălina Avasiloaie: Încerc în fiecare zi să găsesc un echilibru între rolul de mamă, de soție și cariera mea. Nu este deloc ușor să fii prezentă și aptă pe toate planurile, mai ales când programul este haotic, cu multe drumuri, evenimente și foarte puțin timp pentru odihnă. Dar fac totul cu multă iubire și încerc să le ofer celor de acasă cea mai bună versiune a mea, iar publicului aceeași energie și sinceritate pe scenă. Le mulțumesc din suflet pentru toate mesajele și pentru grijă urmăritorilor mei. Contează enorm pentru mine. Încerc să am mai multă grijă de mine și să găsesc acel echilibru de care avem cu toții nevoie. Abia aștept să ne vedem în weekend, sănătoși și cu energie bună.

