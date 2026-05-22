Emisiunea care dispare din grila TVR + Noul format cu o prezentatoare surpriză. După emoțiile cu Alexandra Căpitănescu de la Eurovision, Adrian Enache se pregătește de un nou capitol

De: Raluca Bădică 22/05/2026 | 17:10
Adrian Enache a fost prezent în culisele Eurovision și a trăit fiecare emoție direct din sală. Artistul spune că Alexandra Căpitănescu merita mult mai mult și este convins că publicul a simțit energia ei autentică, mai ales că românca a avut parte de unele dintre cele mai intense aplauze ale serii. Adrian Enache consideră că votul a fost influențat și de jocurile politice, nu doar de muzică, iar asta s-a văzut clar în rezultatele finale. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artistul care ne-a dezvăluit că pregătește și el proiecte noi și surprize muzicale dar și o nouă emisiune la TVR. 

Adrian Enache are o legătură de suflet mai veche cu fenomenul Eurovision, artistul fiind de-a lungul anilor unul dintre numele care au tot urcat pe scena selecțiilor muzicale dedicate celebrului concurs european. Enache susține ca acest concurs s-a schimbat enorm în ultimii ani, însă energia și presiunea din spatele camerelor au rămas la fel de intense.

” Totul depinde de cât de bună este piesa”

CANCAN.RO: Spune-mi despre Alexandra?

Adrian Enache: Este o solistă excepțională, un talent excepțional din tânăra generație. Are o tehnică vocală deosebită. Se vede că a băut apă din Dunăre și a mâncat pește proaspăt. Ăștia din Galați care au făcut artă și aici mă refer și la Florin Ristei și la cel mai mare chitarist al nostru, Nicu Patoi, toți am băut apă din Dunăre și am mâncat șalău proaspăt și uite ce talent avem. Când deschidem gura se cutremură sonormetrele. În sală la Eurovision a fost cineva cu sonometru care măsoară aplauzele și Alexandra a avut intensitatea cea mai mare la apaluze, 500 de decibeli.

CANCAN.RO: Merita mai mult de locul 3?

Adrian Enache: Da. A fost pe locul unu la un moment dat. Publicul a recepționat și chiar publicul a salvat-o pentru că notele juriului au fost politizate, nu au ținut cont de calitatea artistului, de melodie. Au dat cum au învățat de ani de zile la vecini. Grecia îi dădea lui Cipru, Cipru Greciei, Letonia Norvergiei, Albania Cu Italia. De câțiva ani mișcările astea politice au afectat și Eurovision. Toată lumea este pe politică și ca dovadă Alexandra era pe locul 13 în notele juriului. Publicul a salvat-o și s-a lasat și cu demisii după în Republica Moldova. Ucraina nu a dat puncte. Noi care îi ajutăm pe ei. Ei s-au mutat aici cu cățel și purcel, toată lumea este la noi aici. Pentru copiii lor statul nostru dă mai mulți bani decât pentru ai noștri.

CANCAN.RO: Tu te-ai duce iar la Eurovision?

Adrian Enache: Da. Dacă prind o piesă bună, normal. Eu acolo m-am simțit ca peștele în apă.

Este un concurs mai mult politic decât muzical acest Eurovision
Adrian Enache dezamăgit de voturile Eurovision/arhivă personală

După perioada petrecută pe micile ecrane cu emisiunea Duelul Pianelor de la TVR 2, Adrian Enache recunoaște că televizunea îi lipsește enorm și că își dorește să revină cât mai curând într-un nou proiect TV. Vrea să susțină noua generație care crede că are nevoie de mai mult sprijin și mai multă încredere din partea oamenilor din industrie.

CANCAN.RO: Ce pregătești acum tu ?

Adrian Enache: O nouă emisiune o să fac la TVR. În locul emisiunii Duelul Pianelor o să fac emisiunea La Duel. Aici o să și colaborez cu ei, cu tinerele talente, cu foarte mulți care au fost în selecția Eurovision. O să lucrez cu Emy Alupei și cu ea o să și prezint.

CANCAN.RO: Când începe?

Adrian Enache: Păi în toamnă. Peste două săptămâni încep filmările. Format nou, totul fresh.

 

