Bet Builder la fotbal: Tot ce trebuie să știi despre această funcție modernă

Bet Builder este una dintre cele mai interesante funcții introduse la pariuri online în ultimii ani. Prin intermediul ei, jucătorii au posibilitatea de a personaliza și mai mult pariurile. Astfel, ei au oportunitatea să introducă mai multe selecții din același meci pe un singur tichet. Gradul de distracție crește, deoarece jucătorul va spera ca un număr mai mare de evenimente din meci să devină „verzi”.

Jucătorii experimentați își aduc aminte că, în trecut, nu se putea adăuga mai mult de 1 eveniment dintr-un singur meci pe un singur tichet. Pentru unii jucători, acest lucru era cumva neplăcut, iar agențiile de pariuri online au reacționat și le oferă posibilitatea să personalizeze și mai mult tichetele.

Pentru a înțelege cum funcționează Bet Builder la pariuri sportive, îți vom da un exemplu concret. Primul pas este să alegem un operator care le oferă utilizatorilor această posibilitate. Jucătorii pot miza inclusiv cu Bet Builder, atât timp cât evenimentele alese nu se bat cap în cap. În cazul în care acest lucru se întâmplă, algoritmul va respinge ultima selecție făcută. Astfel, pașii pentru a pune un bilet cu Bet Builder sunt următorii:

Jucătorul alege meciul pe care îl dorește Intră în secțiunea Bet Builder Realizează biletul după bunul plac, pe baza opțiunilor pe care le are la dispoziție Pe măsură ce adaugă evenimente din același meci pe bilet, cotele sunt ajustate automat Jucătorul selectează miza și plasează biletul.

Inovație pe baza unor algoritmi

Din dorința de a aduce un plus de distracție, unii operatori de pariuri online inovează și oferă și un Bet Builder automat, cu sugestii făcute de un algoritm. În secțiunea NetBet pariuri fotbal (L1160651W000195 ONJN, 18+, Fii Responsabil) găsim atât sugestii făcute prin intermediul unor algoritmi, în timp ce jucătorii au posibilitatea de a realiza și Bet Builder așa cum își doresc. Iată câteva sugestii făcute de algoritmi pentru meciul dintre Dinamo și Rapid:

Dinamo câștigă, se dau Peste 2.5 goluri și Alexandru Pop înscrie oricând (cota 5.25)

Alexandru Musi înscrie oricând, Dinamo câștigă și se dau Peste 1.5 goluri (cota 5.50)

Alexandru Pop înscrie oricând, Dinamo câștigă, se dau Peste 2.5 goluri și Ambele echipe marchează (cota 6.500

Elvir Koljic înscrie oricând, Rapid câștigă și se dau Peste 1.5 goluri (cota 7.50)

Alexandru Dobre înscrie oricând, Rapid câștigă, se dau Peste 2.5 goluri și Ambele echipe marchează (cota 9.00)

Practic, sugestiile făcute de algoritm nu fac decât să ofere un pic de inspirație jucătorilor, fără să existe vreo garanție că vor fi câștigătoare. În continuare, jucătorii sunt cei care trebuie să analizeze evenimentele și să calculeze probabilitățile. În cazul în care nu sunt mulțumiți de sugestiile primite, ei pot să realizeze propriul Bet Builder după bunul plac.

Avantaje și dezavantaje

După cum se poate observa, marele avantaj al funcției Bet Builder este că oferă posibilitatea de a personaliza pariurile. În momentul în care urmărești un meci și nu ești interesat doar de rezultatul final, ci și de golurile marcate în prima repriză, un marcator și cartonașe, gradul de distracție poate crește.

Pe de altă parte, trebuie ținut cont și de faptul că, pe măsură ce sunt adăugate mai multe evenimente dintr-un singur meci pe un singur tichet, automat și riscurile cresc. Probabilitatea de a anticipa cu succes toate evenimentele dintr-un meci poate fi mai mică, așa că e indicat ca fiecare jucător să mizeze într-un mod responsabil.

Utilizatorii nu trebuie să aibă așteptări financiare, deoarece în sport se văd adesea surprize. În acest sezon, Metaloglobus a învins-o pe FCSB, iar acest rezultat rămâne în continuare cea mai mare surpriză din prima ligă a României. Așa că surprizele pot apărea oricând.