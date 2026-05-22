Veste tristă din Franța! Alina Pavalache, celebra pianistă română, a murit la 63 de ani

De: Elisa Tîrgovățu 22/05/2026 | 17:15
O veste tristă a îndurerat lumea artistică din România, după dispariția pianistei Alina Pavalache, una dintre personalitățile de referință ale muzicii clasice. De-a lungul carierei sale, artista s-a remarcat prin implicarea în valorificarea operei lui George Enescu și prin numeroasele proiecte culturale desfășurate atât pe scenele din țară, cât și peste hotare, în special în Franța.

Vestea dispariției sale a fost transmisă de Asociația Culturală Arta Sonoră printr-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook.

Alina Pavalache s-a stins din viață la 63 de ani

Stabilită de mai mulți ani la Paris, Alina Pavalache s-a stins din viață pe 20 mai 2026, la vârsta de 63 de ani. Pe lângă cariera de pianistă, aceasta era apreciată și ca vocal coach, dar și ca doctor în interpretare muzicală, dedicându-se formării noilor generații de artiști.

Dispariția sa a stârnit numeroase reacții emoționante în lumea artistică. Colegii, foștii elevi și apropiații au evocat talentul, eleganța și influența pe care le-a avut asupra muzicii clasice românești.

Asociația Culturală Arta Sonoră a transmis un mesaj emoționant în mediul online

Asociația Culturală Arta Sonoră a publicat un mesaj amplu în memoria artistei. Reprezentanții asociației au descris-o ca pe un om care a lăsat o profundă „rezonanță” în viețile tuturor celor care au cunoscut-o și au colaborat cu ea.

„Există oameni care trec prin lume lăsând zgomot. Și există oameni care lasă rezonanță. Alina Pavalache a fost unul dintre acei oameni raricare au transformat sensibilitatea în limbaj, muzica în refugiu și prezența umană într-o formă de lumină discretă”, au transmis reprezentanții asociației.

Totodată, asociația a mai trecut în revistă și modul în care artista era percepută de cei din jur și felul în care interpreta muzica.

„Ca pianistă, avea nu doar tehnică și rafinament, ci acel lucru imposibil de predat: capacitatea de a face oamenii să simtă adevărul unei note. Nu interpreta doar partituri – le dădea respirație, memorie și suflet”, se arată în mesajul publicat pe Facebook.

Alina Pavalache provenea dintr-o familie talentată

Pianista s-a născut pe 8 iulie 1962 și a crescut într-un mediu familial în care muzica ocupa un loc esențial.

Mama ei a fost solistă la Opera din Iași, iar tatăl său dirijor. Ambele influențe au contribuit decisiv la formarea ei artistică încă din primii ani de viață.

Într-un interviu acordat pentru Radio România Cultural, Alina Pavalache a vorbit despre legătura profundă dintre familia sa și universul muzicii:

„M-am născut și am crescut în aceste povești spuse cu pasiune de părinții mei, părinți care au continuat menirea pe care au avut-o, pentru că fiecare dintre ei a ajuns la muzică pe căi un pic întortocheate”, spunea pianista.

Artista a rememorat și începuturile părinților săi în cariera muzicală:

„Tata plecând de la seminar, iar pe mama a auzit-o cineva cântând la biserică”, declara Alina Pavalache în cadrul aceluiași interviu.

