Veste uriașă în lumea mondenă! O celebră cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată

O artistă îndrăgită din România traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, după ce a adus pe lume primul copil. Emoționată de noul rol de mamă, vedeta a împărtășit cu internauții un mesaj care a stârnit imediat numeroase reacții și felicitări din partea fanilor.

Artista și partenerul ei radiază de fericire în această perioadă specială din viața lor. Cei doi formează un cuplu de ceva vreme, iar venirea pe lume a primului lor copil le-a adus și mai multă împlinire, completându-le povestea de iubire.

Andrada Cerna a născut

Andrada Cerna se numără printre cele mai apreciate artiste din România, reușind să cucerească publicul prin vocea și energia sa. Cântăreața se bucură de o reală notorietate, întrucât melodiile sale sunt ascultate și îndrăgite de fani din toate colțurile țării.

Artista este cunoscută mai ales pentru piesele de petrecere. De-a lungul timpului, ea a colaborat cu mai multe nume importante din industrie, printre care și Florin Salam.

Recent, Andrada Cerna le-a arătat urmăritorilor prima fotografie cu bebelușul său. Imaginea a fost însoțită de un mesaj plin de emoție, în care artista a mărturisit că trăirile din această perioadă sunt atât de intense, încât cuvintele nu pot descrie pe deplin fericirea pe care o simte.

„22.05.2026 e doar despre Sia Ines Bodea. Cuvintele sunt prea mici ca să descriu sentimentele. Vă mulțumim tuturor pentru mesajele frumoase!”, a scris Andrada Cerna, pe Facebook.

Fanii au reacționat imediat pe rețelele de socializare

La scurt timp după ce imaginile au fost publicate, admiratorii artistei au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de felicitare și urări emoționante.

Andrada Cerna a primit numeroase aprecieri pentru acest moment special din viața sa. Totodată, micuța a fost întâmpinată cu multă dragoste și gânduri bune din partea internauților.

Reacțiile venite din partea fanilor confirmă încă o dată cât de apreciată este artista de publicul său. În mai puțin de o oră de la postare, imaginile au strâns peste 4.000 de aprecieri și mai bine de 1.000 de comentarii.

„Felicitări! Să vă trăiască și să crească mare și sănătoasă și multă binecuvântare să îi dea Dumnezeu!” / „Felicitări, Andrada! Creștere mare și să vă bucurați împreună de îngerașul vostru!” / „Felicitări! Să crească mare, să fie sănătoasă și voi, alături de ea, să aveți sănătate!”, sunt doar câteva dintre comentariile de la postarea blondinei.

CITEȘTE ȘI: Cântăreața care a anunțat că este însărcinată. Cum a dat marea veste: „Suntem 3”

Bucurie mare la Casa Iubirii! Fosta câștigătoare a născut: prima imagine cu bebeșușul