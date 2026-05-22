BANCUL ZILEI | Adevărul despre sticlele de Cola cu dop de Fanta

CANCAN.RO îți aduce zâmbetul pe buze și astăzi! Bancul zilei de vineri te va face să râzi cu gura până la urechi. Ce se poate întâmpla dacă dai în debara peste o sticlă de Cola care are dop de Fanta?

– Dacă dai în debara de o sticlă de Cola care are dop de Fanta… există șanse ca înăuntru să fie pălincă de prune…

Alte bancuri amuzante

Un turist într-un sat din Ardeal

– Auzi, bade, în satul ăsta, unde fierbeți voi pălinca?

– Dapăi, domnule dragă, vezi dumneata biserica aia?

– Da.

– No, numa acolo nu!

Un ardelean și un oltean în tren

– Măi, nene, să știi că și eu am făcut anu ăsta o palincă super, de 38 de grade.

La care ardeleanul: „Mă, fecior, d`apăi aia e febră… nu-i pălincă”

„Ioane, unde-i sticla de pălincă?

-Ioane, une-i sticla de pălincă?

– Ioi, tu Mărie, am dezinfectat o rană.

– Ce fel de rană?

– Sufletească.

Tatăl și fiul culeg prune

– Tată, ce facem cu ele?

– Dacă e maică-ta acasă, facem compot. Dacă nu, facem pălincă.

