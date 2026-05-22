825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026

În România, legea nu iartă pe nimeni când vine vorba de siguranța rutieră, iar mulți șoferi încă descoperă asta abia atunci când sunt opriți în trafic. Puțini știu că în mașină trebuie să existe obligatoriu un set complet de echipamente, iar lipsa sau expirarea lor poate însemna amendă serioasă și chiar probleme suplimentare.

Mai exact, fiecare autovehicul trebuie să fie dotat cu trusă medicală omologată, stingător auto funcțional, două triunghiuri reflectorizante și vestă reflectorizantă. Nu este vorba de recomandări, ci de obligații clare prevăzute de legislația rutieră din România.

Amenzi usturătoare pentru șoferi

Conform Codului Rutier și OUG 195/2002, șoferii sunt obligați să aibă aceste echipamente în mașină în permanență. Iar atenție: nu este suficient să le „ai în portbagaj”. Dacă trusa medicală este expirată sau extinctorul nu mai este valabil, situația este tratată exact ca și cum nu le-ai avea deloc.

Aici apare surpriza pentru mulți conducători auto. Lipsa sau neconformitatea acestor elemente este încadrată la clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă amenzi între 4 și 5 puncte de amendă. În 2025, un punct de amendă este 165 de lei, așa că suma finală poate ajunge între 660 și 825 de lei.

Și nu se oprește totul aici. În anumite situații, polițistul rutier poate decide inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei. Cu alte cuvinte, mașina poate rămâne pe dreapta până când dovedești că ai echipamente conforme și valabile.

Problema este că mulți șoferi uită să verifice aceste dotări ani la rând. Trusa medicală are, în general, o valabilitate de 2–3 ani, în funcție de producător, iar data expirării este trecută pe ambalaj. Extinctorul auto, pe de altă parte, are o valabilitate de aproximativ 5 ani, însă trebuie verificat periodic și reîncărcat la firme autorizate, dacă este necesar.

De unde se pot cumpăra aceste echipamente

Dincolo de amenzi și sancțiuni, adevărul este că aceste echipamente pot face diferența în situații critice. O trusă medicală folosită la timp poate salva vieți în primele minute după un accident, iar un stingător funcțional poate opri un incendiu înainte să devină imposibil de controlat. În trafic, fiecare secundă contează.

Pentru a evita surprizele neplăcute, polițiștii recomandă verificarea periodică a kitului auto și înlocuirea lui înainte de expirare. Există pe piață kituri complete, omologate RAR, care pot fi comandate rapid și livrate în toată țara, astfel încât șoferii să circule fără griji și în deplină legalitate.

O simplă verificare de câteva minute te poate scuti de o amendă usturătoare și, mai important, îți poate asigura siguranța în momentele în care chiar contează.

