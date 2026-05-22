Acasă » Știri » 825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026

825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 15:04
825 lei amendă pentru toți șoferii din România care nu au acest obiect în mașină acum, în 2026
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

În România, legea nu iartă pe nimeni când vine vorba de siguranța rutieră, iar mulți șoferi încă descoperă asta abia atunci când sunt opriți în trafic. Puțini știu că în mașină trebuie să existe obligatoriu un set complet de echipamente, iar lipsa sau expirarea lor poate însemna amendă serioasă și chiar probleme suplimentare.

Mai exact, fiecare autovehicul trebuie să fie dotat cu trusă medicală omologată, stingător auto funcțional, două triunghiuri reflectorizante și vestă reflectorizantă. Nu este vorba de recomandări, ci de obligații clare prevăzute de legislația rutieră din România.

Amenzi usturătoare pentru șoferi

Conform Codului Rutier și OUG 195/2002, șoferii sunt obligați să aibă aceste echipamente în mașină în permanență. Iar atenție: nu este suficient să le „ai în portbagaj”. Dacă trusa medicală este expirată sau extinctorul nu mai este valabil, situația este tratată exact ca și cum nu le-ai avea deloc.

Aici apare surpriza pentru mulți conducători auto. Lipsa sau neconformitatea acestor elemente este încadrată la clasa a II-a de sancțiuni, ceea ce înseamnă amenzi între 4 și 5 puncte de amendă. În 2025, un punct de amendă este 165 de lei, așa că suma finală poate ajunge între 660 și 825 de lei.

Și nu se oprește totul aici. În anumite situații, polițistul rutier poate decide inclusiv reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea problemei. Cu alte cuvinte, mașina poate rămâne pe dreapta până când dovedești că ai echipamente conforme și valabile.

Problema este că mulți șoferi uită să verifice aceste dotări ani la rând. Trusa medicală are, în general, o valabilitate de 2–3 ani, în funcție de producător, iar data expirării este trecută pe ambalaj. Extinctorul auto, pe de altă parte, are o valabilitate de aproximativ 5 ani, însă trebuie verificat periodic și reîncărcat la firme autorizate, dacă este necesar.

De unde se pot cumpăra aceste echipamente

Dincolo de amenzi și sancțiuni, adevărul este că aceste echipamente pot face diferența în situații critice. O trusă medicală folosită la timp poate salva vieți în primele minute după un accident, iar un stingător funcțional poate opri un incendiu înainte să devină imposibil de controlat. În trafic, fiecare secundă contează.

Pentru a evita surprizele neplăcute, polițiștii recomandă verificarea periodică a kitului auto și înlocuirea lui înainte de expirare. Există pe piață kituri complete, omologate RAR, care pot fi comandate rapid și livrate în toată țara, astfel încât șoferii să circule fără griji și în deplină legalitate.

O simplă verificare de câteva minute te poate scuti de o amendă usturătoare și, mai important, îți poate asigura siguranța în momentele în care chiar contează.

VEZI ȘI: Un nou proiect de lege i-ar putea scăpa pe șoferi de amenzi. Ce trebuie să știe conducătorii auto despre talon și permis
  Atenție, șoferi! A devenit obligatoriu: cine trebuie să facă un nou curs de pregătire

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
British School of Bucharest, prima reacție după ce ANSVSA a confiscat 60 de kg de alimente expirate: „Au fost păstrate într-un congelator!
Știri
British School of Bucharest, prima reacție după ce ANSVSA a confiscat 60 de kg de alimente expirate: „Au…
Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni
Știri
Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Mediafax
Răsturnare totală! Generația care fugea de alcool e campioană la petrecerile verii
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut....
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Insula din Grecia iubită de seniori unde mașinile sunt interzise, iar turiștii caută liniștea absolută
Adevarul
Insula din Grecia iubită de seniori unde mașinile sunt interzise, iar turiștii caută...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1 miliard de euro, la sacoșă. Țara noastră a fost folosită ca zonă de tranzit. O singură persoană a reușit să introducă în țară peste 210 milioane de euro cash
Gandul.ro
Gândul a luat urma banilor ucraineni care au intrat în România anul trecut. Peste 1...
ULTIMA ORĂ
British School of Bucharest, prima reacție după ce ANSVSA a confiscat 60 de kg de alimente expirate: ...
British School of Bucharest, prima reacție după ce ANSVSA a confiscat 60 de kg de alimente expirate: „Au fost păstrate într-un congelator!
Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni
Ce se întâmplă cu salariile românilor, de la 1 ianuarie 2027? Anunțul venit de la Cotroceni
Detalii de ultimă oră în cazul crimei din Bihor. Adrian Cuculis, detalii din necropsia Alisiei „S-au ...
Detalii de ultimă oră în cazul crimei din Bihor. Adrian Cuculis, detalii din necropsia Alisiei „S-au constatat urme clare””
Nicolae Voiculeț a ieșit din spital. Când își va relua concertele
Nicolae Voiculeț a ieșit din spital. Când își va relua concertele
Bucureștiul, în alertă de gradul zero: Max Korzh, celebru pentru show-uri scăpate de sub control, ...
Bucureștiul, în alertă de gradul zero: Max Korzh, celebru pentru show-uri scăpate de sub control, urcă pe Arena Națională! Mobilizare cu dispozitive NATO și agenți secreți
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Vezi toate știrile