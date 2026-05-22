Nicolae Voiculeț a ieșit din spital. Când își va relua concertele

Naistul Nicolae Voiculeț ( 58 de ani) a anunțat că a ieșit din spital. Artistul a trecut printr-un episod medical extrem de grav, care l-a ținut internat mai bine de zece zile și a pus pe pauză complet cariera sa.

Acesta a ajuns pe mâna medicilor după ce un virus agresiv i-a atacat plămânii și i-a îngreunat serios respirația, iar starea lui a fost atât de delicată încât toate concertele au fost anulate dintr-un foc. El și-a anunțat fanii că a ieșit din spital și i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru tot.

„Am ieșit din spital. Mulțumesc lui Dumnezeu”, a transmis artistul.

Nicolae Voiculeț, la capătul puterilor

Pentru un artist care și-a construit întreaga viață în jurul respirației transformate în muzică, lovitura a fost una devastatoare. Voiculeț a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că se confruntă cu una dintre cele mai grele perioade din viața sa și că nu știe ce va urma.

„Sunt într-o perioadă foarte grea a vieții mele. Lupt cu o problemă serioasă respiratorie, iar pentru un om care și-a dedicat existența transformând respirația în muzică, această încercare are o încărcătură profundă. Sunt ceva mai bine, dar încă sub supraveghere și tratament. Nu știu cât va mai dura recuperarea.

În aceste zile am înțeles cât de fragil este omul și cât de importantă este iubirea celor din jur. Mesajele și rugăciunile oamenilor mi-au dat putere. Sper să pot reveni și să transform din nou respirația în sunet pentru oameni și pentru România”, a spus el.

A fost nevoit să își amâne toate concertele

Artistul a spus că nici medicii nu au putut indica exact sursa virusului, însă diagnosticul este clar: o infecție respiratorie agresivă, care i-a afectat serios plămânii. Oboseala acumulată în ani de concerte și drumuri ar fi agravat situația.

„Nu se știe exact încă de unde am luat virusul. Medicii spun că este o formă respiratorie agresivă care mi-a afectat puternic plămânii și respirația. Probabil organismul meu era deja foarte obosit după ani întregi de stres, drumuri, concerte și lipsă de odihnă. Pentru un om care trăiește din respirație și sunet, a fost un șoc foarte mare”, a spus naistul.

Cea mai dureroasă lovitură pentru artist a fost însă decizia de a-și anula toate spectacolele. El a spus că scena este viața lui și că pauza forțată a fost greu de acceptat.

„Din păcate am fost nevoit să îmi amân toate concertele din perioada aceasta. Pentru mine a fost poate cel mai greu lucru posibil, pentru că viața mea înseamnă scenă, respirație și sunet. Medicii mi-au spus foarte clar că acum am nevoie de liniște, recuperare și multă grijă pentru ca plămânii să își revină complet. Sper din suflet să pot reveni cât mai curând în fața oamenilor și să transform din nou respirația în muzică”, a spus el.

