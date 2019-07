Naistul Nicolae Voiculeţ, ambasadorul turismului românesc, a primit, din partea Chinei, un cadou cu o însemnătate deosebită pentru România.

Nicolae Voiculeţ a trăit o experienţă unică în China, unde naiul este unul dintre cele apreciate instrumente, iar oamenii au creat asociaţii de iubitori ai sunetelor lui. Recent, a fost înfiinţat Centrul Internațional de Schimburi Academice pentru Nai din cadrul Conservatorului de Muzică din Xian, prima instituție academică din Asia dedicată naiului.

"Cu ocazia turneului pe care l-am avut în China, am fost invitat să ofer câteva masterclassuri, unde am lucrat atât cu profesori, cât şi cu studenţi. Am fost plăcut impresionat când am văzut sute de oameni care studiază acest instrument mistic și sacru", a declarat Nicolae Voiculeţ.

Nai personalizat, unic în lume

După spectacolele susţinute în marile metropole ale Chinei, dar şi la Conservatorul de Muzică din Xian, Nicolae Voiculeţ a primit din partea chinezilor un dar special pentru el şi pentru România. “În semn de apreciere pentru mine şi pentru naiul românesc, chinezii mi-au construit un nai personalizat cu numele meu, care este unic în lume, pe care se află inscripţionate, în aur, cele două steaguri ale celor două ţări, China şi România, iar pe unul din tuburi scrie în limba chineză: Construit special pentru maestrul Nicolae Voiculeţ”, a mai spus muzicianul.