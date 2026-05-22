Acasă » Știri » Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție

Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 13:59
Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Viața milionarului Matthew Stevens (48 de ani), unul dintre cele mai cunoscute nume din snookerul mondial, s-a schimbat la 180 de grade. De la milioane câștigate și finale mondiale, sportivul s-a trezit în mijlocul unui divorț tensionat și al unui faliment care i-a zdruncinat existența.

În doar câteva luni, tot universul lui Matthew Stevens s-a prăbușit. În 2015, fostul finalist de la Campionatul Mondial a dat faliment din cauza unor datorii uriașe, iar problemele financiare au fost urmate rapid de un scandal în familie care a făcut valuri.

Matthew Stevens, înșelat de soție

Milionarul a povestit că a descoperit în telefonul soției sale mai multe conversații indecente cu un alt bărbat. Șocul a fost atât de mare, încât a plecat imediat de acasă.

„Într-o zi i-am găsit telefonul și avea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta”, a declarat Matthew Stevens.

Matthew Stevens era căsătorit cu soția sa de 6 ani și aveau împreună 2 copii. În perioada în care milionarul a cunoscut-o, ea lucra la shaormerie. Aceștia vorbeau des despre cât de bine se înțeleg. Însă, în spatele imaginii de familie perfectă se ascundeau tensiuni mari.

Fosta parteneră a sportivului a negat categoric acuzațiile și a susținut că mesajele găsite nu reprezentau dovada unei aventuri. Ea a declarat că l-a anunțat pe Matthew Stevens că vrea să se despartă de el, dar că nu a acceptat.

„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărţiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, a spus femeia.

S-a apucat de alcool

În aceeași perioadă, Matthew Stevens a recunoscut că după moartea tatălui său a început să consume alcool în exces. Pierderea l-a afectat puternic, mai ales că tatăl său era omul care îi administra inclusiv partea financiară.

„Nu spun că am fost perfect în căsnicie. Am trecut printr-o perioadă dificilă după ce a murit tatăl meu. Beam de toate, de fapt, bere, votcă. Dar nu am făcut asta atunci când mă ocupam de copii”, a recunoscut el.

Scandalurile nu s-au oprit aici. Fostul jucător de snooker a acuzat ulterior că noul partener al fostei sale soții conducea mașinile cumpărate de el, lucru care l-a înfuriat enorm.

„Prietenul ei se plimba cu mașinile mele. Mi s-a interzis să conduc și trebuia să iau taxiuri peste tot. A fost o tortură. Foarte frustrant. El conduce încă una dintre ele”, a spus Stevens.

Fosta soție a milionarului a declarat că acesta minte și că noul ei iubit s-a urcat doar în mașina ei pentru a lua copiii de la școală.

„Mașinile le-am păstrat pentru că lui i s-a interzis să conducă timp de un an. Le-am păstrat pe amândouă. Actualul meu partener a venit să-i ia pe copii de la școală de câteva ori cu mașina mea, asta a fost tot. Ambele mașini sunt înmatriculate pe numele meu și le-am plătit pe amândouă din contul meu”, a spus fosta soție.

De-a lungul carierei, Matthew Stevens a strâns aproape 3 milioane de dolari din premii și a ajuns până pe locul 4 mondial. A ratat însă de două ori titlul suprem, după finale pierdute în fața lui Mark Williams și Shaun Murphy. Acum, fostul mare campion încearcă să își reconstruiască viața după anii care i-au adus doar scandaluri, datorii și suferință.

VEZI ȘI: Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției
Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după fapta odioasă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Știri
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile
Știri
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
Mediafax
Ce scrie presa maghiară de tratamentul primit de FK Miercurea Ciuc în România
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
Gandul.ro
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine...
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei 75 de ani de căsnicie. „Era ceva tacit”
Adevarul
Cel mai longeviv cuplu de la Hollywood dezvăluie un secret șocant despre cei...
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei...
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea...
Parteneri
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe de televiziune
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe Magda Ciumac? Cum arată astăzi și ce viață duce departe...
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu cea mai frumoasă voleibalistă din lume în costum de baie
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
Click.ro
Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre...
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă la creșă și a rămas închisă în mașină ore întregi
Digi 24
O fetiță de 2 ani a murit după tatăl său a uitat să o ducă...
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision
Digi24
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a...
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
go4it.ro
VIDEO | Baterie externă explodează în lift: imagini șocante
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Descopera.ro
Ceva neașteptat a fost găsit într-un oraș vechi de mii de ani
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
Go4Games
Oficial: când se lansează noul joc al seriei World of Tanks
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar putea fi suspendat”
Gandul.ro
„Încă 4 ani cu Nicușor Dan?” Doru Bușcu, sătul de președinte: „Mai bine renunță. Ar...
ULTIMA ORĂ
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Veste proastă pentru milioane de pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile lor în iunie
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză ...
Se complică ancheta în cazul lui Robert, elevul care a murit în curtea școlii. Mama băiatului acuză autoritățile
Alertă în Caraș-Severin. Pompier întors din Serbia, posibil infectat cu hantavirus
Alertă în Caraș-Severin. Pompier întors din Serbia, posibil infectat cu hantavirus
Aurelia a dispărut de acasă joi, 21 mai. Tânăra arhitectă a fost găsită moartă
Aurelia a dispărut de acasă joi, 21 mai. Tânăra arhitectă a fost găsită moartă
Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial
Nicușor Dan a dat legea așteptată de acești români. Decretul a fost trimis către Monitorul Oficial
Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său
Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său
Vezi toate știrile