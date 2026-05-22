Imperiul unui celebru milionar s-a prăbușit. A dat faliment și a fost înșelat de soție

Viața milionarului Matthew Stevens (48 de ani), unul dintre cele mai cunoscute nume din snookerul mondial, s-a schimbat la 180 de grade. De la milioane câștigate și finale mondiale, sportivul s-a trezit în mijlocul unui divorț tensionat și al unui faliment care i-a zdruncinat existența.

În doar câteva luni, tot universul lui Matthew Stevens s-a prăbușit. În 2015, fostul finalist de la Campionatul Mondial a dat faliment din cauza unor datorii uriașe, iar problemele financiare au fost urmate rapid de un scandal în familie care a făcut valuri.

Matthew Stevens, înșelat de soție

Milionarul a povestit că a descoperit în telefonul soției sale mai multe conversații indecente cu un alt bărbat. Șocul a fost atât de mare, încât a plecat imediat de acasă.

„Într-o zi i-am găsit telefonul și avea destul de multe mesaje explicite de la un tip. Am plecat imediat de acasă. A fost sfâșietor și, în același timp, o ușurare să știu că nu-mi imaginam lucruri. Lucrurile nu erau în regulă și bănuiești ce se întâmplă. Trebuie să mergi la turnee gândindu-te la asta”, a declarat Matthew Stevens.

Matthew Stevens era căsătorit cu soția sa de 6 ani și aveau împreună 2 copii. În perioada în care milionarul a cunoscut-o, ea lucra la shaormerie. Aceștia vorbeau des despre cât de bine se înțeleg. Însă, în spatele imaginii de familie perfectă se ascundeau tensiuni mari.

Fosta parteneră a sportivului a negat categoric acuzațiile și a susținut că mesajele găsite nu reprezentau dovada unei aventuri. Ea a declarat că l-a anunțat pe Matthew Stevens că vrea să se despartă de el, dar că nu a acceptat.

„I-am spus că mariajul s-a terminat, dar a refuzat să accepte. În acel moment ne despărţiserăm. Nu eram împreună. Nu erau către partenerul mea de acum. Actualul meu partener nu avea nicio legătură cu asta. Matthew a găsit mesaje – nu explicite – doar mesaje, către o persoană cu care lucram. Nu i-a plăcut. Credea că am avut o aventură, dar nu am avut”, a spus femeia.

S-a apucat de alcool

În aceeași perioadă, Matthew Stevens a recunoscut că după moartea tatălui său a început să consume alcool în exces. Pierderea l-a afectat puternic, mai ales că tatăl său era omul care îi administra inclusiv partea financiară.

„Nu spun că am fost perfect în căsnicie. Am trecut printr-o perioadă dificilă după ce a murit tatăl meu. Beam de toate, de fapt, bere, votcă. Dar nu am făcut asta atunci când mă ocupam de copii”, a recunoscut el.

Scandalurile nu s-au oprit aici. Fostul jucător de snooker a acuzat ulterior că noul partener al fostei sale soții conducea mașinile cumpărate de el, lucru care l-a înfuriat enorm.

„Prietenul ei se plimba cu mașinile mele. Mi s-a interzis să conduc și trebuia să iau taxiuri peste tot. A fost o tortură. Foarte frustrant. El conduce încă una dintre ele”, a spus Stevens.

Fosta soție a milionarului a declarat că acesta minte și că noul ei iubit s-a urcat doar în mașina ei pentru a lua copiii de la școală.

„Mașinile le-am păstrat pentru că lui i s-a interzis să conducă timp de un an. Le-am păstrat pe amândouă. Actualul meu partener a venit să-i ia pe copii de la școală de câteva ori cu mașina mea, asta a fost tot. Ambele mașini sunt înmatriculate pe numele meu și le-am plătit pe amândouă din contul meu”, a spus fosta soție.

De-a lungul carierei, Matthew Stevens a strâns aproape 3 milioane de dolari din premii și a ajuns până pe locul 4 mondial. A ratat însă de două ori titlul suprem, după finale pierdute în fața lui Mark Williams și Shaun Murphy. Acum, fostul mare campion încearcă să își reconstruiască viața după anii care i-au adus doar scandaluri, datorii și suferință.

VEZI ȘI: Milionarul din Forbes a fost ”atacat” pentru 1,2 milioane de euro. S-a apărat cu spray lacrimogen și a cerut protecția Poliției

Un milionar de 52 de ani și-a ucis soția însărcinată și cei doi copii. Ce a făcut imediat după fapta odioasă