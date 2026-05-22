Acasă » Știri » Alertă în Caraș-Severin. Pompier întors din Serbia, posibil infectat cu hantavirus

De: David Ioan 22/05/2026 | 13:14
Un pompier din Caraș-Severin, în vârstă de 45 de ani, a fost internat la Spitalul Județean din Reșița cu suspiciune de hantavirus. Simptomele au apărut după o călătorie în Serbia.

După ce s-a întors din țara vecină, bărbatul a avut febră. Pentru că starea lui nu s-a

Rezultatele preliminare pozitive au determinat echipa medicală să recolteze probe suplimentare, trimise ulterior la Institutul Cantacuzino din București pentru confirmarea oficială a diagnosticului.

Bărbatul fusese diagnosticat inițial cu hantavirus în urmă cu o săptămână, după ce s-a prezentat la spital cu tuse, febră și diaree. Confirmarea finală a venit tot de la Institutul Cantacuzino, iar pacientul a fost externat joi, în urma evoluției favorabile sub tratament.

Reprezentanții spitalului au precizat că acesta a fost internat pe 8 mai în secția de boli infecțioase, iar analizele au identificat o tulpină de hantavirus transmisă exclusiv de la rozătoare la om, fără risc de transmitere interumană.

Hantavirusurile reprezintă o familie de virusuri răspândite global, asociate unor afecțiuni care pot varia de la forme ușoare la situații severe, uneori fatale. Fiecare tip de virus este legat de o anumită specie de rozătoare și de o zonă geografică specifică.

„Infecția cu hantavirus nu reprezintă, în acest moment, un motiv major de îngrijorare în România, întrucât, conform datelor disponibile, nu se transmite de la om la om. Vorbim despre o boală asociată contactului direct sau indirect cu rozătoarele, ceea ce explică apariția unor cazuri sporadice, așa cum se întâmplă, de altfel, în fiecare an. În general, numărul îmbolnăvirilor este redus, iar majoritatea formelor sunt ușoare și nu ridică probleme deosebite. Există însă și situații mai grave, în care sunt afectați plămânii sau rinichii, iar în aceste cazuri boala poate deveni severă și chiar amenințătoare de viață, putând duce inclusiv la deces. Transmiterea la om se produce, cel mai frecvent, prin inhalarea particulelor contaminate provenite din urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate ori prin contact direct cu acestea, mai ales în spații închise sau slab ventilate și în contextul unei expuneri prelungite.”, a declarat Adrian Marinescu, medic infecționist.

