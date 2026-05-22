Dramă fără margini! O fetiță de 2 ani a murit, după ce a fost uitat în mașină de tatăl său

De: Emanuela Cristescu 22/05/2026 | 12:41
Fetiță uitată în mașină. Sursa foto Envato
O tragedie cumplită a avut loc în Spania, unde o fetiță de doar doi ani a murit după ce a fost uitată ore întregi într-o mașină, în timpul unui val de căldură neobișnuit pentru această perioadă a anului. Vinovat ar fi chiar tatăl micuței.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Brión, din regiunea Galicia. Tatăl fetiței și-a dus copilul mai mare la școală și urma să o lase pe cea mică la grădiniță, însă un apel telefonic i-ar fi distras atenția. Bărbatul ar fi mers direct la serviciu, uitând că fetița se afla încă în mașină.

Copila a rămas blocată în autoturism timp de mai multe ore, în condițiile în care temperaturile au crescut semnificativ, într-un episod de căldură extremă care afectează mai multe regiuni din Spania.

Alarma a fost dată abia după-amiază, în jurul orei 15:00, când mama fetei a mers la grădiniță să o ia și a aflat că aceasta nu fusese adusă în acea dimineață. În acel moment, părinții au realizat ce s-a întâmplat și au sunat imediat la serviciile de urgență.

Fetița a fost transportată de urgență la un centru medical din Bertamiráns, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața și au declarat decesul. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele tragediei, iar familia primește în prezent sprijin psihologic.

Toată țara e în alertă

Întreaga comunitate din Brión este profund afectată de cele întâmplate. Consiliul local a decretat două zile de doliu oficial și a anunțat organizarea unui moment de reculegere în memoria copilei.

„Dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe și tot sprijinul nostru familiei fetiței care și-a pierdut viața”, au transmis autoritățile locale.

Tragedia are loc în contextul unui val de căldură neobișnuit pentru luna mai. Meteorologii din Spania au avertizat că temperaturile ar putea ajunge în anumite regiuni chiar și la 38 de grade Celsius, valori specifice mai degrabă mijlocului verii.

