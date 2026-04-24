Fetiță de aproape doi ani, moartă în ambulanță. Nu a mai ajuns la medicul de familie

O fetiță de un an și nouă luni a murit marți, în județul Constanța, în timp ce era dusă de mama ei la medicul de familie, după ce starea de sănătate i s-a agravat brusc.

Copilul s-a trezit cu o stare de rău, iar mama a decis să o transporte cu mașina personală din Valu lui Traian către cabinetul medical din municipiu.

Fetiță de aproape doi ani, moartă în ambulanță

Pe traseu, starea micuței s-a deteriorat, iar femeia a apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția unei ambulanțe. Echipajul medical s-a întâlnit cu autoturismul pe DN3 și a început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa. Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat.”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Nu a mai ajuns la medicul de familie

Polițiștii din Murfatlar au intervenit după sesizarea prin 112 și au găsit copilul fără viață în ambulanță. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale morții și un dosar penal, conform procedurilor.

Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia, care va stabili cauza decesului.

