Fetiță de aproape doi ani, moartă în ambulanță. Nu a mai ajuns la medicul de familie

De: David Ioan 24/04/2026 | 10:46
O fetiță de un an și nouă luni a murit marți, în județul Constanța, în timp ce era dusă de mama ei la medicul de familie, după ce starea de sănătate i s-a agravat brusc.

Copilul s-a trezit cu o stare de rău, iar mama a decis să o transporte cu mașina personală din Valu lui Traian către cabinetul medical din municipiu.

Pe traseu, starea micuței s-a deteriorat, iar femeia a apelat numărul unic de urgență 112, solicitând intervenția unei ambulanțe. Echipajul medical s-a întâlnit cu autoturismul pe DN3 și a început imediat manevrele de resuscitare, însă fără rezultat.

„Din primele cercetări la faţa locului a reieşit faptul că, în această dimineaţă, minora s-ar fi simţit rău, moment în care mama acesteia ar fi decis să o transporte cu autoturismul personal, din localitatea Valu lui Traian, la medicul de familie din municipiul Constanţa. Pe drum, starea fetiţei s-ar fi agravat, astfel că mama a apelat numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, solicitând o ambulanţă, cu care s-a întâlnit pe DN 3, iar echipajul medical a început manevrele de resuscitare, din nefericire fără rezultat.”, au precizat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Polițiștii din Murfatlar au intervenit după sesizarea prin 112 și au găsit copilul fără viață în ambulanță. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale morții și un dosar penal, conform procedurilor.

Trupul neînsuflețit al minorei a fost transportat la morgă, unde urmează să fie efectuată autopsia, care va stabili cauza decesului.

CITEŞTE ŞI: Moarte suspectă a unei concurente la Miss. Iubitul, arestat pentru femicid, s-a sinucis în detenție

Moarte suspectă a unei foste Miss de 27 de ani. Anchetatorii indică un posibil autor

Iți recomandăm
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Știri
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Știri
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Mediafax
Dominic Fritz, întrebat dacă va renunța la guvernare dacă trece moțiunea de cenzură
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a schimbat destinul cultural al continentului
Adevarul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu...
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la Viena
Digi24
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Cum o pandemie a distrus un oraș
Mediafax
Cum o pandemie a distrus un oraș
Parteneri
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică și-a înnebunit fanii! Imaginea incendiară postată de solistă. Așa se menține în formă
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește răspunsul corect în 11 secunde. Te numeri printre ei?
Click.ro
Puzzle-ul cu fructe care te va pune în încurcătură. Doar 1 din 10 oameni găsește...
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Digi 24
Tudor Gheorghe, internat în stare gravă în spital, după ce s-a lovit la cap
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie să păstrăm o urmă de decență”
Digi24
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
Promotor.ro
Țara în care Dacia decapotabilă face senzație. Cum arată noua atracție „Jogger Papamobil”
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
go4it.ro
Nava fantomă Mary Celeste: chimiștii au dezlegat misterul după 150 de ani
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Gandul.ro
Anunț de ultimă oră al meteorologilor, care sunt zonele vizate. ANM, noi informații pentru Gândul
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Anunț neașteptat al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Fostul lider ATP Marat Safin, viață de nomad în Maroc: „Casa noastră – Mama Natură”
Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea ...
Gabriela Cristea, reacție fermă în urma acuzațiilor unchiului său. De ce nu a mers la înmormântarea propriilor părinți
Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle. Ce s-a întâmplat
Adriana Bahmuțeanu a rămas fără bani și fără bilet pe aeroportul Charles de Gaulle. Ce s-a întâmplat
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel din Iași
Tudor Gheorghe a ajuns de urgență la spital! Artistul s-ar fi lovit la cap într-un hotel din Iași
Dacă vă întâlniți cu Jullya Mihaela, sunați de urgență la 112. Are 17 ani și a dispărut de acasă
Dacă vă întâlniți cu Jullya Mihaela, sunați de urgență la 112. Are 17 ani și a dispărut de acasă
Vezi toate știrile