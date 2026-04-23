Moarte suspectă a unei foste Miss de 27 de ani. Anchetatorii indică un posibil autor

O fostă regină a frumuseții din Mexic, în vârstă de 27 de ani, a fost găsită fără viață în apartamentul ei situat într-o zonă exclusivistă din Ciudad de México.

Tânăra, Carolina Flores Gomez, a fost descoperită împușcată, iar cazul a provocat un val de reacții în presa internațională.

Moarte suspectă a unei foste Miss de 27 de ani

Primele informații arată că principalul suspect este chiar soacra victimei. Ancheta deschisă de autorități urmărește să stabilească exact ce s‑a întâmplat în orele dinaintea tragediei și ce a dus la moartea fostei Miss.

Carolina Flores Gomez era cunoscută la nivel național pentru aparițiile sale în lumea modei și pentru titlul obținut în 2017, când a fost aleasă „Miss Teen Universe” pentru statul Baja California.

Potrivit anchetatorilor, tânăra ar fi fost ucisă cu o zi înainte ca autoritățile să fie alertate, aspect care ridică semne de întrebare legate de reacția întârziată a soțului ei, Alejandro Gomez.

Anchetatorii indică un posibil autor

Conform rapoartelor citate de presa internațională, bărbatul se afla acasă în momentul crimei, împreună cu mama sa, Erika Maria, considerată în prezent principalul suspect. Amândoi sunt analizați atent de anchetatori pentru a stabili implicarea fiecăruia.

Guvernatoarea statului Baja California, Marina del Pilar Avila, a cerut o investigație rapidă și completă în acest caz.

„Nicio crimă împotriva unei femei nu ar trebui să rămână nepedepsită. Gândurile noastre sunt alături de familia ei în aceste momente devastatoare”, a transmis aceasta.

