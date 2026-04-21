Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

De: David Ioan 21/04/2026 | 10:03
O explozie puternică produsă luni seară, 20 aprilie 2026, în zona de vest a Bucureștiului, a generat panică printre locuitori și a declanșat o intervenție amplă a pompierilor.

Deflagrația s‑a produs la termocentrala CET Vest, unde un incendiu violent a cuprins mai multe transformatoare electrice. Deși nu au fost raportate victime, pagubele sunt considerabile, iar mii de locuințe au rămas fără apă caldă.

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:35, când locuitorii din apropiere au auzit o bubuitură puternică, urmată de fluctuații ale tensiunii electrice. La scurt timp, autoritățile au confirmat situația.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice”, a transmis ISU București.

Flăcările au fost alimentate de cantități mari de ulei industrial, aproximativ 30 de tone pentru fiecare transformator, ceea ce a îngreunat operațiunile de stingere. În total, trei transformatoare au fost afectate de incendiu.

Pentru a controla situația, pompierii au mobilizat numeroase echipaje.

„Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, au precizat reprezentanții ISU.

Deși incendiul a fost lichidat după miezul nopții, echipele au rămas la fața locului și marți dimineață, 21 aprilie 2026, pentru răcirea zonei și prevenirea reaprinderii.

Deși alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată pe termen lung, sistemul de termoficare a suferit consecințe importante. Peste 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 au rămas fără apă caldă, în special în cartierele Militari și Drumul Taberei.

„Singurele efecte care există pentru dimineață sunt cele referitoare la alimentarea cu apă caldă în această zonă a Bucureștiului, parțial în cartierul Militari, parțial pe Drumul Taberei există acest deranjament, dar ceea ce înseamnă alimentarea cu energie electrică în zonă este asigurată”, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Autoritățile avertizează că pagubele sunt majore și că reparațiile ar putea dura o perioadă îndelungată.

„Sunt avarii majore. Din datele pe care le-am discutat cu colegii mei într-un mod preliminar, în momentul de față vorbim despre durată de până la un an de zile în care aceste pagube pot să fie rezolvate, dacă vorbim de aceeași tehnică pe care o avem acum dotare. Dar căutăm soluții de urgență pentru ca furnizarea de agent termic din această iarnă să nu fie afectată de acest incident”, a subliniat ministrul Energiei.

Nu au fost înregistrate victime, iar incendiul nu mai prezintă risc de extindere. Intervenția a fost însă complicată și de absența roboților specializați, aflați în mentenanță. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a exploziei, specialiștii analizând posibilitatea unei defecțiuni tehnice sau a unor probleme generate de infrastructura învechită.

Starea actuală a sistemului energetic din București evidențiază necesitatea unor investiții urgente în modernizare. Până la finalizarea reparațiilor, locuitorii afectați trebuie să gestioneze disconfortul, în timp ce autoritățile caută soluții rapide pentru restabilirea furnizării apei calde.

CITEŞTE ŞI: Prognoză luna mai 2026 | Meteorologii Accuweather anunță furtuni și ninsori în România

Japonia, lovită de un cutremur de 7,5. Autoritățile cer evacuarea zonelor de coastă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Știri
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Știri
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Mediafax
Veste proastă de la ANM. Când scăpăm de frig
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele...
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit...
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al...
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în...
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe piața muncii
Mediafax
Joburi false generate cu AI: capcana care păcălește tot mai mulți candidați pe...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie. Problemele lor se vor rezolva și vor găsi curajul de a lua totul de la capăt
Click.ro
Aceste trei zodii vor începe un nou capitol spectaculos din viață la finalul lui aprilie....
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Digi 24
Emil Boc, mesaj pentru PSD și Opoziție. Cine trebuie să pună noul Guvern
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la...
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții importante din București
Promotor.ro
Haos în trafic după explozia de la CET Vest. Semafoarele nu mai funcționează în intersecții...
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
go4it.ro
Minune la Cernobîl: „Spiritele” au cucerit iadul radioactiv
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Go4Games
Jocul video al momentului, pe care nu trebuie să-l ratați
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță 8 zile consecutive de ninsori în România. Care sunt orașele afectate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Vreme rece și ploi în România. ANM anunță vânt puternic și ninsori la munte
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de ...
Test psihologic | Alege una dintre cele 3 cutii! Răspunsul îți va spune dacă ești sau nu un om de succes la locul de muncă
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Ziua Pământului 2026: Idei simple prin care poți proteja planeta în fiecare zi
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița ...
Christina Applegate rupe tăcerea după zvonurile despre internarea sa în spital. Ce spune actrița despre starea ei de sănătate
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, ...
Cine sunt nașii de cununie ai Andreei Bălan? Aurelian Temișan, cel care a ”nășit-o” prima dată, nu a fost prezent
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Ținuta Andreei Bălan de la cununia cu Victor Cornea, criticată dur: ”Puțină decență nu strică”
Vezi toate știrile