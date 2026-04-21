Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt? De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

O explozie puternică produsă luni seară, 20 aprilie 2026, în zona de vest a Bucureștiului, a generat panică printre locuitori și a declanșat o intervenție amplă a pompierilor.

Deflagrația s‑a produs la termocentrala CET Vest, unde un incendiu violent a cuprins mai multe transformatoare electrice. Deși nu au fost raportate victime, pagubele sunt considerabile, iar mii de locuințe au rămas fără apă caldă.

Ce s-a întâmplat la CET Vest, de fapt?

Incidentul a avut loc în jurul orei 23:35, când locuitorii din apropiere au auzit o bubuitură puternică, urmată de fluctuații ale tensiunii electrice. La scurt timp, autoritățile au confirmat situația.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs în incinta C.E.T. Vest, din Capitală. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu flacără deschisă la două transformatoare electrice”, a transmis ISU București.

Flăcările au fost alimentate de cantități mari de ulei industrial, aproximativ 30 de tone pentru fiecare transformator, ceea ce a îngreunat operațiunile de stingere. În total, trei transformatoare au fost afectate de incendiu.

Pentru a controla situația, pompierii au mobilizat numeroase echipaje.

„Intervenim cu 7 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de stingere cu azot, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare si două echipaje SMURD”, au precizat reprezentanții ISU.

Deși incendiul a fost lichidat după miezul nopții, echipele au rămas la fața locului și marți dimineață, 21 aprilie 2026, pentru răcirea zonei și prevenirea reaprinderii.

Deși alimentarea cu energie electrică nu a fost afectată pe termen lung, sistemul de termoficare a suferit consecințe importante. Peste 2.000 de blocuri din sectoarele 1, 5 și 6 au rămas fără apă caldă, în special în cartierele Militari și Drumul Taberei.

„Singurele efecte care există pentru dimineață sunt cele referitoare la alimentarea cu apă caldă în această zonă a Bucureștiului, parțial în cartierul Militari, parțial pe Drumul Taberei există acest deranjament, dar ceea ce înseamnă alimentarea cu energie electrică în zonă este asigurată”, a transmis ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

De unde a pornit explozia care a panicat Bucureștiul

Autoritățile avertizează că pagubele sunt majore și că reparațiile ar putea dura o perioadă îndelungată.

„Sunt avarii majore. Din datele pe care le-am discutat cu colegii mei într-un mod preliminar, în momentul de față vorbim despre durată de până la un an de zile în care aceste pagube pot să fie rezolvate, dacă vorbim de aceeași tehnică pe care o avem acum dotare. Dar căutăm soluții de urgență pentru ca furnizarea de agent termic din această iarnă să nu fie afectată de acest incident”, a subliniat ministrul Energiei.

Nu au fost înregistrate victime, iar incendiul nu mai prezintă risc de extindere. Intervenția a fost însă complicată și de absența roboților specializați, aflați în mentenanță. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a exploziei, specialiștii analizând posibilitatea unei defecțiuni tehnice sau a unor probleme generate de infrastructura învechită.

Starea actuală a sistemului energetic din București evidențiază necesitatea unor investiții urgente în modernizare. Până la finalizarea reparațiilor, locuitorii afectați trebuie să gestioneze disconfortul, în timp ce autoritățile caută soluții rapide pentru restabilirea furnizării apei calde.

