Ce mai face acum Sylvia, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu. Artista a divorțat după ce l-a înșelat cu Iulian Demeter

Vă mai aduceți aminte de celebra cântăreață Sylvia, fosta componentă a trupei A.S.I.A. care a dominat topurile muzicale alături de DJ Rynno? După ce și-a înșelat soțul, pe Andrei Ștefănescu de la trupa Alb-Negru, cu modelul Iulian Demeter, viața ei s-a schimbat radical. Află cu ce se ocupă acum artista!

Sylvia l-a înșelat pe Andrei Ștefănescu cu Iulian Demeter

Sylvia Sîrbu și Andrei Ștefănescu au format un cuplu îndrăgit de publicul din România în urmă cu mai bine de 14 ani. Cei doi au avut o relație ce părea fericită și împlinită, dar iubirea a pălit în fața modelului Iulian Demeter. Sylvia a căzut în păcat cu acesta după ce au colaborat împreună pentru videoclipul „Feel in love”.

Scenariul spunea că cei doi protagoniști trebuie să fie apropiați în timpul filmărilor și ei s-au conformat. Se pare că pasiunea dintre ei a fost atât de mare încât acțiunea a avut loc și în dormitor! Andrei Ștefănescu, de la trupa Alb-Negru, a aflat și nu a tolerat infidelitatea, cei doi soți ajungând să divorțeze la notar în aprilie 2012.

Când au divorțat Sylvia și Andrei Ștefănescu

Andrei Ștefănescu și Sylvia Sîrbu s-au căsătorit în 2009, după șase ani de relație. Infidelitatea ar fi ieșit la iveală după ce cântărețul a angajat un detectiv să îi urmărească soția și așa a aflat că „i se pun coarne” cu modelul Iulian, cu care Sylvia tocmai colaborase. După această veste, cei doi au depus actele la notar la jumătatea lunii aprilie 2012, potrivit CANCAN.ro – vezi aici detalii.

„Zilele acestea au fost un coşmar pentru mine. Acum aproape 10 zile am aflat ceva grav şi am angajat un detectiv să o urmărească. Viaţa rezervă uneori surprize şi am aflat că eu nu eram atât de special. Nu aş putea să trăiesc într-o relaţie mincinoasă, aşa am fost educat. Cel mai chinuitor este să te culci lângă un om care ştii că te minte”, spunea Andrei în 2012, la emisiunea „Happy Hour”, de la Pro TV.

Cariera Sylviei, declin fulgerător

Fosta cântăreață din trupa A.S.I.A. și fosta colegă a lui DJ Rynno (vezi aici ce mai face Sorin Costache) nu a mai avut noroc pe plan muzical după infidelitate. Blondina a încercat din greu să își relanseze cariera după scandalul în care a fost implicată, dar fără succes.

După această perioadă grea, Sylvia a decis să facă o mutare îndrăzneață: a plecat din România și s-a stabilit în Ibiza. Acolo a devenit instructor de yoga cu acte.

„Am profitat de pandemie pentru a trasa o nouă direcție în viața mea. Am creat o aplicație de meditații ghidate. Prin meditație ne putem schimba viața, accesăm inconștientul. Eu în Ibiza am venit să fac yoga, nu să dansez în cluburi. A trecut vremea lor”, a declarat aceasta în 2021.

Sylvia este acum instructor de yoga

Cântăreața, care făcea furori în urmă cu mai bine de 15 ani în România, este alt om. Potrivit profilului său de Instagram, nu a renunțat la cântat, dar o face mult mai rar și probabil doar pentru prieteni. Acum este „profesor certificat de Yoga și Meditație, life coach și master NLP”. Sylvia are trei diplome acreditate internațional în trei stiluri diferite de yoga, având ca mentori profesori din India, România, UK și SUA.

Aceasta are o aplicație de yoga pe care o oferă gratuit celor care doresc să își schimbe viața. Pe rețelele sociale se recomandă „profa de zen” și are peste 27.000 de urmăritori pe Instagram. Pe contul oficial al aplicației, Sylvia postează des citate motivaționale și diverse mantre menite să ajute oamenii să evolueze spiritual.

De ce a apelat artista la yoga?

După anii de cântări, filmări și infidelitatea care i-a pătat imaginea, Sylvia a simțit nevoia să facă ceva pentru ea. A ales yoga ca mijloc prin care să combată anxietatea și să înceapă procesul lung de autocunoaștere și vindecare. Aceasta și-ar dori ca, într-un viitor apropiat sau îndepărtat, să aibă și propriul studio online de yoga.

„Este o perioadă în care mă odihnesc și dau voie corpului să se refacă după niște ani extrem de dificili și plini de stres. Descopăr în permanență lucruri noi la mine, este un proces vindecător din care am multe lucruri de învățat. M-au ajutat enorm toată educația emoțională și tot ce am investit în dezvoltarea mea personală”, a declarat ea.

Ce beneficii are yoga

Potrivit artistei, yoga are multe beneficii pentru minte, trup și spirit. Aceasta susține că poate aduce vindecarea și eliberarea emoțiilor blocate în corp. Potrivit specialiștilor din domeniul spiritualității, emoțiile negative care rămân în organism pot duce, în timp, la boli grave.

„Yoga este o practică minunată pentru minte, trup și spirit și poate aduce multă vindecare și eliberare în toate structurile corpului, inclusiv pe partea emoțională. Toate emoțiile reprimate ajung, mai devreme sau mai târziu, să fie blocate și la nivelul corpului fizic în diferite organe, mușchi sau articulații. Nerezolvate, acestea pot ajunge să genereze afecțiuni, dureri sau diferite boli”, a spus artista în urmă cu câțiva ani, potrivit VIVA!.

Ce planuri de viitor are Sylvia Sîrbu

După ce a renunțat definitiv la meseria de artist, fosta soție a lui Andrei Ștefănescu are un singur vis: își dorește o carieră înfloritoare ca instructor de yoga. I-ar plăcea să aibă un studio online unde clienții pot învăța cum să se elibereze de emoțiile negative alături de ea.

„Prin posturile acestei practici, avem ocazia să eliberăm aceste emoții blocate la nivelul corpului fizic. Prin mișcările yoga, putem întinde și elibera mușchi, ligamente și tendoane, iar prin alte posturi care implică răsuciri, ajungem să masăm diferite organe și să lucrăm pe meridiane energetice. Acum încep să mă concentrez mai mult pe partea online, pentru că îmi doresc să fac un studio virtual”, a explicat Sylvia pentru sursa citată.

Anul 2026 a început cu durere pentru Sylvia

Din păcate pentru fosta artistă, anul acesta a venit cu multă durere în suflet. Pe 5 ianuarie a mărturisit că patrupedul ei mult iubit a încetat din viață, după o luptă de 3 ani cu boala.

„Pe 3 ianuarie, puiul meu mic, inima mea, lumina mea, bucuria mea a trecut podul de curcubeu și a ajuns în raiul cățeilor, după o luptă de 3 ani cu boala. Țoti medicii au spus că a fost o minune că a mai trăit 3 ani de la diagnostic, dar eu l-am hrănit zi de zi cu iubire și recunoștință, implorând să mai stea! A fost eroul meu, a învins moartea de mai multe ori în anii aceștia, dar a vrut să fie lângă mine pentru că știe cât de greu mi-a fost și cât am pierdut, prea mult am pierdut în anii aceștia!”, este mesajul dureros postat de Sylvia pe Instagram.

Dar pare că soarta i-a surâs artistei! Pe data de 26 aprilie, vedeta a postat o serie de imagini cu noul ei cățel. Artista se bucură acum de o nouă inimă blănoasă pe care să o iubească. Este vorba despre un patruped din rasa Maltipoo pe care artista l-ar fi boteza Luna.

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