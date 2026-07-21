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Roxana Dobre, ținută specială de nașă. Cum s-a îmbrăcat soția lui Florin Salam

De: Emanuela Cristescu 21/07/2026 | 10:28
Roxana Dobre, ținută specială de nașă. Cum s-a îmbrăcat soția lui Florin Salam
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Roxana Dobre a demonstrat încă o dată că știe cum să atragă toate privirile atunci când apare la un eveniment important. Soția lui Florin Salam a îmbrăcat hainele de nașă și a fost una dintre cele mai admirate prezențe de la cununia unor apropiați.

Elegantă, atentă la fiecare detaliu și cu două apariții spectaculoase în aceeași zi, bruneta a fost în centrul atenției de la început până la final.

Florin Salam și Roxana Dobre au fost alături de un cuplu apropiat în una dintre cele mai importante zile din viața lor, asumându-și rolul de părinți spirituali. Cei doi au participat atât la ceremonia religioasă, cât și la petrecerea organizată după cununie, iar imaginile publicate ulterior pe rețelele sociale au atras imediat sute de reacții.

Roxana Dobre a atras toate privirile

Dacă manelistul a ales o apariție clasică și elegantă, Roxana Dobre a fost cea care a furat toate privirile. Pentru ceremonia de la biserică, aceasta a optat pentru o rochie roz, într-o nuanță delicată, perfectă pentru sezonul cald. Ținuta, decorată cu volane fine, i-a pus în valoare silueta și a fost completată de o coafură lejeră și accesorii discrete.

La petrecere, însă, soția lui Florin Salam și-a schimbat complet look-ul. Bruneta a îmbrăcat o rochie lungă, mulată pe corp, cu un decolteu generos, alegere care i-a evidențiat formele și a transformat-o într-una dintre cele mai elegante apariții ale serii. Bijuteriile atent alese au completat ținuta, iar rezultatul nu a trecut neobservat de invitați.

Din imaginile distribuite pe internet se poate observa că Roxana Dobre și Florin Salam au fost implicați în toate momentele importante ale ceremoniei. La un moment dat, soția artistului a publicat chiar și o fotografie surprinsă în biserică, în timpul slujbei de cununie, semn că evenimentul a avut o însemnătate aparte pentru familie.

Florin Salam, cerut pe bandă rulantă la nunți!

Florin Salam și Roxana Dobre au devenit, de-a lungul anilor, nași pentru numeroase cupluri, atât din lumea mondenă, cât și din cercul lor apropiat. Cei doi spun de fiecare dată prezent atunci când oamenii dragi le cer să le fie alături într-un astfel de moment.

În ultimele zile, numele lui Florin Salam a fost intens comentat și dintr-un alt motiv, după ce manelistul a explicat de ce nu a ajuns să cânte la festivalul organizat de Selly. El a mărturisit că programul său este ocupat cu mult timp înainte și că în această perioadă ajunge să susțină chiar și patru nunți într-o singură zi.

”Eu am luat nunți de anul trecut. Patru nunți pe zi. Unde să mai vin eu acolo? Aș fi venit cu mare drag pentru respectul pe care ți-l port. Ce faci tu acolo e mai bine ca în străinătate, dar pot să las 50 de mii pe zi și să vin? Cine are liber în afară de cumătrul meu de Tzancă, care și el se duce tot pentru prietenie, nu are nunți din astea”, a declarat Florin Salam, într-un live, pe TikTok.

VEZI ȘI: Motivul real pentru Florin Salam nu a cântat la festivalul lui Selly. Manelistul a dat cărțile pe față

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