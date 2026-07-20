Acasă » Știri » Motivul real pentru Florin Salam nu a cântat la festivalul lui Selly. Manelistul a dat cărțile pe față

Motivul real pentru Florin Salam nu a cântat la festivalul lui Selly. Manelistul a dat cărțile pe față

De: Emanuela Cristescu 20/07/2026 | 16:30
Motivul real pentru Florin Salam nu a cântat la festivalul lui Selly. Manelistul a dat cărțile pe față
De ce a lipsit Florin Salam de la festivalul lui Selly! Manelistul a dat cărțile pe față: „Unde să mai vin eu acolo?”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Florin Salam (46 de ani) a pus capăt speculațiilor și a explicat de ce n-a cântat la festivalul organizat de Selly. Manelistul a dezvăluit ce s-a întâmplat în culise, cum a decurs discuția cu vlogger-ul și de ce, în cele din urmă, nu a mai ajuns pe scenă.

Manelistul a spus că Selly l-a sunat personal și i-a făcut o ofertă, lăsându-i libertatea să își aleagă ziua și ora la care ar fi putut urca pe scenă. Cu toate acestea, Florin Salam a explicat că nu a putut accepta invitația, deoarece avea agenda plină cu nunți încă de anul trecut.

De ce n-a cântat Florin Salam la festivalul lui Selly

El a spus că în această perioadă susține chiar și patru evenimente într-o singură zi și că nu este dispus să piardă zeci de mii de euro. Deși a refuzat propunerea, manelistul a mărturisit că îl respectă pe Selly și că apreciază enorm festivalul său.

„Eu îl respect pe Selly foarte mult. M-a sunat și mi-a zis: „Alege tu niște date când poți tu să cânți”. Mi-a zis mare frumsețe. Selly, te rog frumos să mă ierți, dar eu am luat nunți de anul trecut. Patru nunți pe zi. Unde să mai vin eu acolo? Aș fi venit cu mare drag pentru respectul pe care ți-l port.

De ce a lipsit Florin Salam de la festivalul lui Selly! Manelistul a dat cărțile pe față: „Unde să mai vin eu acolo?”
De ce a lipsit Florin Salam de la festivalul lui Selly! Manelistul a dat cărțile pe față: „Unde să mai vin eu acolo?”

Ce faci tu acolo e mai bine ca în străinătate, dar pot să las 50 de mii pe zi și să vin? Cine are liber în afară de cumătrul meu de Tzancă, care și el se duce tot pentru prietenie, nu are nunți din astea”, a declarat Florin Salam, într-un live, pe TikTok.

Tzancă Uraganu a făcut istorie la Beach, Please!

Florin Salam nu a ajuns pe scena Beach, Please!, însă festivalul nu a dus lipsă de manele. Cel care a ținut steagul sus a fost Tzancă Uraganu, iar apariția lui s-a transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției. În fața scenei s-au strâns mii de oameni, care au cântat fiecare vers și au ridicat telefoanele în aer încă din primele secunde.

La un moment dat, pe scenă și-a făcut apariția și Costel Biju, iar cei doi au ridicat și mai mult temperatura festivalului. Publicul a dansat fără oprire, iar energia dintre artiști și fani s-a simțit până la finalul recitalului.

VEZI ȘI: Florin Salam a surprins pe toată lumea în timpul zborului. Ce a făcut pentru însoțitoarele de bord
Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune a murit în mașină! Ce s-a întâmplat în ultimele clipe din viața muzicianului

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului: ”Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară”
Știri
Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului:…
Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de ani. Mauro era un celebru DJ
Știri
Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de…
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Mediafax
Revoltă în jurul lui Bolojan: contestatarii lansează un manifest împotriva „neoprogresismului”
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării nu poate fi acceptată”
Gandul.ro
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei....
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik,...
Gata cu AI-ul „invizibil”? UE obligă platformele să spună când conținutul este generat artificial
Mediafax
Gata cu AI-ul „invizibil”? UE obligă platformele să spună când conținutul este generat...
Parteneri
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Adelina Chivu la 44 de ani. Soția antrenorului lui Inter, transformare uimitoare!
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Medana, soția lui Alin Oprea, victorie în instanță în fața Larisei Uță! Primele declarații ale soției solistului de la Talisman: „Am avut încredere în Dumnezeu și în dreptate”
Click.ro
Medana, soția lui Alin Oprea, victorie în instanță în fața Larisei Uță! Primele declarații ale...
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și tradițiile pe care românii le respectă
Digi 24
Sfântul Ilie 2026: Ce este interzis să faci pe 20 iulie, potrivit obiceiurilor. Superstițiile și...
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Digi24
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii...
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor.ro
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai...
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
go4it.ro
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării nu poate fi acceptată”
Gandul.ro
Sindicaliștii de la metrou amenință cu grevă generală: „Nu putem fi sclavii Europei. Legea salarizării...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului: ”Echipajul ...
Ryanair, prima reacție după ce un pasager a fost la un pas să fie aspirat prin geamul avionului: ”Echipajul nostru a făcut o treabă extraordinară”
Încă o controversă după finala Campionatului Mondial. Mai mulți jucători ai Argentinei au întors ...
Încă o controversă după finala Campionatului Mondial. Mai mulți jucători ai Argentinei au întors spatele în timpul festivității de premiere a Spaniei
Cum au sărbătorit Emilia Ghinescu și iubitul tinerel un an de relație: „Mi-am dorit mereu o ...
Cum au sărbătorit Emilia Ghinescu și iubitul tinerel un an de relație: „Mi-am dorit mereu o familie”
Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de ani. ...
Fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de pe Acasă TV, a murit la doar 31 de ani. Mauro era un celebru DJ
O româncă a creat costumele Shakirei din finala CM 2026. Cum arată cele 40 de ținute speciale
O româncă a creat costumele Shakirei din finala CM 2026. Cum arată cele 40 de ținute speciale
Zodia care dă lovitura în plan financiar la final de iulie, potrivit lui Neti Sandu: „Vin bani!”
Zodia care dă lovitura în plan financiar la final de iulie, potrivit lui Neti Sandu: „Vin bani!”
Vezi toate știrile