Motivul real pentru Florin Salam nu a cântat la festivalul lui Selly. Manelistul a dat cărțile pe față

Florin Salam (46 de ani) a pus capăt speculațiilor și a explicat de ce n-a cântat la festivalul organizat de Selly. Manelistul a dezvăluit ce s-a întâmplat în culise, cum a decurs discuția cu vlogger-ul și de ce, în cele din urmă, nu a mai ajuns pe scenă.

Manelistul a spus că Selly l-a sunat personal și i-a făcut o ofertă, lăsându-i libertatea să își aleagă ziua și ora la care ar fi putut urca pe scenă. Cu toate acestea, Florin Salam a explicat că nu a putut accepta invitația, deoarece avea agenda plină cu nunți încă de anul trecut.

De ce n-a cântat Florin Salam la festivalul lui Selly

El a spus că în această perioadă susține chiar și patru evenimente într-o singură zi și că nu este dispus să piardă zeci de mii de euro. Deși a refuzat propunerea, manelistul a mărturisit că îl respectă pe Selly și că apreciază enorm festivalul său.

„Eu îl respect pe Selly foarte mult. M-a sunat și mi-a zis: „Alege tu niște date când poți tu să cânți”. Mi-a zis mare frumsețe. Selly, te rog frumos să mă ierți, dar eu am luat nunți de anul trecut. Patru nunți pe zi. Unde să mai vin eu acolo? Aș fi venit cu mare drag pentru respectul pe care ți-l port.

Ce faci tu acolo e mai bine ca în străinătate, dar pot să las 50 de mii pe zi și să vin? Cine are liber în afară de cumătrul meu de Tzancă, care și el se duce tot pentru prietenie, nu are nunți din astea”, a declarat Florin Salam, într-un live, pe TikTok.

Tzancă Uraganu a făcut istorie la Beach, Please!

Florin Salam nu a ajuns pe scena Beach, Please!, însă festivalul nu a dus lipsă de manele. Cel care a ținut steagul sus a fost Tzancă Uraganu, iar apariția lui s-a transformat într-unul dintre cele mai spectaculoase momente ale ediției. În fața scenei s-au strâns mii de oameni, care au cântat fiecare vers și au ridicat telefoanele în aer încă din primele secunde.

La un moment dat, pe scenă și-a făcut apariția și Costel Biju, iar cei doi au ridicat și mai mult temperatura festivalului. Publicul a dansat fără oprire, iar energia dintre artiști și fani s-a simțit până la finalul recitalului.

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