Prognoza meteo azi, 21 iulie 2026. Canicula cedează locul furtunilor. De Sfântul Ilie ANM anunță vijelii, grindină și cantități mari de apă

Ziua de 21 iulie aduce o răcorire ușoară în sudul țării, însă vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic persistă local. Principala caracteristică a intervalului va fi instabilitatea atmosferică accentuată în jumătatea de sud-est a României, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și acumulări importante de apă. În vestul și nordul țării, vremea va fi în general mai stabilă, cu temperaturi plăcute și doar ploi izolate.

Vremea de azi în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valorile termice vor fi în scădere în regiunile sudice, însă vremea va rămâne călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Începând din orele după-amiezii, instabilitatea atmosferică va deveni accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h, iar pe arii restrânse se vor semnala vijelii.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local, în special în estul Olteniei și în vestul, centrul și sudul Munteniei, se vor acumula 30-50 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat și vor fi, în general, slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius, iar minimele între 6 și 22 de grade. Izolat se va forma ceață.

Vremea de azi pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României vremea va fi mai stabilă comparativ cu restul țării. Cerul va fi variabil, iar doar pe spații restrânse vor apărea averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 35-45 km/h. Temperaturile vor fi plăcute, fără fenomene meteo severe.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul țării vremea va deveni instabilă începând din a doua parte a zilei. În Muntenia și sudul Moldovei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h. Local sunt posibile vijelii și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30-50 l/mp.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea în continuare cele mai ridicate temperaturi din țară, maximele urmând să ajungă până la 34 de grade în vestul regiunii. Totuși, estul Olteniei va fi printre zonele cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și acumulări importante de apă.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, în special în jumătatea sudică, vremea va deveni instabilă după-amiaza și seara. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în timp ce nordul regiunii va avea o vreme mai liniștită. Temperaturile vor fi moderate, iar în depresiunile Carpaților Orientali minimele vor coborî până la 6 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, instabilitatea atmosferică va afecta în special sudul și sud-estul regiunii. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în timp ce estul Transilvaniei va înregistra cele mai scăzute temperaturi maxime din țară, de aproximativ 24 de grade.

În zona montană sunt posibile ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului, iar dimineața și noaptea se poate forma ceață în unele depresiuni.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va fi una dintre regiunile în care instabilitatea atmosferică se va manifesta puternic. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-60 km/h, iar izolat poate cădea grindină.

Pe litoral, temperaturile maxime vor fi apropiate de 29-30 de grade, iar minimele vor ajunge până la 22 de grade, cele mai ridicate valori nocturne din țară.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea se va răcori și va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, în general cu 15-25 l/mp, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h.

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : maximă 27-29°C, minimă 12-14°C, cer variabil și posibilitatea unor ploi slabe izolate.

: maximă 27-29°C, minimă 12-14°C, cer variabil și posibilitatea unor ploi slabe izolate. Timișoara: maximă 31-33°C, minimă 17-19°C, vreme caldă, cu cer variabil și intensificări temporare ale vântului.

maximă 31-33°C, minimă 17-19°C, vreme caldă, cu cer variabil și intensificări temporare ale vântului. Iași: maximă 28-30°C, minimă 14-16°C, averse și descărcări electrice posibile în a doua parte a zilei.

maximă 28-30°C, minimă 14-16°C, averse și descărcări electrice posibile în a doua parte a zilei. Craiova: maximă 33-34°C, minimă 18-20°C, vreme călduroasă, urmată de ploi torențiale și vijelii spre seară.

maximă 33-34°C, minimă 18-20°C, vreme călduroasă, urmată de ploi torențiale și vijelii spre seară. Constanța: maximă 29-30°C, minimă 21-22°C, perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi și intensificări ale vântului.

maximă 29-30°C, minimă 21-22°C, perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi și intensificări ale vântului. Brașov: maximă 24-26°C, minimă 8-10°C, vreme mai răcoroasă, cu înnorări temporare și posibile averse.

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