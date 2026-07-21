Acasă » Știri » Prognoza meteo azi, 21 iulie 2026. Canicula cedează locul furtunilor. De Sfântul Ilie ANM anunță vijelii, grindină și cantități mari de apă

Prognoza meteo azi, 21 iulie 2026. Canicula cedează locul furtunilor. De Sfântul Ilie ANM anunță vijelii, grindină și cantități mari de apă

De: Paul Hangerli 21/07/2026 | 05:30
Prognoza meteo azi, 21 iulie 2026. Canicula cedează locul furtunilor. De Sfântul Ilie ANM anunță vijelii, grindină și cantități mari de apă
Prognoza meteo de Sfântul Ilie, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ziua de 21 iulie aduce o răcorire ușoară în sudul țării, însă vremea rămâne călduroasă, iar disconfortul termic persistă local. Principala caracteristică a intervalului va fi instabilitatea atmosferică accentuată în jumătatea de sud-est a României, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și acumulări importante de apă. În vestul și nordul țării, vremea va fi în general mai stabilă, cu temperaturi plăcute și doar ploi izolate.

Vremea de azi în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, valorile termice vor fi în scădere în regiunile sudice, însă vremea va rămâne călduroasă, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Începând din orele după-amiezii, instabilitatea atmosferică va deveni accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge în general 40-60 km/h, iar pe arii restrânse se vor semnala vijelii.

Cantitățile de apă vor fi de 15-25 l/mp, iar local, în special în estul Olteniei și în vestul, centrul și sudul Munteniei, se vor acumula 30-50 l/mp. Izolat va cădea grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri.

În restul țării, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat și vor fi, în general, slabe. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade Celsius, iar minimele între 6 și 22 de grade. Izolat se va forma ceață.

Vremea de azi pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României vremea va fi mai stabilă comparativ cu restul țării. Cerul va fi variabil, iar doar pe spații restrânse vor apărea averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare de 35-45 km/h. Temperaturile vor fi plăcute, fără fenomene meteo severe.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul țării vremea va deveni instabilă începând din a doua parte a zilei. În Muntenia și sudul Moldovei sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60 km/h. Local sunt posibile vijelii și grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30-50 l/mp.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va avea în continuare cele mai ridicate temperaturi din țară, maximele urmând să ajungă până la 34 de grade în vestul regiunii. Totuși, estul Olteniei va fi printre zonele cele mai afectate de instabilitatea atmosferică, unde sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și acumulări importante de apă.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, în special în jumătatea sudică, vremea va deveni instabilă după-amiaza și seara. Vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în timp ce nordul regiunii va avea o vreme mai liniștită. Temperaturile vor fi moderate, iar în depresiunile Carpaților Orientali minimele vor coborî până la 6 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, instabilitatea atmosferică va afecta în special sudul și sud-estul regiunii. Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, în timp ce estul Transilvaniei va înregistra cele mai scăzute temperaturi maxime din țară, de aproximativ 24 de grade.

În zona montană sunt posibile ploi de scurtă durată și intensificări ale vântului, iar dimineața și noaptea se poate forma ceață în unele depresiuni.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va fi una dintre regiunile în care instabilitatea atmosferică se va manifesta puternic. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice și rafale de vânt de 40-60 km/h, iar izolat poate cădea grindină.

Pe litoral, temperaturile maxime vor fi apropiate de 29-30 de grade, iar minimele vor ajunge până la 22 de grade, cele mai ridicate valori nocturne din țară.

Vremea de azi în București

În Capitală, vremea se va răcori și va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări accentuate, iar după-amiaza și seara sunt așteptate averse torențiale, în general cu 15-25 l/mp, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 40-50 km/h.

Temperatura maximă va fi de 29-30 de grade, iar cea minimă de 15-17 grade.

Vremea în marile orașe

  • Cluj-Napoca: maximă 27-29°C, minimă 12-14°C, cer variabil și posibilitatea unor ploi slabe izolate.
  • Timișoara: maximă 31-33°C, minimă 17-19°C, vreme caldă, cu cer variabil și intensificări temporare ale vântului.
  • Iași: maximă 28-30°C, minimă 14-16°C, averse și descărcări electrice posibile în a doua parte a zilei.
  • Craiova: maximă 33-34°C, minimă 18-20°C, vreme călduroasă, urmată de ploi torențiale și vijelii spre seară.
  • Constanța: maximă 29-30°C, minimă 21-22°C, perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi și intensificări ale vântului.
  • Brașov: maximă 24-26°C, minimă 8-10°C, vreme mai răcoroasă, cu înnorări temporare și posibile averse.

CITEȘTE ȘI: Dezastru la Bușteni după o rupere de nori. Puhoaiele au măturat mașini din calea lor

De ce plouă des de Sfântul Ilie? Cum explică tradiția populară furtunile violente din iulie

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci
Știri
Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci
Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului
Știri
Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Mediafax
Tanmaxxing, noul trend PERICULOS ce poate duce la CANCER DE PIELE
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu...
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la statul român: „Bolojan nu vede!”
Prosport.ro
lie Năstase, atacat pentru că ar primi pensie 6.800 de euro de la...
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul vecinilor
Adevarul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate...
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik, un simbol al amenințărilor deșarte ale Rusiei
Digi24
Cum a ajuns mult temuta „armă-minune” a lui Putin „teroarea barăcilor”: Racheta Oreșnik,...
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Mediafax
JD Vance dă vestea care face înconjurul Americii: „Suntem binecuvântați”
Parteneri
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu Kylian Mbappé
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Ester Expósito? Actrița despre care se spune că ar avea o relație cu...
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV, imagini incendiare pe bancheta unui taxi
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Click.ro
Vedetele au revenit la muncă, pe Litoral! „Nu prea au patronii bani, dar tot merită”
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la festivitatea de premiere
Digi 24
Fratele lui Lamine Yamal a cucerit internetul după finala Cupei Mondiale. Imagini virale de la...
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii
Digi24
Unde se află Liberland, teritoriul din Europa nerevendicat de nicio țară și asociat cu unii...
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai putem ignora
Promotor.ro
După sute de KM cu acest Audi, există un lucru pe care nu îl mai...
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuţa: – I-am spus prietenului meu Hai, profită!
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
go4it.ro
De ce tot mai mulți utilizatori aleg imprimante cu rezervoare reîncărcabile
Câți copaci există pe Pământ?
Descopera.ro
Câți copaci există pe Pământ?
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost identificate defecțiuni tehnice
Gandul.ro
Expertiza în cazul dublei tragedii aviatice de la Cogealac a stabilit că nu au fost...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci
Ce dietă are campionul mondial Lamine Yamal? Ritualul pe care îl ține înainte de fiecare meci
Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului
Astronomii au detectat, în premieră, o atmosferă în jurul unei planete asemănătoare Pământului
Horoscop chinezesc azi, 21 iulie 2026. Mesajul zilei de luni, Bivolul cere limite, Tigrul cere curaj
Horoscop chinezesc azi, 21 iulie 2026. Mesajul zilei de luni, Bivolul cere limite, Tigrul cere curaj
Ghinion cosmic pentru Bogdan Vlădău, în plină stradă! A avut probleme cu Range Rover-ul
Ghinion cosmic pentru Bogdan Vlădău, în plină stradă! A avut probleme cu Range Rover-ul
Mihail Pautov vorbește despre pericolul radiațiilor UV. Cât timp putem sta la soare fără riscuri ...
Mihail Pautov vorbește despre pericolul radiațiilor UV. Cât timp putem sta la soare fără riscuri și când expunerea devine periculoasă
Reuniunea dintre prințul Harry, Meghan Markle și regele Charles nu a fost atât de cordială pe cât ...
Reuniunea dintre prințul Harry, Meghan Markle și regele Charles nu a fost atât de cordială pe cât părea. Ce susține un comentator regal
Vezi toate știrile