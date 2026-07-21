Final neașteptat pentru Mihai și Daniela de la Mireasa! Bărbatul a confirmat despărțirea

Relația dintre Mihai și Daniela, unul dintre cuplurile formate în sezonul recent al emisiunii Mireasa, a ajuns la final la scurt timp după încheierea competiției. Deși în fața telespectatorilor au părut hotărâți să își continue povestea de iubire și în afara platoului de filmare, realitatea de după emisiune s-a dovedit a fi cu totul diferită. Zvonurile care au circulat în ultimele zile în mediul online au fost confirmate chiar de fostul concurent, care a anunțat că el și Daniela au decis să meargă pe drumuri separate.

Cei doi au atras atenția încă din timpul competiției, mai ales pentru că relația lor s-a înfiripat după despărțirea Danielei de Darius, o poveste care a stârnit numeroase reacții în rândul fanilor emisiunii. Mulți au privit cu scepticism apropierea dintre Daniela și Mihai, considerând că legătura lor s-a format într-un timp foarte scurt și că va fi pusă la încercare odată cu revenirea la viața de zi cu zi.

Bărbatul a confirmat despărțirea

În ciuda comentariilor apărute pe rețelele sociale, cei doi au ales să își continue relația și după ce au părăsit competiția. Pentru o perioadă au lăsat impresia că sunt pregătiți să construiască un viitor împreună, însă provocările din afara emisiunii au schimbat complet situația.

Unul dintre cele mai importante obstacole în relația lor a fost lipsa acceptării din partea familiei lui Mihai. Încă din timpul difuzării emisiunii, mama fostului concurent și-a exprimat public rezervele față de Daniela și a mărturisit că nu vede cu ochi buni această relație. La acel moment, declarațiile sale au stârnit numeroase controverse, însă Mihai a preferat să își continue povestea de iubire fără să lase impresia că opiniile celor din jur îi influențează deciziile.

Situația s-a schimbat însă după întoarcerea acasă. Odată încheiată experiența din cadrul show-ului matrimonial, fostul concurent a avut mai multe discuții cu familia sa, iar punctul de vedere al celor apropiați a ajuns să cântărească decisiv în alegerea făcută. În cele din urmă, Mihai și Daniela au ajuns la concluzia că relația lor nu mai poate continua.

„Dragilor, nu mi-a fost deloc ușor să scriu aceste rânduri, dar simt că vă datorez o explicație tuturor celor care ne-ați susținut și ați fost alături de noi pe tot parcursul acestei experiențe. Eu și Daniela am decis să mergem pe drumuri diferite. Este una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau și vă asigur că nu a fost luată din impuls sau din lipsa sentimentelor, ci după multe gânduri și discuții. După ce am ajuns acasă, am avut o discuție sinceră și mai profundă cu familia mea. Din păcate, mama mea nu este de acord cu această relație, iar acest lucru a cântărit mult în decizia pe care am luat-o. În același timp, ne-am lovit și de realitatea de după emisiune: eu locuiesc în Ploiești, Daniela este din Râmnicu Vâlcea, iar în perioada următoare mă voi angaja aici. Distanța dintre noi și faptul că ne-am fi văzut foarte rar au fost alte motive importante care ne-au făcut să înțelegem că drumul nostru împreună ar fi fost foarte dificil”, a scris Mihai, pe Facebook.

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