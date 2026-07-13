Iulia de la „Mireasa” a devenit mamă pentru prima dată. Cine i-a botezat băiețelul

Fosta concurentă a sezonului 11 Mireasa, Iulia, trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. În urmă cu ceva timp a devenit mămică, iar acum și-a botezat micuțul. Băiatul are două nașe, iar una dintre ele este chiar o altă participantă a emisiunii matrimoniale de pe Antena 1.

Iulia de la Mireasa are motive de bucurie. Ea și soțul ei și-au botezat copilul, iar imaginile au devenit virale în mediul online. În cea mai importantă zi din viața lor a fost prezentă o altă concurentă din același sezon în care a participat ea. Este vorba despre Roxana, care a avut un rol esențial: cel de nașă.

Iulia de la Mireasa și-a botezat copilul

Iulia a participat în sezonul 11 al show-ului, însă și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat din afara competiției. Relația lor a evoluat rapid, s-au căsătorit, iar în urmă cu ceva timp au devenit părinți. De curând, cei doi și-au botezat copilul, pe care l-au numit Vladimir Ioan. Evenimentul a fost unul special, așa că nu putea să nu împărtășească totul cu urmăritorii ei. Bebelușul are două nașe, iar una dintre ele este Roxana, o fostă concurentă Mireasa, cu care Iulia a rămas în relații bune. Cea de-a doua este o rudă din partea soțului. Iulia a transmis un mesaj impresionant pe rețelele de socializare.

Vladimir Ioan – minunea mea de la Dumnezeu, puiul meu de om iubit, cel care mi-a umplut sufletul de iubire și mi-a dăruit cel mai frumos rol din lume: acela de mamă. De astăzi ești creștin, puiul meu, iar pentru acest dar le mulțumim din suflet nășicelor tale, Roxana și Elena, care ți-au fost alături în această zi binecuvântată și au promis că îți vor fi mereu alături, că te vor ocroti și te vor iubi necondiționat. Dumnezeu să îți călăuzească fiecare pas, iar îngerul tău păzitor să te însoțească întreaga viață. Te iubim mai mult decât pot cuprinde cuvintele!, a scris ea în mediul online.

Și Roxana a scris un mesaj emoționant. Aceasta era copleșită și spune că relația pe care o are cu mămica copilului este una specială, iar Vladimir este dovada că legătura va dăinui pentru totdeauna.

Nu știu multe lucruri sigure în viață, dar știu că o prietenie adevărată, ca a mea cu mama ta, nu se termină niciodată. Ea doar se transformă. Prietenia cu mama ta m-a învățat că unele legături sunt scrise de Dumnezeu înainte să le înțelegem noi. Tu ești dovada, minunea noastră, a scris Roxana.

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