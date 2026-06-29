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Diana Ursu, fosta concurentă de la Mireasa și Survivor, a slăbit și și-a schimbat look-ul. O mai recunoști?

De: Irina Maria Daniela 29/06/2026 | 07:30
Diana Ursu, fosta concurentă de la Mireasa și Survivor, a slăbit și și-a schimbat look-ul. Sursa foto: captură Antena 1
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Diana Ursu din sezonul 12 al emisiunii Mireasa a slăbit și și-a schimbat look-ul, după cum se poate vedea din imaginile postate pe rețelele sociale. Fosta iubită a lui Sorin, și el concurent în cadrul aceluiași sezon, arată total diferit față de cum apărea la TV. Vezi imagini cu ea în galeria foto de mai jos!

Diana Ursu de la Mireasa a slăbit

Tânăra în vârstă de aproape 27 de ani, originară din Chișinău, a intrat în competiție în anul 2025. Aceasta avea, la vremea respectivă, 65 de kilograme. După ce a participat la „Survivor România”, a vrut să își încerce norocul la Mireasa pentru a-și „accesa energia feminină”.

„Este ceva nou pentru mine, energia feminină e un nivel mai greu de atins pentru mine, așa că vreau să îmi dau frâu liber să văd ce pot face și să iasă fetița din mine”, a spus Diana despre participarea sa în emisiune.

Cu toate că nu a reușit să își găsească jumătatea, tânăra a decis să se focuseze pe propria persoană. În urmă cu câteva zile, Diana Ursu a publicat imagini pe rețelele sociale cu noua ei siluetă. Și pentru că a reușit să arate ca un model, tânăra a și prins un contract în care face reclamă la lenjerie modelatoare de corp.

Fosta concurentă de la Mireasa are look nou

După ce s-a despărțit de Sorin, cu care a avut o relație cu năbădăi în cadrul emisiunii, dar și după ce au ieșit din ea, Diana Ursu a afișat un look nou. Șatena a slăbit considerabil și fanii sunt uluiți de cât de diferit arată față de cum o știau la Mireasa.

Și, cum o schimbare atrage mereu o alta, a dat fuga la salonul de înfrumusețare unde și-a schimbat coafura. Diana a optat pentru o tunsoare pe drept și o culoare mai deschisă a părului cu șuvițe blonde. Fanii au fost încântați de noul look și i-au lăsat comentarii de apreciere.

De ce s-au despărțit Diana și Sorin

Diana Ursu, fosta concurentă de la Mireasa și Survivor, a slăbit și s-a făcut șatenă cu șuvițe blonde. Sursa foto: Instagram

În luna ianuarie 2026, Sorin a publicat un mesaj pe rețelele sociale în care anunța că s-a separat definitiv de Diana de la Mireasa. Fostul concurent a ținut să adauge că decizia a fost luată de comun acord, în urma unor discuții mature.

„Bună, dragilor, și aici mă refer la toți cei care ați fost lângă noi și ne-ați susținut. Eu și Diana am ales să punem punct relației noastre. Avem rugămintea să îmbrățișați cu respect această decizie. Este o despărțire matură, discutată cu respect față de ambele părți. Am mare rugăminte să păstrați jignirile pentru dumneavoastră, mai ales la adresa Dianei, ea fiind o femeie. Vă mulțumim pentru tot”, a transmis Sorin la acel moment.

Diana spera să-și găsească un iubit

Când a intrat în competiția Mireasa, Diana avea speranțe mari la o poveste de iubire trainică. Fosta concurentă a mărturisit că își dorește un partener alături de care să poată forma o familie.

„De la următorul iubit vreau să-mi creez o familie, fiindcă cred că am o vârstă foarte frumoasă în care pot face asta. Am nevoie de cineva mult mai puternic, mult mai matur emoțional, însă în același timp am nevoie și de calmitate pentru că eu sunt foc, sunt o femeie focoasă și am nevoie de o apă să mă mai liniștească, să mă mai echilibreze”, a mai spus Diana, care este zodia Leu.

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