Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Marea vedetă care nu mânca și nu bea nimic în zilele în care filma: „Nu voiam să deranjez”

Marea vedetă care nu mânca și nu bea nimic în zilele în care filma: „Nu voiam să deranjez”

De: Irina Vlad 13/08/2026 | 15:10
Marea vedetă care nu mânca și nu bea nimic în zilele în care filma: „Nu voiam să deranjez”
Jenna Ortega/ sursă foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Jenna Ortega, actrița din serialul „Wednesday”, în vârstă de 23 de ani, a început să se dedice actoriei la nivel profesional încă de la vârsta de șapte ani și și-a construit rapid un palmares impresionant, însă determinarea ei de a-și dovedi valoarea a venit în detrimentul îngrijirii propriilor nevoi.

Jenna Ortega, vedeta Disney Channel, avea doar 7 ani când și-a dat seama că vrea să devină actriță. Recent, în cadrul unui interviu, ea a mărturisit că părinții ei au râs de ea când au auzit meseria pe care vrea să o urmeze, lucru care a motivat-o și mai mult.

Jenna Ortega nu mânca și nu bea nimic în timpul filmărilor

Reflectând asupra primilor ani ai carierei sale, Jenna Ortega a recunoscut că era atât de recunoscătoare că putea lucra ca actriță, încât era hotărâtă să nu le creeze neplăceri celor din jur. Din dorința de a nu deranja pe nimeni ea nu mânca și nu bea nimic în orele petrecute pe platoul de filmare.

„Nu ceream nici măcar o înghițitură de apă. Stăteam toată ziua fără să mănânc, să beau sau orice altceva, pentru că îmi doream atât de mult să nu stau în calea nimănui. Chiar mi-a mers bine când eram copil, pentru că nu-mi amintesc să fi făcut vreo greșeală. E groaznic să spun asta? Simt că acum fac greșeli tot timpul, dar, când eram copil, eram atât de recunoscătoare și de entuziasmată să fiu acolo, încât îmi puneam „fața de joc”.

O parte din a-mi pune acea „față de joc” era să nu cer nimic pe platoul de filmare. Nu ceream nici măcar o înghițitură de apă.  Stăteam toată ziua fără să mănânc, să beau sau orice altceva, pentru că îmi doream atât de mult să nu stau în calea nimănui. Poate că asta a fost greșeala mea, faptul că nu am avut grijă de mine însămi”, a spus Jenna într-un interviu pentru presa străină.

Privind înapoi, Jenna recunoaște acum că hotărârea ei de a fi copilul-actor perfect ar fi putut fi, de fapt, una dintre cele mai mari greșeli din începutul carierei sale. „Poate că asta a fost greșeala mea, faptul că nu am avut grijă de mine însămi”, a spus ea.

Primul rol al lui Jenna Ortega a fost în 2012, în serialul de comedie „Rob”, când avea 9 ani. În anul următor, a jucat în „Insidious: Capitolul 2” și „Iron Man 3” — și a avut un rol recurent în serialul „Jane the Virgin” între 2014 și 2019.

În plus, Ortega a interpretat-o pe Harley Diaz în serialul „Stuck in the Middle” între 2016 și 2018. Printre proiectele sale mai recente se numără „You”, „Scream” și „Beetlejuice Beetlejuice”.

Era pe punctul de a renunța la actorie înainte de a obține aceste roluri mai mature, mărturisindu-i lui Kid Cudi, în cadrul podcastului său „Big Bro” din aprilie, că se simțea intimidată de faptul că trebuia să își dovedească valoarea și să se întâlnească cu toți acești noi directori de casting care nu știau cine era.

Primele imagini din „Wednesday” sezonul 3, publicate de Netflix. Acțiunea se mută într-un oraș la care fanii nu se așteptau

Motivul pentru care George Burcea nu mai apare în Wednesday, sezonul 2. Ireal ce salariu ar fi cerut actorul român

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, și-a comandat un iaht de 605 mil. €. Până e gata, se plimbă cu Symphony, de „doar” 150 de milioane de dolari
Showbiz internațional
Bernard Arnault, cel mai bogat om din Franța, și-a comandat un iaht de 605 mil. €. Până e…
Influencerul care a fost interzis pe viață într-un lanț de supermarketuri: „Doar cumpăr alimente pentru oameni”
Showbiz internațional
Influencerul care a fost interzis pe viață într-un lanț de supermarketuri: „Doar cumpăr alimente pentru oameni”
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole ...
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții nu au fost prezenți
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul ...
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul aerian
Vezi toate știrile