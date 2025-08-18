Motivul pentru care George Burcea nu mai apare în Wednesday, sezonul 2. Ireal ce salariu ar fi cerut actorul român

George Burcea, absent în sezonul 2 al serialului „Wednesday”. Ce ar fi cerut actorul român pentru a continua în producția Netflix! Iată ce a declarat actorul!

Serialul „Wednesday”, regizat de Tim Burton și lansat pe Netflix în 2022, a devenit rapid unul dintre cele mai vizionate titluri de pe platformă, stabilind recorduri și transformând-o pe Jenna Ortega într-un adevărat fenomen global. Dincolo de succesul mondial, producția a atras atenția și prin faptul că, în distribuția primului sezon, s-au regăsit și doi actori români: Victor Dorobanțu, cel care a interpretat rolul celebrului „Thing” („Mânuță”), și George Burcea, ales pentru personajul Lurch, majordomul familiei Addams.

De ce a fost absent George Burcea în noul sezon „Wednesday”

Dacă Dorobanțu și-a păstrat locul în echipă și pentru continuarea poveștii, George Burcea nu a mai apărut în sezonul 2, fiind înlocuit cu Joonas Suotamo, un actor finlandez cunoscut publicului cinefil pentru rolul lui Chewbacca din franciza „Star Wars”. Schimbarea nu a trecut neobservată, iar fanii au început să întrebe de ce producătorii au renunțat la actorul român.

„Din motive personale și manageriale, am decis să nu mai fac parte din proiectul «Wednesday», sezonul 2”, a spus George Burcea în urmă cu mai bine de un an.

La momentul în care zvonurile despre absența sa au apărut în presă, Burcea a oferit o declarație oficială, precizând că motivele au fost „personale și manageriale” și că decizia de a nu continua în proiect îi aparține. Totuși, în ultimele zile, un videoclip postat pe TikTok, devenit viral și vizionat de peste jumătate de milion de utilizatori, a readus subiectul în atenție, susținând o altă variantă a poveștii.

Actorul ar fi primit în jur de 50.000 de dolari pentru fiecare episod în care a apărut în primul sezon din „Wednesday”. Pentru sezonul al doilea, însă, ar fi cerut un onorariu mult mai mare: aproximativ 300.000 de euro pentru fiecare episod. În lipsa unui acord financiar avantajos, George Burcea ar fi amenințat că nu va mai accepta rolul.

Mai mult, surse citate de Stargossip Top au relatat că actorul și-ar fi dorit să aibă un cuvânt de spus în conturarea personajului Lurch încă din primul sezon, lucru care nu ar fi fost pe placul regizorului Tim Burton. Această neînțelegere creativă ar fi cântărit și ea în decizia finală a producătorilor de a-l înlocui.

În ciuda popularității serialului și a discuțiilor aprinse stârnite în mediul online, nici echipa de producție, nici reprezentanți ai Netflix și nici apropiați ai lui George Burcea nu au confirmat oficial sumele vehiculate. Mulți fani s-au arătat sceptici în privința cifrelor avansate, mai ales că salariul menționat pentru actor este mai mare decât cel pe care l-ar fi încasat chiar Jenna Ortega.

