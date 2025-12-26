Acasă » Știri » Un român și-a ucis soția din gelozie. De necrezut ce a făcut imediat după gestul extrem

Un român și-a ucis soția din gelozie. De necrezut ce a făcut imediat după gestul extrem

De: Denisa Iordache 26/12/2025 | 15:50
Un român și-a ucis soția din gelozie. De necrezut ce a făcut imediat după gestul extrem
Un bărbat și-a ucis soția din gelozie. Sursă: freepik

Un român și-a omorât soția din cauza geloziei în timp ce se afla sub influența alcoolului. Individul a chemat echipele de salvare doar după câteva ore de la momentul în care a ucis-o în bătaie pe femeie. Toate detaliile în articol. 

Tragedia s-a petrecut în noaptea de 21 decembrie 2025, după ce bărbatul s-a întors din străinătate în locuința în care stătea cu femeia. Simona a fost omorâtă de bărbatul cu care își împărțea viața, din cauza geloziei. 

Un român și-a ucis soția din gelozie

După ce a comis fapta, bărbatul a sunat la 112 și a anunțat că femeia „nu mai respiră”. Potrivit primelor informații, apelul ar fi fost făcut după câteva ore de la tragedie, ci nu imediat. 

Procurorii au transmis că între cei doi conflictul a pornit din cauza alcoolului și a geloziei bărbatului. Individul a lovit-o cu pumnii și picioarele pe femeie până când aceasta s-a stins. 

„S-a reţinut, în esenţă, că în data de 21.12.2025, inculpatul B.A.E, s-a întors din străinătate la imobilul unde locuia împreună cu concubina sa, persoana vătămată T.S. Ulterior, în cursul serii, în jurul orei 00:00, pe fondul consumului de alcool şi al geloziei, s-a născut un conflict spontan între cei doi în cadrul căruia inculpatul i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri şi pumnii şi picioarele la nivelul capului şi abdomenului, în urma acestora fiind provocat decesul persoanei vătămate”, au precizat procurorii. 

Urmează ca oamenii legii să stabilească dacă viața victimei ar fi putut fi salvată în cazul în care individul ar fi solicitat ajutorul imediat după ce a comis agresiunea. 

Soțul victimei a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat Tribunalului Hunedoara care a dispus arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.  În urma acestei tragedii, o fetiță a rămas fără mamă. 

