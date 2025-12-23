Acasă » Știri » El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem

El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 10:37
El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem
El este militarul găsit mort în unitatea din Deva /Foto: Social media

Tragedie în Deva! Alin, un tânăr militar de numai 23 de ani, s-a stins din viață. Acesta a fost găsit împușcat în cap în baia unității. Din primele informații, tânărul și-a folosit arma din dotare pentru a-și pune capăt vieții.

Un militar în vârstă de 23 de ani a fost găsit mort, luni dimineața, într-o unitate militară din Deva, județul Hunedoara. Descoperirea a fost făcută de un coleg, iar alarma a fost dată imediat.

Și-a pus capăt vieții la doar 23 de ani

Alin S. este militarul de 23 de ani găsit fără viață în baia corpului de pază al unității. Tânărul a fost descoperit de un coleg întins pe spate, în fața vasului de toaletă. Acesta și-a folosit arma din dotare pentru a-și pune capăt vieții.

Din primele informații, incidentul s-a petrecut în jurul orei 07:50. La fața locului a fost solicitată o ambulanță, însă medicii ajunși la unitatea militară nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul a fost declarat la ora 08:15.

Familia tânărului este distrusă de durere, iar pentru moment nu se cunosc cauzele care l-ar fi împins pe Alin să recurgă la gestul extrem. Arma ar fi fost găsită în vasul de toaletă, iar un tub de cartuș în apropiere. Procurorii au declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului.

„În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, în jurul orei 07:50, numitul Alin – sergent la UM 01794 Deva (în vârstă de 23 de ani), a fost găsit în baia corpului de pază al unității militare, într-o baltă de sânge, întins pe spate, în fața vasului de toaletă.

Pistolul din dotarea subofițerului, a fost găsit în vasul de toaletă, iar în apropierea toaletei a fost găsit un tub cartuș. La fața locului a fost solicitată și o ambulanță, medicul declarând decesul la ora 08:15, constatându-se, cu titlu preliminar, că numitul Alin s-a împușcat în zona capului cu pistolul din dotare.

S-a dispus efectuarea cercetării la fața locului, audierea persoanelor care au interacționat cu victima și efectuarea autopsiei medico-legale. În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul IPJ Hunedoara – Poliția municipiului Deva”, au transmis procurorii.

Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”

Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
Știri
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Știri
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară...
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de ...
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa ...
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să ...
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut
Vezi toate știrile
×