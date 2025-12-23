El este militarul găsit mort în unitatea din Deva! Alin avea doar 23 de ani și nimeni nu se aștepta să recurgă la gestul extrem

Tragedie în Deva! Alin, un tânăr militar de numai 23 de ani, s-a stins din viață. Acesta a fost găsit împușcat în cap în baia unității. Din primele informații, tânărul și-a folosit arma din dotare pentru a-și pune capăt vieții.

Un militar în vârstă de 23 de ani a fost găsit mort, luni dimineața, într-o unitate militară din Deva, județul Hunedoara. Descoperirea a fost făcută de un coleg, iar alarma a fost dată imediat.

Și-a pus capăt vieții la doar 23 de ani

Alin S. este militarul de 23 de ani găsit fără viață în baia corpului de pază al unității. Tânărul a fost descoperit de un coleg întins pe spate, în fața vasului de toaletă. Acesta și-a folosit arma din dotare pentru a-și pune capăt vieții.

Din primele informații, incidentul s-a petrecut în jurul orei 07:50. La fața locului a fost solicitată o ambulanță, însă medicii ajunși la unitatea militară nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul a fost declarat la ora 08:15.

Familia tânărului este distrusă de durere, iar pentru moment nu se cunosc cauzele care l-ar fi împins pe Alin să recurgă la gestul extrem. Arma ar fi fost găsită în vasul de toaletă, iar un tub de cartuș în apropiere. Procurorii au declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele decesului.

„În dimineața zilei de 22 decembrie 2025, în jurul orei 07:50, numitul Alin – sergent la UM 01794 Deva (în vârstă de 23 de ani), a fost găsit în baia corpului de pază al unității militare, într-o baltă de sânge, întins pe spate, în fața vasului de toaletă. Pistolul din dotarea subofițerului, a fost găsit în vasul de toaletă, iar în apropierea toaletei a fost găsit un tub cartuș. La fața locului a fost solicitată și o ambulanță, medicul declarând decesul la ora 08:15, constatându-se, cu titlu preliminar, că numitul Alin s-a împușcat în zona capului cu pistolul din dotare. S-a dispus efectuarea cercetării la fața locului, audierea persoanelor care au interacționat cu victima și efectuarea autopsiei medico-legale. În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul IPJ Hunedoara – Poliția municipiului Deva”, au transmis procurorii.

Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”

Imagini tulburătoare la mormântul lui Raul WS! Ce au lăsat familia și prietenii lângă cruce