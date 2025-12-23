Mălina Guler și-a luat viața? Mesajul macabru trimis iubitului: ”I-a spus că nu o să o mai vadă”

Moartea fulgerătoare a Mălinei Guler a îndoliat întreaga comunitate din România. Tânăra de 27 de ani a căzut de la etajul 7 al unui bloc din Oradea, iar rudele și apropiații se gândesc la cel mai negru scenariu. Jurnalista se confrunta de o bună perioadă de timp cu depresia, boală care ar fi determinat-o să își pună capăt zilelor.

Sâmbătă dimineață, 20 decembrie, Mălina Guler a fost găsită fără viață în fața unui bloc de apartamente din Oradea. Tânăra de 27 de ani a căzut de la etajul 7 al imobilului în care locuia cu chirie, iar moartea sa este încă învăluită în mister – vezi AICI.

Mălina Guler și-ar fi pus capăt zilelor

Rudele și apropiații jurnalistei susțin că – de mai bine de un an – se lupta cu o depresie severă. Cu o copilărie marcată de necazuri, abandonată de mamă și cu un tată bolnav, tânăra a cedat emoțional și ar fi recurs la un gest necugetat. Mai mult de atât, în trecut, potrivit apropiaților, jurnalista ar fi suferit de o boală gravă, cel mai probabil o formă de cancer.

Înainte de a cădea de la etajul 7 al blocului, Mălina i-ar fi scris un ultim mesaj fostului ei iubit – de care se despărțise recent. Jurnalista l-ar fi chemat în locuința ei și i-ar fi spus că nu o va mai vedea niciodată.

„Era în depresie de mult timp din ce se spune. Mama a părăsit-o, tatăl e grav bolnav și a trecut printr-o despărțire de iubitul ei. Toate astea au afectat-o. Surse apropiate spun că i-ar fi spus iubitului ei să vină pe la ea, la apartament, înainte să plece că nu o să o mai vadă. Nu comentariile răutăcioase au dus-o la gestul ăsta. Ea s-a confruntat și cu o boală gravă (posibil cancer) și probabil și asta a afectat-o”, a scris un internaut pe Facebook.

