Lidia Buble s-a întâlnit cu Mălina înainte cu 3 zile ca tânăra să moară: ”Sunt în stare de șoc”

De: Anca Chihaie 21/12/2025 | 10:52
Lidia Buble este în stare de șoc/foto: social media

Mălina Maria Guler, în vârstă de doar 27 de ani, și-a pierdut viața în dimineața zilei de 20 decembrie, după ce a căzut de la etajul 7 al unui bloc din oraș. Tânăra locuia în chirie în respectivul imobil și era cunoscută pentru activitatea sa profesională și implicarea în evenimentele sportive și culturale locale. Iată ce mesaj a transmis Lidia Buble!

Mălina avea o carieră promițătoare ca fotoreporter sportiv, fiind apreciată pentru profesionalismul și dedicarea cu care documenta competițiile și evenimentele din Oradea și din regiune. Colegii și persoanele care au colaborat cu ea au remarcat pasiunea ei pentru meserie și modul în care reușea să surprindă momente importante din viața sportivă a orașului. În același timp, era o prezență activă în comunitate, participând frecvent la proiecte și inițiative locale.

Ce mesaj a transmis Lidia Buble

Evenimentul tragic s-a produs într-un mod neașteptat și rapid. Echipajele de salvare au fost chemate la fața locului după ce tânăra a căzut de la etajul 7 al blocului în care locuia. Din păcate, intervenția a fost tardivă, iar cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Decesul a fost constat într-un timp foarte scurt, lăsând familia, prietenii și comunitatea în stare de șoc profund.

Tragedia a șocat și persoanele publice care o cunoșteau pe Mălina. Cântăreața Lidia Buble, care a avut ocazia să o întâlnească pe tânără acum aproximativ trei zile la un eveniment din Oradea, a rămas profund afectată de vestea dispariției ei. Artistă recunoscută pentru sensibilitatea sa, Lidia Buble a transmis că se află într-o stare de șoc, încercând să proceseze pierderea unei persoane atât de tinere și talentate.

„Prietenii sunt în stare de șoc, deci nu pot să-mi revin. De 15 minute de când am aflat de Mălina Guler, fata care a căzut de la etajul 7 din Oradea, deci nu, nu, sunt șocată, pentru că acum cât au trecut? 3 zile? Deci, a trecut toată, 3 zile. De când cu Orașul Faptelor Bune, unde m-am întâlnit cu ea, 2 zile, 3 zile, nici nu mai știu la ce program am avut zilele astea. Și-am făcut poze și-am povestit și ne-am luat o îmbrățișare, și acum 10-15 minute am aflat ce s-a întâmplat, ce tragedie. Deci mie nu îmi vine să cred, vă zic. Și-am văzut și ultimul storic în care cânta și se filma pe piesa „Dăm Doamne Timp” de la Cabron cu Cristin Miculescu. E șocant. Deci nu, mie nu îmi vine să cred. Dumnezeu să o odihnească în pace și nu știu ce-i viața asta.”, a transmis Lidia Buble.

