Marius a murit la doar 57 de ani, pe când încerca să își îndeplinească visul. Ce s-a întâmplat cu el

De: Denisa Iordache 20/12/2025 | 18:00
Tragedie de nedescris pentru o familie de români! Marius, un alpinist român, a murit la vârsta de 57 de ani într-un accident teribil. Alți conaționali au privit cum bărbatul se stingea sub ochii lor. Toate detaliile în articol. 

Autoritățile din Chile au anunțat decesul românului în vârstă de 57 de ani. Bărbatul se afla pe cel mai înalt vulcan activ din lume, alături de alți trei români. Marius era alpinist și iubea senzațiile extreme, dar nimeni nu se aștepta la tragedia care avea să urmeze. 

Bărbatul care se afla într-o excursie autorizată a căzut aproximativ trei metri în gol. Expediția avea ca destinație vulcanul Nevado Ojos del Salado, aflat la granița dintre Argentina și Chile – cel mai înalt vulcan activ din lume.  

Marius nu era singur în momentele acelea și se afla alături de alți români care au fost martori ai tragediei. Ajunși pe vârf, la o altitudine de aproximativ 6.540 de metri, aceștia nu s-au putut bucura de reușita lor. Bărbatul în vârstă de 57 de ani a căzut brusc în gol, pe o distanță de aproximativ 3 metri. 

Până la sosirea echipelor de salvare, ceilalți alpiniști au încercat să îl resusciteze pe bărbat. Din cauza terenului accidentat, coborârea lui nu a fost posibilă. Grupul avea autorizație pentru ascensiune și notificase Direcția Națională a Frontierelor și Limitelor Statului, așa cum prevede legea chiliană. 

„În timpul coborârii, o persoană de 57 de ani, de naționalitate română, s-a prăbușit și a căzut la aproximativ trei metri de locul respectiv. Imediat a fost contactat procurorul pentru a cere intervenția personalului specializat, care a reușit să urce în jurul orei 22:00 și a discutat cu trei cetățeni străini de naționalitate română aflați în tabăra de bază”, a transmis Marcelo Ramirez, de la unitatea de intervenție specială a poliției. 

×