Ce indemnizație de creștere copil primea Marian Godină de la statul român, înainte să plece la Survivor? A renunțat la tot, de dragul emisiunii de la Antena 1

Competiția Survivor 2026 este în plină desfășurare, iar recent patru noi concurenți au întărit rândurile Faimoșilor și Războinicilor. Printre cei care s-au alăturat Faimoșilor se numără și Marian Godină. Deși se afla în concediu de creștere copil, acesta a renunțat la tot și a plecat la Survivor. Ce indemnizație de creștere copil primea Marian Godină de la statul român? A renunțat la tot, de dragul emisiunii de la Antena 1.

Patru noi concurenți au intrat în Survivor. În rândul Faimoșilor au venit Andreea Munteanu și Marian Godină. Cei doi au renunțat la confortul de acasă și au intrat în una dintre cele mai dure competiții. În cazul lui Marin Godină, polițistul a renunțat la mult mai mult, nu doar la confort.

Mai exact, înainte de a pleca la Survivor, Marian Godină se afla în concediu de creștere copil și primea o indemnizație de la statul român. Indemnizația lunară înseamnă 85% din media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni consecutive. Iar în cazul polițistului, care are un salariu de 5.000 de lei, asta însemna că primea aproximativ 4.250 de lei lunar.

A renunțat la tot, de dragul emisiunii de la Antena 1

Însă, pentru că a plecat la Survivor și practic nu se mai ocupă de copil, Marian Godină a renunțat la indemnizația de creștere copil. Chiar înainte de a pleca în Dominicană, polițistul a vorbit despre acest aspect și a făcut anunțul.

„Eu voi fi plecat din țară în următoarea perioadă și nu voi avea acces la internet, așa că vreau să fac o precizare cât încă mai pot, pentru a evita apariția unor acuzații la care nu voi putea răspunde. Așadar, deoarece trebuia să plec fără familie și să obțin și venituri, urma să mă adresez angajatorului, conform legii, cu o cerere prin care aș fi solicitat suspendarea indemnizației pentru creșterea copilului, eu aflându-mă acum în concediu pentru creșterea copilului. Din momentul suspendării indemnizației, aș fi fost în deplină legalitate. Mi-am pus însă problema dacă ar fi moral ca eu să fiu plecat 3-4 luni departe de copil în timp ce mă aflu în concediul „pentru creșterea copilului”. M-am consultat și cu apropiații. Unii au zis că dacă e legal nu văd nicio problemă, mai ales că nu aș mai primi indemnizație. Alții au zis că e puțin cam aiurea. Cel mai important însă este cum am simțit eu și ce m-a făcut pe mine să fiu împăcat cu propria conștiință. Eu am considerat că un concediu pentru creșterea copilului nu înseamnă că trebuie să fii non-stop cu cel mic, așa cum am mai fost acuzat de-a lungul timpului, atunci când eram plecat câte 3-4 zile de acasă. Totuși, să petrec 3 sau chiar 4 luni departe de copil mi se pare că, deși este legal, ar putea ridica unele probleme de moralitate. În consecință, în urmă cu vreo trei săptămâni, am depus un raport prin care am solicitat încetarea concediului pentru creșterea copilului și intrarea în concediu fără plată. Este lucrul care m-a liniștit pe deplin, mai ales că perioada concediului fără plată nu se consideră nici vechime în muncă, așa cum ar fi fost în cazul concediului pentru creșterea copilului. Așadar, în perioada următoare voi fi în concediu fără plată: nu voi lua niciun ban de la angajator și nici nu mi se va considera vechime această perioadă, iar aceste lucruri mă vor face să dorm mult mai liniștit. P.S. e posibil și să mă întorc mult mai repede”, a scris Marian Godină, în mediul online.

Foto: Facebook