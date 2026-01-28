Acasă » Știri » Marian Godină, surpriza producătorilor de la Antena 1. Va concura la Survivor. Încă 3 nume noi în competiție

De: David Ioan 28/01/2026 | 14:14
Au trecut trei săptămâni de competiție, iar atmosfera din Survivor devine tot mai intensă. Concurenții au trecut deja prin eliminări provocate de dueluri sau probleme medicale, au avut momente de cumpănă, dar și clipe în care au reușit să-și depășească propriile limite.

Formatul rămâne unul dintre cele mai dure de pe piață, obligând participanții să renunțe la confortul cotidian și să se adapteze unui mediu ostil, în care fiecare zi aduce o nouă provocare.

Marian Godină va concura la Survivor

Atât Faimoșii, cât și Războinicii au resimțit primele pierderi în triburile lor. Concurenții au înțeles ce înseamnă să ratezi imunitatea și să ajungi în fața consiliului tribal, unde presiunea devine un factor decisiv.

De asemenea, au descoperit cât de dificil este să lupți în jocuri atunci când echipa este numeric dezavantajată. Toate aceste experiențe au scos la iveală nevoia urgentă de noi resurse umane, capabile să aducă energie și echilibru în competiție.

Marian Godină va participa la survivor. Foto: Facebook

Weekendul aduce o schimbare importantă în structura show-ului: câte doi noi participanți vor intra în fiecare trib. Noii veniți vin cu dorința clară de a demonstra că pot ține pasul cu ritmul competiției și că se pot integra rapid în dinamica existentă. Miza este una evidentă – să reziste cât mai mult și să își câștige locul în echipă.

În tribul Faimoșilor vor intra Marian Godină și Andreea Munteanu. Marian, unul dintre cei mai cunoscuți polițiști din România, s-a remarcat în mediul online prin conținutul său și prin volumele publicate.

Încă 3 nume noi în competiție

Godină este recunoscut pentru sinceritatea sa și pentru modul direct în care abordează orice situație, calități pe care intenționează să le folosească și în competiție. Alături de acesta, Andreea Munteanu, fostă componentă a echipei naționale de gimnastică, vine cu un palmares impresionant și cu o mentalitate orientată spre performanță. Determinarea și competitivitatea sa o transformă într-un atu important pentru Faimoși.

Războinicii primesc, la rândul lor, două noi figuri: Maria Dumitru și CAV. Maria, în vârstă de 24 de ani, vede Survivor ca pe o oportunitate de autodepășire și ca pe o experiență complet diferită de tot ceea ce a trăit până acum.

Maria este antrenoare de judo și consideră că pregătirea ei fizică îi poate oferi un avantaj real pe trasee. CAV, în vârstă de 47 de ani, manager de companie, intră în competiție cu încrederea că nicio provocare nu îl poate intimida. Pentru CAV, situațiile limită sunt momente care scot la iveală adevăratul caracter al unui om.

