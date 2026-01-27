Roxana Condurache rupe tăcerea despre ‘relația’ cu Călin Donca de la Survivor 2026: „Țin să precizez ce este evident”

După ce Călin Donca a fost acuzat de Laris Uță că a încercat o apropiere „timidă” cu Marina Dina și Roxana Condurache, cea din urmă a dat cărțile pe față. După ce a fost eliminată de la Survivor 2026, actrița și-a spus partea de poveste.

Între Călin Donca și Larisa Uță a existat încă de la început o tensiune. Cei doi au avut numeroase conflicte, și-au aruncat „săgeți” și acuze. Una dintre acuze a venit din partea Larisei, care l-a amenințat pe afacerist că îl are la mână cu faptul că ar fi încercat să filtreze cu Marina Dina și Roxana Condurache.

Roxana Condurache a spus adevărul despre relația dintre ea și Călin Donca

În ediția de duminică, 25 ianuarie, Roxana Condurache a fost eliminată de la Survivor după o luptă corp la corp cu Cristian Boureanu. Actrița și-a făcut bagajul, însă înainte de a ajunge în România, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se bucure de accesul la telefonul mobil.

Cu acestă ocazie, zvonurile despre posibilul flirt dintre ea și Călin Donca au ajuns și la urechile ei, motiv pentru care s-a simțit datoare cu o explicație. Aceasta a mărturisit că nu are nicio legătură cu afaceristul – în afara relației de colegialitate pe care au avut-o în timpul competiției.

„Acum că am, în sfârșit, telefon. Văd ce a apărut prin presă și țin să precizez ce este evident: nu am avut nicio legătură cu acest domn în afară de ceea ce ține de trib și de emisiune. Mult zgomot pentru nimic”, a scris Roxana Condurache, pe Instagram.

