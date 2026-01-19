Acuzații de adulter la Survivor 2026: Călin Donca + Marina Dina + Roxana Condurache

Se încing tot mai mult spiritele la Survivor 2026! Fanii emisiunii au observat că există câteva conflicte între concurenți, iar una dintre cele mai aprinse dispute are loc între Călin Donca și Larisa Uță. Iar Naba Salem a dat în vileag ce se întâmplă între cei doi. La mijloc ar fi vorba despre acuzații de adulter.

Deschisă și directă așa cum deja o știu fanii, Naba Salem a deslușit misterul și a spus lucrurilor pe nume. Aceasta a dezvăluit care este motivul pentru care Călin Donca o atacă mereu pe Larisa Uță. Totul se întâmplă cu un motiv, iar Marina Dina și Roxana Condurache joacă și ele un rol important în ecuație.

Acuzații de adulter la Survivor 2026

Mai exact, Naba Salem spune că motivul pentru care Călin Donca o atacă pe Larisa Uță este pentru că antrenoarea de fitness ar reprezenta un pericol. Și asta pentru că l-ar fi prins în „flagrant”, în timp ce ar fi flirtat cu alte concurente.

„Pentru că Larisa știe prea multe, Călin o consideră un pericol“, a spus Naba Salem, la Survivor 2026.

Mai exact, Larisa Uță l-a acuzat pe afacerist că a flirtat mai întâi cu Roxana Condurache, iar apoi ar fi trecut la Marina Dina. Pe de cealaltă parte, Călin Donca a negat imediat acuzațiile de adulter și spune că nu înțelege de unde a venit Larisa Uță cu aceste idei.

„După ce m-am dat la Roxana, după spusele ei, am trecut la Marina. Am stat și cu Marina, am vorbit și cu Marina, m-a văzut mergând după lemne, după una, alta, e ceva suspect acolo, în ochii ei (…) Acum, situația e în felul următor: eu dorm între Marina și Yasmin”, a fost explicația afaceristului.

Însă, deși Călin Donca își susține nevinovăția, Naba Salem pare că s-a așezat și ea în echipa Larise Uță și spune că „nu iese fum fără foc” niciodată.

„Războiul ăsta dintre Larisa și Călin nu mă prea privește pe mine, sinceră să fiu, dar… Nu iese fum fără foc, hai să fim serioși!”, a mai spus Naba Salem.

Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor. După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1

Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă