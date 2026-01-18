Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor. După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1

În cadrul emisiunii Survivor România, un moment aparent banal s-a transformat într-o scenă de flirt care i-a făcut pe toți colegii din tabără să zâmbească.

Aris Eram, obișnuit deja să atragă atenția colegelor, a fost din nou în centrul unei discuții cu tentă romantică, de data aceasta cu Bianca Stoica.

Concurenta care s-a îndrăgostit de Aris Eram la Survivor

Totul a pornit de la o întrebare simplă, adresată de Bianca:

„Eram curioasă ce zodie ești.”

Aris nu a stat foarte mult pe gânduri şi a răspuns rapid:

„Nu am auzit. Ce zonie sunt? (n.r. zodie) Leu.”

La rândul său, Bianca a reacționat imediat la răspunsul concurentului:

„Și eu tot Leu.”

Replica a fost suficientă pentru o intervenţie din partea lui Cristian Boureanu:

„Sărbătoriți împreună, timp de o lună.”

În acel moment, atmosfera s-a schimbat complet. Bianca s-a rușinat vizibil, și-a dus mâinile la ochi și încerca să-și ascundă reacția, în timp ce Aris zâmbea cu gura până la urechi. Colegii celor priveau scena și se amuzau de dinamica dintre cei doi, comentând între ei și râzând de fiecare gest.

Bianca a încercat să închidă discuția, spunând „Nu mai am altă curiozitate.” Însă era clar că întreaga conversație fusese un flirt în toată regula. Bianca se tot fâstâcea, roșea şi își acoperea fața, iar Aris părea încântat de atenția primită.

După Laura Giurcanu, a mai făcut o victimă la Antena 1

În trecut, s-a speculat intens că Aris Eram și Laura Giurcanu ar fi format un cuplu, mai ales după apropierea vizibilă dintre ei în timpul filmărilor pentru America Express. Dinamică lor relaxată, glumele, privirile și faptul că petreceau mult timp împreună în competiție au alimentat aceste discuții.

După emisiune, cei doi au continuat să apară în contexte comune, ceea ce a amplificat și mai mult zvonurile. Totuși, pe partea oficială, ambii au susţinut că au fost doar prieteni și colegi, apreciindu-se reciproc, fără să confirme vreodată o relație romantică.

CITEŞTE ŞI: Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană

S-a depășit recordul! La Survivor 2026 a intrat cel mai bătrân concurent din istoria show-ului