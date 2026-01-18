Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă

Survivor continuă să își ia prin surprindere și telespectatorii, nu doar pe concurenți prin diferite situații neașteptate. Recent, publicul a observat ce scria sub numele lui Cristian Borcea, în dreptul ocupației. Nimeni nu se aștepta la asta!

Competiția Survivor continuă să stârnească valuri! Fiecare ediție este marcată de un moment interesant sau controversat, astfel că telespectatorii sunt ținuți cu sufletul la gură.

Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026

Recent, în timpul unei ediții, sub numele concurentului echipei Faimoșilor, Cristian Boureanu, a apărut un mesaj bizar. Acolo unde ar fi trebuit să scrie ocupația acestuia, așa cum apare la oricare alt concurent (ex: bucătar/ antreprenor/profesor), la fostul deputat scria: „suflet liber”. Nu știm exact înseamnă acest lucru și dacă chiar Cristian Boureanu este cel care s-a declarat a fi un suflet liber și a cerut ca ocupația lui să fie asta.

Cristian Boureanu și Călin Donca, scandal la Survivor

După cum vă spuneam, competiția Survivor este plină de momente captivante, iar pentru Boureanu nu este prima dată când atrage atenția cu ceva. În ediția de duminică, 11 ianuarie 2026, a emisiunii Survivor 2026, tensiunile au atins cote alarmante în echipa ”Faimoșilor”, iar atmosfera de la consiliul de eliminare a devenit tensionată. Înainte a-și exprima votul, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au aruncat critici și reproșuri grele.

Conflictul verbal din echipa „Faimoșilor” a pornit de la faptul că ultima casă (din cele trei construite până acum), ridicată în mare parte de Călin Donca, s-a prăbușit. Este a treia oară când concurenții din tabăra vedetelor își fac bagajul și se mută dintr-un loc în altul (VEZI AICI CE ȘI-AU SPUS).

