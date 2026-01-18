Cum arată locuința de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor? Cât plătește chirie, lunar

Cristian Boureanu este chiriaș într-un apartament de lux din Capitală. Fostul deputat s-a mutat în locuință în anul 2019, după ce a fost eliberat din închisoare. Cât plătește chirie acolo?

La acea vreme, apartamentul era estimat la suma de 380.000 de euro, semn că în prezent are o valoare mult mai mare. Dar cu siguranță acest lucru nu este o problemă pentru Cristian Boureanu.

Cât plătește chirie Cristian Boureanu

Potrivit surselor CANCAN.RO, actualul concurent în competiția Survivor plătește 1.000 de euro pe lună pentru chiria în apartamentul din București. În anul 2019, atunci când se bucura de libertate, fostul politician se muta în noua lui locuință alături de Laura Dincă.

Cine este Irina, prima soție a fostului deputat

Prima căsătorie a lui Cristian Boureanu a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu. Din această relație a rezultat o fiică, însă mariajul nu a rezistat, cei doi divorțând în 2004. Despărțirea a fost una cu scandal, în care cei doi și-au aruncat acuzații grave.

Divorțul dintre Irina și Cristian Boureanu a reprezentat unul dintre cele mai mediatizate episoade din showbiz-ul românesc al anilor 2000. Și asta pentru că ea și-a înșelat soțul cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu.

Imediat după ce infidelitatea a fost dată în vileag au urmat și divorțul, care a fost unul dur. Cristian Boureanu i-a impus câteva condiții grele Irinei la separare. Mai exact, i-a cerut să fie de acord ca fetița lor să-i rămână lui în grijă, lucru care s-a și întâmplat. Mai mult, concurentul Survivor i-ar fi impus Irinei să renunțe la Sebastian Vlădescu, dacă vrea să își mai vadă vreodată fiica (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

