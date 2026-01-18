Acasă » Știri » Cum arată locuința de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor? Cât plătește chirie, lunar

Cum arată locuința de 380.000 de euro în care locuiește Cristian Boureanu de la Survivor? Cât plătește chirie, lunar

De: roxana tudorescu 18/01/2026 | 07:40
Cât plătește chirie Cristian Boureanu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Cristian Boureanu este chiriaș într-un apartament de lux din Capitală. Fostul deputat s-a mutat în locuință în anul 2019, după ce a fost eliberat din închisoare. Cât plătește chirie acolo? 

La acea vreme, apartamentul era estimat la suma de 380.000 de euro, semn că în prezent are o valoare mult mai mare. Dar cu siguranță acest lucru nu este o problemă pentru Cristian Boureanu. 

Cât plătește chirie Cristian Boureanu

Potrivit surselor CANCAN.RO, actualul concurent în competiția Survivor plătește 1.000 de euro pe lună pentru chiria în apartamentul din București. În anul 2019, atunci când se bucura de libertate, fostul politician se muta în noua lui locuință alături de Laura Dincă.

Apartamentul în care locuiește Cristian Boureanu
Apartamentul în care locuiește Cristian Boureanu

Cine este Irina, prima soție a fostului deputat

Prima căsătorie a lui Cristian Boureanu a avut loc în anul 2000, cu Irina Boureanu. Din această relație a rezultat o fiică, însă mariajul nu a rezistat, cei doi divorțând în 2004. Despărțirea a fost una cu scandal, în care cei doi și-au aruncat acuzații grave.

Divorțul dintre Irina și Cristian Boureanu a reprezentat unul dintre cele mai mediatizate episoade din showbiz-ul românesc al anilor 2000. Și asta pentru că ea și-a înșelat soțul cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu.

Imediat după ce infidelitatea a fost dată în vileag au urmat și divorțul, care a fost unul dur. Cristian Boureanu i-a impus câteva condiții grele Irinei la separare. Mai exact, i-a cerut să fie de acord ca fetița lor să-i rămână lui în grijă, lucru care s-a și întâmplat. Mai mult, concurentul Survivor i-ar fi impus Irinei să renunțe la Sebastian Vlădescu, dacă vrea să își mai vadă vreodată fiica (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

CITEȘTE ȘI:

Orianda Donca intervine în scandalul dintre soțul ei și Cristian Boureanu: ”În viața reală este un om extraordinar”

Naba, în scandal mare cu Boureanu! Cum vrea să se răzbune pe Aris Eram, Marina Dina și Yasmin, după ce a ajuns la spital din cauza lor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Știri
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1…
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Showbiz internațional
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se mute în Spania: „Cu 1.000 de euro pe lună trăiești ca un rege”
Adevarul
Detaliul care l-a convins pe un bărbat să-și părăsească țara și să se...
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde vechi temeri în Franța
Digi24
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Click.ro
Cum arăta meniul românilor în perioada comunistă. Ce alimente și în ce cantități primeau lunar
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care amintesc de „Stăpânul inelelor”
Digi24
Speranță pentru „satul hobbiților” de peste Prut. Turiști din toată lumea, atrași de locuințele care...
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor.ro
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
go4it.ro
Franța experimentează noi arme și soluții anti-drone pe baza lecțiilor din Ucraina
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
Descopera.ro
Cum au ajuns aricii să fie asociați cu vrăjitoria?
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De la 1 iunie 2026, le crește la 25%
Gandul.ro
Război economic împotriva aliaților Groenlandei: Trump impune tarife de 10% pentru 8 state UE. De...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii ...
Ce a apărut pe burtiera de la Survivor 2026, în dreptul ocupației lui Cristi Boureanu. Telespectatorii Antena 1 au crezut că este o glumă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Rochia Chanel a Selenei Gomez de la Globurile de Aur 2026, a necesitat 323 de ore de muncă
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Orașele din România în care ninge 6 zile în luna mai, potrivit meteorologilor EaseWeather
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Primul abandon de la Survivor 2026. Concurenta care a cedat, la un pas sa plece din Dominicană
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să ...
Află cine este creierul din spatele imperiului financiar Zlatan. Povestea femeii care a refuzat să fie „doar soția unui fotbalist”
Bancul de duminică | Bulă și culmea horoscopului
Bancul de duminică | Bulă și culmea horoscopului
Vezi toate știrile
×