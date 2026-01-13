Acasă » Știri » Orianda Donca intervine în scandalul dintre soțul ei și Cristian Boureanu: ”În viața reală este un om extraordinar”

De: David Ioan 13/01/2026 | 14:36
Între Călin Donca și Cristian Boureanu, membri ai echipei Faimoșilor din sezonul 2026 al competiției Survivor România, s-au instalat tensiuni încă din debutul concursului.

Relația dintre cei doi s-a deteriorat rapid, pe fondul unor discuții aprinse și al situațiilor dificile prin care a trecut echipa, care a rămas fără adăpost de trei ori.

Soţia lui Călin Donca intervine în scandalul dintre el şi Cristian Boureanu

Ultimul incident a avut loc atunci când Călin Donca a urcat pe acoperișul construcției improvizate și l-a distrus complet, amplificând conflictul deja existent.

Evoluția lui Călin Donca în competiție este urmărită cu atenție de familia sa, iar soția acestuia, Orianda Donca, afirmă că antreprenorul nu este o persoană predispusă la conflicte. Aceasta consideră că tensiunile dintre soțul ei și Cristian Boureanu ar fi fost alimentate încă din primele zile ale concursului. Potrivit acesteia, comportamentul lui Călin Donca din emisiune nu reflectă personalitatea lui din viața de zi cu zi.

Călin Donca, concurent Survivor 2026. Foto: Facebook

Chiar dacă între cei doi concurenți au existat neînțelegeri, Orianda Donca subliniază că îi susține pe toți participanții, inclusiv pe fostul politician.

„Ne uităm cu mare plăcere împreună, toată familia. Îl susținem atât pe Călin, cât și pe ceilalți concurenți, chiar și pe domnul Boureanu”, a declarat soţia concurentului.

Călin Donca, apărat vehement de soţia sa, Orianda

Totodată, Orianda Donca a insistat asupra faptului că soțul ei este o persoană calmă și orientată spre soluții, nu spre conflicte.

„Eu îl cunosc foarte bine (n.r. pe Călin Donca) și știu că este un om care construiește, nu care stârnește conflicte. Ceea ce s-a întâmplat este doar o diferență de opinie. Călin, în viața lui reală, este un om extraordinar. Din păcate, tensiunile au escaladat între ei. Imaginea în care Călin l-a împins a fost după câteva zile. Călin a vrut să oprească, într-un mod calm, diplomat”, a explicat Orianda.

Situația din tabăra Faimoșilor s-a agravat în ediția anterioară, când gestul lui Călin Donca de a distruge acoperișul a reaprins disputa cu Cristian Boureanu. Întrebată despre acest episod, soția afaceristului a recunoscut că nu își poate justifica reacția lui.

„El nu este omul care să ridice mâna la cineva. E foarte diplomat, mai ales undeva unde este filmat. Adică, cu siguranță s-au întâmplat mai multe lucruri între ei (…) El nu a vrut să facă rău nimănui (…) Nu știu, asta nu pot să îmi explic (n.r. de ce Călin Donca s-a urcat pe acoperișul casei). O fi fost vreun motiv pentru care s-a urcat. Mă bucur că nu a căzut să se rănească mai tare”, relatează soţia lui Călin Donca.

