Cristian Boureanu și Călin Donca s-au pulverizat la consiliul Survivor 2026! Acuzații grave după ce a căzut baraca pe Faimoși: „Nu e normal ce s-a întâmplat”

De: Irina Vlad 11/01/2026 | 22:42
Așa cum se întâmplă în majoritatea adunărilor de consiliu, nu durează mult timp până când „măștile” cad, iar simpatiile și rivalitățile din competiția Survivor 2026 ies la suprafață. De data aceasta, în echipa ”Faimoșilor” s-a iscat un scandal mondru între Călin Donca și Cristian Boureanu. 

În ediția de duminică, 11 ianuarie 2026, a emisiunii Survivor 2026, tensiunile au atins cote alarmante în echipa ”Faimoșilor”, iar atmosfera de la consiliul de eliminare a devenit tensionată. Înainte a-și exprima votul, Călin Donca și Cristian Boureanu și-au aruncat critici și reproșuri grele.

Cristian Boureanu și Călin Donca, scandal la Survivor

Conflictul verbal din echipa „Faimoșilor” a pornit de la faptul că ultima casă (din cele trei construite până acum), ridicată în mare parte de Călin Donca, s-a prăbușit. Este a treia oară când concurenții din tabăra vedetelor își fac bagajul și se mută dintr-un loc în altul.

„Am vrut să o testăm înainte să punem frunze pe acoperiș. Le-am zis să se dea de sub ea, înainte. E vina mea că nu am făcut o casă solidă. Când am urcat pe casă, deja am pus frunze, dar am început să punem frunze pe mijloc. A fost un test ISU care nu a mers. Casa am făcut-o împreună, m-am consultat cu diverse persoane în momentul construcției. Iustin a venit cu idei bune, a și bătut cuiele. Casa lui Cristi din prima seară a fost podeaua noastră. El a pus bambusul direct pe jos și a pus 3 scânduri”, a spus Călin Donca.

Călin Donca/ sursă foto: captură video

Deși a avut cele mai bune intenții, Călin Donca a fost pus imediat la zid de Cristian Boureanu. Politicianul îl acuză pe afacerist că nu a fost deschis să colaboreze cu întreaga echipă și să țină cont de părerea tuturor Faimoșilor.

„Călin, nu a existat colaborare. Am făcut o vilă în prima zi, am demolat-o pentru a face una mai frumoasă, dar nu aveam loc să dormim. A doua zi am demolat și casa aia, să fie toată lumea fericită. Tu te-ai urcat pe casă cu 95-110 kg. Eu cred într-un proverb românesc: Croitorașul isteț măsoară de 10 ori și taie o dată. Nu e normal ce s-a întâmplat azi (n.r. că s-a urcat pe acoperiș și a cedat sub greutatea lui Donca). Tot acoperișul s-a bătut în cuie.

Tu ai zis că frunzele se pun de sus în jos. Am fost atent, nu te-a întrerupt nimeni. Toate s-au făcut după mintea ta și ești la a treia casă dărâmată. A doua zi, după ce ai vrut să faci podeaua la un metru, ți se pare să o faci înainte să apună soarele? Eu am dormit pe ceva provizoriu și am fost singurul care a avut acoperiș”, a spus Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu/ sursă foto: social media

Ceva mai împăciuitor, Aris Eram a încercat să o dea la pace și să detensioneze atmosfera de la consiliu: „Nu îmi plac aceste conflicte, suntem o echipă. Nu are rost să discutăm. Refacem casa împreună ca o echipă, trebuie să ne ascultăm mai bine între noi”, a spus Aris.

Gândind din postura unui lider, Gabi Tamaș a pus punctul pe „i” și a încheiat conflictul dintre cei doi cu o concluzie mai mult decât mulțumitoare: atât Boureanu, cât și Donca s-au încăierat într-o luptă a orgoliilor, încercând să facă pe masculii alfa, însă niciunul dintre ei nu face nimic. În timp ce ei se „împung”, singurii care au de suferit sunt ceilalți membri din echipa Faimoșilor, care sunt nevoiți să trăiască în stres și tensiune.

„Eu nu văd niciun conflict. Sunt doi alfa care încearcă să facă ceva, dar niciunul nu face nimic. Noi suferim, care suntem pe lângă ei. Mi-au zis să fac și am făcut. Ne-am ajutat toți. Astea sunt pentru că a intervenit o ceartă între ei doi. Toți avem caracter de lider, dar nu am intrat într-o ceartă. Dar nu mi se pare niciunul alfa. Nu este o luptă a orgoliilor. Nu s-au bătut pe nimic. Nu e niciunul capul, lider, nu poate să spună nimic, nimănui. La noi nu există șef, toți suntem șefi în tribul nostru. Că se consideră sau vor să se considere șef, e altă treabă”, a spus Gabi Tamaș.

×