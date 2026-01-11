În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui

Cristian Boureanu, care își testează în aceste zile rezistența la Survivor, a venit pe lume tocmai în Zambia, la Lusaka, într-o familie de intelectuali. Părinții lui erau geologi de meserie și au reușit să obțină o ofertă de muncă peste hotare, iar asta după ce s-a descoperit un zăcământ de aur. Deși sistemul împiedica plecările din România, ei au reușit să părăsească țara.

Cristian Boureanu avea să locuiască în Africa până aproape de adolescență. Perioada aceea pare că l-a pregătit, într-un fel, pentru ce avea să vină mai târziu.

În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026

Cristian Boureanu, care își testează în aceste zile rezistența la Survivor, a venit pe lume tocmai în Africa, la Lusaka. Acesta mai are un frate pe nume Sorin Boureanu.

„Mama era însărcinată în luna a doua și, conform regulilor de atunci, avea obligația să dea raportul înainte de plecare. Dacă spunea că e însărcinată, n-ar mai fi putut părăsi țara. Așa că a ascuns situația în care se afla. Prin luna a șasea, când au aflat cei de la București de faptul că va naște, au vrut să-i aducă pe părinți acasă. Ai mei i-au amenințat că vor emigra în Rodezia sau în Africa de Sud, așa că i-au lăsat în pace și am apărut eu, tocmai în Africa”, povestea, la un moment dat, Cristian Boureanu.

Concurentul de la Survivor 2026 a ajuns în România, împreună cu părinții săi, în 1984, când avea 12 ani. Aici, Cristian Boureanu a urmat cursurile de la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Cum a făcut Cristian Boureanu primii bani

El nu poate uita cum a câștigat primii bani la doar șase ani și cum, ceva mai târziu, ajunsese să vândă ziare. Ani mai târziu a emigrat în Africa de Sud, dar nu a stat decât un an. Atunci a fost momentul în care a decis să intre în politică.

„Prima oară când am lucrat pentru bani a fost în clasa a șasea când lucram ca zilier pentru o echipa de prospecțiuni geologice, părinții mei fiind ingineri geologi. Puțin mai târziu, am făcut ceva mai mulți bani vânzând ziare la sfârșit de săptămâna. Câștigam mai mult într-un weekend decât părinții mei într-o lună. Atunci am realizat pentru prima oară că dacă vrei să ai succes, trebuie să încerci să reușești pe cont propriu. Am fost de multe ori tentat să emigrez și o dată am și făcut-o. În anul 1994 am plecat în Africa de Sud. Un an mai târziu, am decis să mă întorc și nu îmi pare rău pentru că în acel moment am luat două decizii care mi-au marcat viața: mi-am deschis o firmă și am intrat în politică. Am descoperit că mă pricep binișor la amândouă”, a explicat Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu a zăbovit doar câțiva ani în politică, pentru că în 2012 a demisionat din toate funcțiile deținute ca membru al Partidului Liberal Democrat.

