Acasă » Știri » În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui

În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 11:23
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Cristian Boureanu, care își testează în aceste zile rezistența la Survivor, a venit pe lume tocmai în Zambia, la Lusaka, într-o familie de intelectuali. Părinții lui erau geologi de meserie și au reușit să obțină o ofertă de muncă peste hotare, iar asta după ce s-a descoperit un zăcământ de aur. Deși sistemul împiedica plecările din România, ei au reușit să părăsească țara.

Cristian Boureanu avea să locuiască în Africa până aproape de adolescență. Perioada aceea pare că l-a pregătit, într-un fel, pentru ce avea să vină mai târziu.

În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026

Cristian Boureanu, care își testează în aceste zile rezistența la Survivor, a venit pe lume tocmai în Africa, la Lusaka. Acesta mai are un frate pe nume Sorin Boureanu.

„Mama era însărcinată în luna a doua și, conform regulilor de atunci, avea obligația să dea raportul înainte de plecare. Dacă spunea că e însărcinată, n-ar mai fi putut părăsi țara. Așa că a ascuns situația în care se afla. Prin luna a șasea, când au aflat cei de la București de faptul că va naște, au vrut să-i aducă pe părinți acasă. Ai mei i-au amenințat că vor emigra în Rodezia sau în Africa de Sud, așa că i-au lăsat în pace și am apărut eu, tocmai în Africa”, povestea, la un moment dat, Cristian Boureanu.

Concurentul de la Survivor 2026 a ajuns în România, împreună cu părinții săi, în 1984, când avea 12 ani. Aici, Cristian Boureanu a urmat cursurile de la Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Relații Economice Internaționale.

Cum a făcut Cristian Boureanu primii bani

El nu poate uita cum a câștigat primii bani la doar șase ani și cum, ceva mai târziu, ajunsese să vândă ziare. Ani mai târziu a emigrat în Africa de Sud, dar nu a stat decât un an. Atunci a fost momentul în care a decis să intre în politică.

Prima oară când am lucrat pentru bani a fost în clasa a șasea când lucram ca zilier pentru o echipa de prospecțiuni geologice, părinții mei fiind ingineri geologi. Puțin mai târziu, am făcut ceva mai mulți bani vânzând ziare la sfârșit de săptămâna. Câștigam mai mult într-un weekend decât părinții mei într-o lună. Atunci am realizat pentru prima oară că dacă vrei să ai succes, trebuie să încerci să reușești pe cont propriu.

Am fost de multe ori tentat să emigrez și o dată am și făcut-o. În anul 1994 am plecat în Africa de Sud. Un an mai târziu, am decis să mă întorc și nu îmi pare rău pentru că în acel moment am luat două decizii care mi-au marcat viața: mi-am deschis o firmă și am intrat în politică. Am descoperit că mă pricep binișor la amândouă”, a explicat Cristian Boureanu.

Cristian Boureanu a zăbovit doar câțiva ani în politică, pentru că în 2012 a demisionat din toate funcțiile deținute ca membru al Partidului Liberal Democrat. 

Citește și: Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? „Mi-ai stricat casa!” Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu

Citește și: El a plecat la Survivor, ea e epuizată emoțional! Bella Santiago: „A fost cel mai dureros sacrificiu”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
Știri
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat:…
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Știri
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: ...
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului ...
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei ...
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?
Vezi toate știrile
×