Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? „Mi-ai stricat casa!” Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu

Abia a început noul sezon la Survivor, iar tensiunile dintre concurenți au atins rapid cote alarmante. Doi membri echipa Faimoșilor au fost la un pas de bătaie, după ce au intrat într-un conflict aprins legat de modul în care trebuie construit adăpostul în care să doarmă pe insulă, în funcție de resursele limitate pe care le au la dispoziție.

Scandalul a izbucnit între Cristian Boureanu și Călin Donca fiindcă nu se puneau de acord cu privire la construcția barăcii și amândoi aveau opinii diferite despre așezaerea bambusului. Omul de afaceri a ales să facă de pază pe timpul nopții, pentru a se asigura că echipa nu va avea probleme, și a refuzat să se urce în adăpost, considerând că nu este suficient spațiu și că structura ar putea ceda.

Problema principală pare să fie lipsa de comunicare și dorința mai multor concurenți de a prelua rolul de lider, fără a se consulta însă cu restul grupului. Fiecare vine cu propriile idei, iar neînțelegerile au degenerat rapid în certuri dure.

În apărarea lui Călin Donca a intervenit Roxana Condurache, care a susținut că acesta a acționat responsabil și în interesul grupului. De asemenea, Larisa Uța a făcut haz de necaz că în echipă există persoane cu experiență în construcții, iar ceilalți încearcă să asculte și să ajute, chiar dacă deciziile nu sunt mereu luate în mod organizat.

Se pare că scandalul a izbucnit între Cristi Boureanu și mai mulți colegi din echipă. Roxana Condurache a venit în apărarea lui Călin Donca, care a și făcut de pază toată noaptea ca echipa lui să nu pățească ceva. El nu s-a urcat în adăpost pentru că a considerat că nu are loc și să nu se dărâme. Dacă cineva il va jigni, eu o sa il apar

După ce și-au aruncat câteva cuvinte dure, Călin Donca l-a împins pe Cristian Boureanu, iar ceilalți concurenți s-au implicat pentru a-i despărți. Cei doi nu voiau să renunțe la conflictul dintre ei.

Cristian Boureanu: „Deci ai nevoie de tot ce este aici, apoi mă lași în pace? (…) Faci o casă pentru 8 persoane ca să îți asiguri voturi?” Călin Donca: „Eu am venit aici pentru că îmi place să am rezultate.” Cristian Boureanu: „Să nu le punem înainte să le măsurăm, să vedem unde trebuie să le legăm. Călin, unde îți faci panta aici, că totuși vrem și noi să știm unde dormim, pe unde va curge apa? Tu faci o casă pentru 8 persoane sau ce **** mea faci aici?” Larisa Uța „Avem doi arhitecți faimoși între noi. Noi stăm și ne uităm la ei, ascultăm și încercăm să ajutăm.” Mă uit la tine și te doare în ****, îți faci pantă ca să curgă apa acolo, frumos, unde ai stabilit că dormi, ca să vedem unde dormim și noi, 4 persoane și noi suntem în concurs. „Te doare în p**. Râzi ca p*, dacă știi exemplul asta. Vrei să mă și bați acum?” Călin Donca: „Poate îți dau și o palmă. Ce ai zis, mă? Măi, omule, eu nu te-am înjurat pe tine.” Cristian Boureanu: „Ieri ți-ai bătut joc de noi, toată seara. Unde e vila aia cu etaj?” Călin Donca: „Eu sunt bărbat, am copii, am nevastă. Dai în demnitatea mea, te-am plesnit. Așa funcționează real în junglă.” (…) Cristian Boureanu: „Să-ți fie rușine că vrei să faci casă doar pentru 8 persoane și nu te gândești și la ceilalți 4. dar atât ai nevoie ca să treci mai departe. Am fost 25 de ani în politică și știu de unde am plecat.”

După ce au terminat probele de pe traseul din prima ediție, Faimoșii fiind câștigătorii recompensei formată din cocos, banane și unelte, Călin Donca și-a cerut iertare față de Cristi Boureanu pentru ieșirea de la cabană.

„La vârsta mea, am și uitat”, a spus fostul politician, râzând.

