Fosta iubită a lui Florin Ristei a plecat la Survivor 2026 plânsă toată. Ce a pățit Yasmin Awad: „Nu te gândești”

Nu mai este mult până când show-ul Survivor revine pe micile ecrane. De această dată, emisiunea de aventură s-a mutat pe Antena 1 și are premiera în data de 9 ianuarie. Printre curajoșii care au acceptat provocarea se numără și Yasmin Awad, fosta iubită a lui Florin Ristei, de profesie make-up artist. Însă, aceasta a plecat plânsă toată în marea aventură. Ce a pățit?

Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Fosta iubită a lui Florin Ristei a plecat la Survivor 2026 plânsă

Yasmin Awad a acceptat cu bucurie provocarea Survivor, căci este dornică să își testeze limitele și să își demonstreze că poate face orice și poate rezista și în cele mai dure condiții. Însă, chiar înainte de plecare, tânăra a fost copleșită de emoții.

Chiar înainte de a pleca la Survivor, Yasmin s-a filmat cu ochii în lacrimi și a mărturisit că nu se aștepta ca totul să fie atât de greu. Și-a luat rămas bun de la iubitul ei, care a rămas în Brașov, iar imediat după aceea gândurile au copleșit-o și lacrimile au început să curgă.

Deși este dornică să testeze experiența Survivor, Yasmin a mărturisit printre lacrimi că nu se aștepta ca desprindere de casă și de oamenii dragi să fie așa de grea.

„Hello, friends! Tocmai l-am lăsat pe iubitul meu, care este din Brașov, și la care am fost până acum. Nu credeam că o să mă bușească plânsul așa. Am încercat să fiu cât se poate de dură, de ce să vă mint, să fiu puternică, ca să nu fac lucrurile mai complicate pentru amândoi, deși le-am făcut deja prin faptul că plec. Și mai avem câteva zile și plecăm, și mă gândeam așa să împărtășesc cu voi că nu te gândești atunci când pleci pentru atât de mult timp… Poți să stai o săptămână, nu despre asta e vorba. Ideea e că planurile nu poți să ți le faci ca și cum pleci o săptămână. Planurile ți le faci ca și cum pleci cât o să dureze, cât o dura. Și sunt atât de multe lucruri care trebuie delegate. Sunt atât de multe lucruri pe care nu o să le mai faci. Sunt atât de mulți oameni pe care nu o să îi mai vezi și cu care pur și simplu nu o să mai iei contact absolut deloc. Și mie mi se pare nebunesc. Și mă gândesc și la toate prietenele mele care au mai participat sau toți oamenii care au participat. Băi, chiar trebuie să ai o tărie și o forță fantastică să renunți temporar la prieteni, la familie, la muncă, la carieră, la planurile pe care le ai, la perspectivele pe care le ai. Pentru mine, de exemplu, perioada iernii este una dintre cele mai frumoase și așteptate, pentru că în fiecare an fac o excursie cu prietenii mei și mergem la snowboarding, cu schiurile. Îi spunem căbăneala noastră, căbăneala anuală și îmi dau seama că anul ăsta nu o să se mai întâmple. Mi se pare insane, dar cu atât mai mult cu cât sunt atât de multe lucruri pe care le compromiți temporar. Cu atât mai ambițioasă și mai determinată sunt să îmi fac treaba cât mai bine, să fiu cât mai dedicată și cât mai decentă, astfel încât să nu îmi fie rușine cu mine. E important pentru mine să nu mă fac de râs în fața prietenilor și a oamenilor mei dragi, pentru că modul în care te comporți și cu alții spune multe despre tine”, a spus Yasmin Awad, printre lacrimi.

