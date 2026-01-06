Acasă » Știri » Prima imagine de la filmările Survivor 2026 la Antena 1. Fanii au crezut că au dat tot de Daniel Pavel

Prima imagine de la filmările Survivor 2026 la Antena 1. Fanii au crezut că au dat tot de Daniel Pavel

De: Alina Drăgan 06/01/2026 | 20:42
Prima imagine de la filmările Survivor 2026 la Antena 1. Fanii au crezut că au dat tot de Daniel Pavel
Prima imagine de la filmările Survivor 2026 la Antena 1
După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor România se transferă acum la Antena 1 și revine pe micile ecrane. Marea premieră va avea loc curând, iar de această dată la cârma emisiunii se află un nou prezentator, Adi Vasile. Acesta deja a ajuns în Dominicană și a publicat prima imagine de la Survivor 2026. Fanii au crezut că nu văd bine.

Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Filmările pentru Survivor România 2026 deja au început, iar întreaga echipă se află în Dominicană. Fanii show-ului vor putea urmări marea premieră în data de 9 ianuarie, de la ora 20:30. Până atunci, prezentatorul show-ului a oferit câteva imagini de la filmări.

Adi Vasile a postat imagini incendiare direct din Republica Dominicană. Acesta s-a fotografiat pe plajele însorite și le-a arătat fanilor săi că profită din plin de soare. La bustul gol și purtând doar un șort de baie, prezentatorul s-a plimbat prin nisipi și a imortalizat momentul.

Fanii Survivor au crezut că nu văd bine și că au dat tot de Daniel Pavel. Mulți au fost cei care au spus că Adi Vasile îi seamănă destul de mult Domnului Dan, fostul prezentator, iar unii chiar au crezut că sunt una și aceeași persoană.

Adi Vasile, noul prezentator Survivor 2026

Prezentatorul Survivor România 2026 este Adi Vasile. El este o figură cunoscută în lumea sportului. Are 43 de ani, dintre care 33 i-a petrecut pe terenul de handbal. Adi Vasile a câștigat titluri naționale şi trofee europene atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM şi a condus echipa națională de handbal feminin la mondiale.

Acum Adi Vasile va petrece 6 luni în mijlocul Oceanului Atlantic și abia așteaptă să „supervizeze” concurenții celei mai dure competiții.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo. Pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a declarat Adi Vasile.

